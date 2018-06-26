26.06.2018 16:51  Выпуск GNAT Community 2018

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Представлен релиз GNAT Community 2018 (бывший GNAT GPL), набора средств разработки на языке Ада-2012. В состав пакета входит компилятор, интегрированная среда разработчика GNAT Programming Studio (GPS), система профилирования кода, статический анализатор (SPARK), набор unit-тестов, отладчик и набор библиотек.
Среди новшеств можно отметить:
- Поддержка платы BBC micro:bit
- Реализация кросс-компилятора для архитектуры RISC-V
- Включение в основной пакет статического анализатора SPARK;
- Поддержка Windows 64bit
- Портирование кросс-компилятора ARM для macOS;
- Улучшения в компиляторе:
- Реализованы некоторые возможности следующего стандарта языка Ада 2020.
- Увеличена производительность генерируемого кода
- Ускорен процесс линковки на платформе Windows
- Реализована автоматическая сортировка полей записи для улучшения производительности
- Улучшения в системе размерностей (метры, граммы, секунды и пр) ассоциированных с типами
- Добавлены новые правила в программу проверки кода gnatcheck
- Улучшения в среде разработки:
- Значительно переработано главное меню
- Добавлен Learn View для облегчения освоения IDE
- Новая реализация инструментов для работы с системами контроля версий
- Подсветка инструкций, окно регистров, окно с переменными и др. улучшения в отладчике
- Кнопки Build & Run, Build & Debug
- Переделан диалог для поиска и замены текста
- Новый Python API для работы с Ада кодом на основе libadalang
- Новые методы рефакторинга (Separate Subprogram)