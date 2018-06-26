26.06.2018 16:51  Выпуск GNAT Community 2018

Представлен релиз GNAT Community 2018 (бывший GNAT GPL), набора средств разработки на языке Ада-2012. В состав пакета входит компилятор, интегрированная среда разработчика GNAT Programming Studio (GPS), система профилирования кода, статический анализатор (SPARK), набор unit-тестов, отладчик и набор библиотек. Среди новшеств можно отметить: Поддержка платы BBC micro:bit

Реализация кросс-компилятора для архитектуры RISC-V

Включение в основной пакет статического анализатора SPARK;

Поддержка Windows 64bit

Портирование кросс-компилятора ARM для macOS;

Улучшения в компиляторе: Реализованы некоторые возможности следующего стандарта языка Ада 2020. Увеличена производительность генерируемого кода Ускорен процесс линковки на платформе Windows Реализована автоматическая сортировка полей записи для улучшения производительности Улучшения в системе размерностей (метры, граммы, секунды и пр) ассоциированных с типами Добавлены новые правила в программу проверки кода gnatcheck

Улучшения в среде разработки: Значительно переработано главное меню Добавлен Learn View для облегчения освоения IDE Новая реализация инструментов для работы с системами контроля версий Подсветка инструкций, окно регистров, окно с переменными и др. улучшения в отладчике Кнопки Build & Run, Build & Debug Переделан диалог для поиска и замены текста Новый Python API для работы с Ада кодом на основе libadalang Новые методы рефакторинга (Separate Subprogram)





