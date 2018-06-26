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26.06.2018 16:51  Выпуск GNAT Community 2018

Представлен релиз GNAT Community 2018 (бывший GNAT GPL), набора средств разработки на языке Ада-2012. В состав пакета входит компилятор, интегрированная среда разработчика GNAT Programming Studio (GPS), система профилирования кода, статический анализатор (SPARK), набор unit-тестов, отладчик и набор библиотек.

Среди новшеств можно отметить:

  • Поддержка платы BBC micro:bit
  • Реализация кросс-компилятора для архитектуры RISC-V
  • Включение в основной пакет статического анализатора SPARK;
  • Поддержка Windows 64bit
  • Портирование кросс-компилятора ARM для macOS;
  • Улучшения в компиляторе:
    • Реализованы некоторые возможности следующего стандарта языка Ада 2020.
    • Увеличена производительность генерируемого кода
    • Ускорен процесс линковки на платформе Windows
    • Реализована автоматическая сортировка полей записи для улучшения производительности
    • Улучшения в системе размерностей (метры, граммы, секунды и пр) ассоциированных с типами
    • Добавлены новые правила в программу проверки кода gnatcheck
  • Улучшения в среде разработки:
    • Значительно переработано главное меню
    • Добавлен Learn View для облегчения освоения IDE
    • Новая реализация инструментов для работы с системами контроля версий
    • Подсветка инструкций, окно регистров, окно с переменными и др. улучшения в отладчике
    • Кнопки Build & Run, Build & Debug
    • Переделан диалог для поиска и замены текста
    • Новый Python API для работы с Ада кодом на основе libadalang
    • Новые методы рефакторинга (Separate Subprogram)


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.adacore.com/gnat-...)
  2. OpenNews: Вышел GNAT GPL 2011 - набор средств разработки на языке программирования Ада-2005
  3. OpenNews: Вышел Gnat GPL 2007
Автор новости: Максим
Тип: Программы
Ключевые слова: gnat, ada
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  • 1, Anonymoustus, 23:45, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ада на опеннете никого не интересует? :)
     
     
  • 4, Тож аноним, 01:50, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Те, кого он интересует, либо не сидят на опеннете, либо им слишком пофиг — деньги надо пересчитать и инвестировать.
     
  • 2, Аноним, 23:45, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Язык ада - это скорее про javascript.
     
     
  • 3, AntonAlekseevich, 23:56, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Нет сарказму!

    Ada != Javascript

    Спасибо, дальше.

     

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