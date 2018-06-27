27.06.2018 09:59  Фонд СПО добавил EUPL 1.2 в список свободных лицензий, не совместимых с GPL

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|3.5, proninyaroslav, 10:34, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Да тут не дело в фонде СПО, а в том что те кто создавал лицензию позволил разработчикам сделать финт ушами и делать перелицензирование не только на GPL2 или GPL3, но и на лицензии, несовместимые с GPL. Для госучереждений это норма, так как этическая сторона их не волнует никак.
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|4.11, _hide_, 10:53, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Причем здесь этическая сторона?
Лицензия не учитывает Важные, с т.з. GPL, моменты, к примеру, понизить уровень копилефта и, фактически, закрыть частично или полностью исходники.
Про BSD вообще молчу -- значит GPL нельзя зажимать, а корпорастам можно (вот это свобода во всей красе)? Я так понимаю, что BSD-тролли лицензию никогда не читают и даже понять не пытаются, несут фигню какую-то.
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|5.13, proninyaroslav, 11:06, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Этическая в плане того что они дают свободу выбора лицензий, но при этом не учитывают их конечную совместимость, когда этот код захочешь применить в другом проекте. Формально для них всё хорошо, но это сильно бъёт по тем кто хочет использовать их в проектах GPL.
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|5.21, Andrey Mitrofanov, 11:47, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Нет, просто явно указывать автора кода.
Авторство кода != Лицензия.
Смены "авторсква", по-простому плагиата, в том "ах, божишь-ты мой-жи-шь" случае" с wifi не было, правильно? Тогда все претензии к собственноручно выбранной пермиссивной лицензии.
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|4.12, llolik, 11:02, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> у них теперь разрешение нужно спрашивать?
Тоже не понял комментатора выше. BSD-лицензия же, упрощённо говоря: "авторство указать не забудь и пользуй где хочешь. Патчи по желанию."
С другой стороны, не столь, конечно, категорично, просто могли поинтересоваться "чего патчи не шлют, вроде как тоже opensource".
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|4.14, Школьник, 11:09, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Нужно соблюдать лицензию. Оказывается, BSDL имеет свои пункты, и при использовании кода под BSDL им нужно следовать даже тем, кто мнит себя единственными труъ-поборниками единственной труъ-свободной лицензии.
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|3.17, Michael Shigorin, 11:36, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ребята из OpenBSD позволили использовать свой код в ядре Linux,
> а вот назад патчи не увидели
Всё как задумано, нет?
Если было задумано иначе -- это и стоило изложить в лицензии.
PS: вот не лезьте на минное поле.
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|5.25, Andrey Mitrofanov, 12:06, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Но кто ж знал что GPL-одаренные способны тоже зажимать код как какие-то
> корпорасты ?
То есть копирастам - можно, а GPL-щикам -- нельзя?
Как же дух "пирмиссива", Билли?...
Вы точно _этого_ хотели? И вы точно _это_ написали в лицензии??
В лицензии, в вашей, би-бип!, лицензии, "GPL-одаренные" вам что не то написали?! Точно????777
И да, у gpl-щиков своё отношение в разрезе хорошо-плохо к разрешениям для "прочих" проприертарщиков. Расскижите им ^W нам больше -- про этику-то, да.
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|5.28, Michael Shigorin, 12:21, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ты то уж помнишь историю с перелицензированием в двойную лицензию BSDL/GPL.
Так и говорю же -- я прекрасно помню эту историю, в которой особенно понравилось высказанное задним числом "...но мы не имели в виду того, что написано в лицензии".
Мы тогда здесь с кем-то довольно подробный разбор полётов учинили с обеих сторон.
И мой вывод крайне прост: если у вас лицензия на три строчки, где не написано _всё_, что вы имели в виду -- значит, или чините лицензию, или не жалуйтесь.
Да, есть ещё чисто человеческое взаимопонимание и добрая воля. Только это уже территория личных контактов и особенностей, особенно в странах, пошедших по пути "всё можно посчитать".
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|3.23, Andrey Mitrofanov, 11:58, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> у европейцев просто была неправильная свобода. Только Фонд СПО является единственным истинно-верным
> толкователем свободы.
Да, всё норм. Американы, как обычно, рассказывают вассалам про свободу и как нада. На этот раз дедушка-хиппи, а не послы Великого Печатного Станка. Еврозаконготворцам-то какая разница -- они и лицензии свои пишут, и софт, и Законы. Всё это гордо, самостийно, да.
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|3.26, Andrey Mitrofanov, 12:14, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> ? Вы батанька ...?
> etc
Ээээ... не понял? Кто из них уже задрал штаны и побежал перелицензироваться по EUPL 1.2, заботливо написанную для них _спонсерами_ [да-а-а???!] из юоропартамента??
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|4.29, EU, 12:26, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Уважаемый, вы из одной палаты с вышестоящим оратором?
Ни где не сказано про перелицензирование, а человек сказал что в "загнивающей" нет свободных проектов, ему их перечислили...
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|2.27, Andrey Mitrofanov, 12:20, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Чет я тоже ничё не по
>Если у меня есть
> просто делаю копи-паст
>то он может его взять под Apache2,
Вам вместе с "ним" нужн на приём к лояру. Раз нипанятна же.
Ссылок на "длинно и от лояров FSF" давать не буду. Пустое ж.
> LGPL. А как копи-пастить код из EUPL 1.2 я так и
> не понял.
Пишите в спортло ^W юоропарламент, адназначна[I]![/I]
> P.S. Мне плевать на этические стороны и логику европейских правительств в отношении
Ой, а как им всем на ваши непонятки-то... не всё равно. Не представляете!
> ПО, меня интересует практическая часть вопроса, что сделать, чтобы
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