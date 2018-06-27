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27.06.2018 09:59  Фонд СПО добавил EUPL 1.2 в список свободных лицензий, не совместимых с GPL

Фонд свободного ПО добавил лицензию EUPL 1.2 (European Union Public Licence) в список свободных лицензий, несовместимых с GPL. Лицензия EUPL опубликована в официальном журнале Европейского союза, учитывает особенности авторского права в некоторых странах Евросоюза и используется при разработке открытого программного обеспечения для государственных учреждений. EUPL относится к категории копилефт-лицений и позволяет перелицензировать код в GPLv2 или GPLv3, т.е. предоставляет возможность использовать разработанный для госучреждений Евросоюза код в GPL-проектах.

Тем не менее, так как EUPL также позволяет перелицензировать код под лицензиями со слабым копилефтом, такими как Eclipse Public License, то исходный продукт не даёт гарантии дальнейшего раскрытия производных разработок, сопоставимой с требованиями GPL. С одной стороны код под EUPL может быть перелицензирован в GPL, но с другой стороны при желании разработчика код может быть переведён в категорию слабого копилефта и перелицензирован под лицензией не совместимой с GPL. В связи с этим, обратное преобразование кода из GPL в EUPL и смешивание кода под обеими лицензиями не допускается (для использования в GPL-проекте код обязательно должен быть предварительно перелицензирован из EUPL в GPL).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/blogs/lice...)
  2. OpenNews: Евросоюз утвердил открытую лицензию EUPL 1.2, совместимую с GPLv3
  3. OpenNews: Основные проблемы с открытым кодом в коммерческих проектах вызваны использованием устаревших библиотек
  4. OpenNews: Используемая Евросоюзом открытая лицензия EUPL станет совместимой с GPLv3
  5. OpenNews: Фонд СПО добавил Creative Commons BY и BY-SA 4.0 в список свободных лицензий
  6. OpenNews: Фонд СПО добавил EPL 2.0 в список свободных лицензий, несовместимых с GPL
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: eupl, license, fsf
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  • 1.1, Дмитрий Марков, 10:02, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    тот момент когда три раза прочитал и нифига не понял
     
     
  • 2.2, Аноним, 10:10, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –4 +/
    читать как фонд СПО позволили своим адептам зажимать патчи на EUPL продукты, ка... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.5, proninyaroslav, 10:34, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да тут не дело в фонде СПО, а в том что те кто создавал лицензию позволил разработчикам сделать финт ушами и делать перелицензирование не только на GPL2 или GPL3, но и на лицензии, несовместимые с GPL. Для госучереждений это норма, так как этическая сторона их не волнует никак.
     
     
  • 4.11, _hide_, 10:53, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Причем здесь этическая сторона?
    Лицензия не учитывает Важные, с т.з. GPL, моменты, к примеру, понизить уровень копилефта и, фактически, закрыть частично или полностью исходники.
    Про BSD вообще молчу -- значит GPL нельзя зажимать, а корпорастам можно (вот это свобода во всей красе)? Я так понимаю, что BSD-тролли лицензию никогда не читают и даже понять не пытаются, несут фигню какую-то.
     
     
  • 5.13, proninyaroslav, 11:06, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Этическая в плане того что они дают свободу выбора лицензий, но при этом не учитывают их конечную совместимость, когда этот код захочешь применить в другом проекте. Формально для них всё хорошо, но это сильно бъёт по тем кто хочет использовать их в проектах GPL.
     
  • 3.6, captcha 20168, 10:34, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Ребята из OpenBSD позволили использовать свой код

    у них теперь разрешение нужно спрашивать?

     
     
  • 4.10, 1, 10:52, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет, просто явно указывать автора кода.
     
     
  • 5.21, Andrey Mitrofanov, 11:47, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Нет, просто явно указывать автора кода.

    Авторство кода != Лицензия.

    Смены "авторсква", по-простому плагиата, в том "ах, божишь-ты мой-жи-шь" случае" с wifi не было, правильно?  Тогда все претензии к собственноручно выбранной пермиссивной лицензии.

     
  • 4.12, llolik, 11:02, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > у них теперь разрешение нужно спрашивать?

    Тоже не понял комментатора выше. BSD-лицензия же, упрощённо говоря: "авторство указать не забудь и пользуй где хочешь. Патчи по желанию."
    С другой стороны, не столь, конечно, категорично, просто могли поинтересоваться "чего патчи не шлют, вроде как тоже opensource".

     
  • 4.14, Школьник, 11:09, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нужно соблюдать лицензию. Оказывается, BSDL имеет свои пункты, и при использовании кода под BSDL им нужно следовать даже тем, кто мнит себя единственными труъ-поборниками единственной труъ-свободной лицензии.
     
  • 3.17, Michael Shigorin, 11:36, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ребята из OpenBSD позволили использовать свой код в ядре Linux,
    > а вот назад патчи не увидели

    Всё как задумано, нет?
    Если было задумано иначе -- это и стоило изложить в лицензии.

