27.06.2018 09:59  Фонд СПО добавил EUPL 1.2 в список свободных лицензий, не совместимых с GPL

Фонд свободного ПО добавил лицензию EUPL 1.2 (European Union Public Licence) в список свободных лицензий, несовместимых с GPL. Лицензия EUPL опубликована в официальном журнале Европейского союза, учитывает особенности авторского права в некоторых странах Евросоюза и используется при разработке открытого программного обеспечения для государственных учреждений. EUPL относится к категории копилефт-лицений и позволяет перелицензировать код в GPLv2 или GPLv3, т.е. предоставляет возможность использовать разработанный для госучреждений Евросоюза код в GPL-проектах. Тем не менее, так как EUPL также позволяет перелицензировать код под лицензиями со слабым копилефтом, такими как Eclipse Public License, то исходный продукт не даёт гарантии дальнейшего раскрытия производных разработок, сопоставимой с требованиями GPL. С одной стороны код под EUPL может быть перелицензирован в GPL, но с другой стороны при желании разработчика код может быть переведён в категорию слабого копилефта и перелицензирован под лицензией не совместимой с GPL. В связи с этим, обратное преобразование кода из GPL в EUPL и смешивание кода под обеими лицензиями не допускается (для использования в GPL-проекте код обязательно должен быть предварительно перелицензирован из EUPL в GPL).