    PS: вот не лезьте на минное поле.

     
     
  • 4.19, Аноним, 11:44, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    мишань - не тупи Ты то уж помнишь историю с перелицензированием в двойную лицен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.25, Andrey Mitrofanov, 12:06, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Но кто ж знал что GPL-одаренные способны тоже зажимать код как какие-то
    > корпорасты ?

    То есть копирастам - можно, а GPL-щикам -- нельзя?
    Как же дух "пирмиссива", Билли?...

    Вы точно _этого_ хотели?  И вы точно _это_ написали в лицензии??

    В лицензии, в вашей, би-бип!, лицензии, "GPL-одаренные" вам что не то написали?!  Точно????777

    И да, у gpl-щиков своё отношение в разрезе хорошо-плохо к разрешениям для "прочих" проприертарщиков.  Расскижите им ^W нам больше -- про этику-то, да.

     
  • 5.28, Michael Shigorin, 12:21, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ты то уж помнишь историю с перелицензированием в двойную лицензию BSDL/GPL.

    Так и говорю же -- я прекрасно помню эту историю, в которой особенно понравилось высказанное задним числом "...но мы не имели в виду того, что написано в лицензии".

    Мы тогда здесь с кем-то довольно подробный разбор полётов учинили с обеих сторон.

    И мой вывод крайне прост: если у вас лицензия на три строчки, где не написано _всё_, что вы имели в виду -- значит, или чините лицензию, или не жалуйтесь.

    Да, есть ещё чисто человеческое взаимопонимание и добрая воля.  Только это уже территория личных контактов и особенностей, особенно в странах, пошедших по пути "всё можно посчитать".

     
  • 2.3, iPony, 10:20, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ничего нового.
    "Свобода" всё расширяется от ограничений.
     
  • 2.8, Аноним, 10:41, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Для маленьких Корова может производить молоко и навоз, так что не стоит не гляд... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Нанобот, 10:27, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Фонд СПО предал анафеме лицензию EUPL 1.2
     
     
  • 2.9, Аноним, 10:42, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    у европейцев просто была неправильная свобода Только Фонд СПО является единстве... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Cradle, 11:33, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    у еврочиновников, просьба не путать. Еврочиновники - они такие же чиновники как любые другие, и свободу понимают ровно также.
     
     
  • 4.20, Аноним, 11:46, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    понимают свободу как возможность делится со всеми, а не только с избранными ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.23, Andrey Mitrofanov, 11:58, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > у европейцев просто была неправильная свобода. Только Фонд СПО является единственным истинно-верным
    > толкователем свободы.

    Да, всё норм.  Американы, как обычно, рассказывают вассалам про свободу и как нада.  На этот раз дедушка-хиппи, а не послы Великого Печатного Станка.  Еврозаконготворцам-то какая разница -- они и лицензии свои пишут, и софт, и Законы.  Всё это гордо, самостийно, да.

     
  • 1.7, Аноним, 10:37, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Сперва мерещится, что существуют про открытосвободные проекты, созданные в еуроп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, EU, 11:15, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    ? Вы батанька ...?
    KDE e.V.
    Manjaro
    OpenSUSE
    Knoppix
    Nextcloud
    Openmediavault
    Bareos
    Ipfire
    Univention
    Open-Xchange
    Kolab
    Proxmox
    etc
     
     
  • 3.18, Michael Shigorin, 11:37, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Linux, ага.
     
  • 3.24, Аноним, 12:04, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    спасибо, теперь понятно, почему память их не доставила 8212 ни один из них не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.26, Andrey Mitrofanov, 12:14, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ? Вы батанька ...?
    > etc

    Ээээ... не понял?  Кто из них уже задрал штаны и побежал перелицензироваться по EUPL 1.2, заботливо написанную для них _спонсерами_ [да-а-а???!] из юоропартамента??

     
     
  • 4.29, EU, 12:26, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уважаемый, вы из одной палаты с вышестоящим оратором?
    Ни где не сказано про перелицензирование, а человек сказал что в "загнивающей" нет свободных проектов, ему их перечислили...
     
  • 1.22, Аноним, 11:55, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чет я тоже ничё не понял Если у меня есть проект под LGPL3 и я хочу в него вкл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, Andrey Mitrofanov, 12:20, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Чет я тоже ничё не по
    >Если у меня есть
    > просто делаю копи-паст
    >то он может его взять под Apache2,

    Вам вместе с "ним" нужн на приём к лояру.  Раз нипанятна же.

    Ссылок на "длинно и от лояров FSF" давать не буду.  Пустое ж.

    > LGPL. А как копи-пастить код из EUPL 1.2 я так и
    > не понял.

    Пишите в спортло ^W юоропарламент, адназначна[I]![/I]

    > P.S. Мне плевать на этические стороны и логику европейских правительств в отношении

    Ой, а как им всем на ваши непонятки-то... не всё равно. Не представляете!

    > ПО, меня интересует практическая часть вопроса, что сделать, чтобы

     

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