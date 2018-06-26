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26.06.2018 12:02  Организация EFF представила инициативу STARTTLS Everywhere

Некоммерческая правозащитная организация Electronic Frontier Foundation (EFF) выступила с новой инициативой STARTTLS Everywhere, нацеленной на повсеместное использование шифрования трафика почтовых серверов. В рамках инициативы предложен сервис, который позволяет проверить произвольный почтовый сервер на предмет поддержки команды STARTTLS, использования надёжных алгоритмов шифрования и применения заслуживающих доверия сертификатов. В случае выявления проблем выдаются рекомендации по их устранению и корректной настройке.

STARTTLS Everywhere дополняет уже много лет существующий проект HTTPS Everywhere, в рамках которого развиваются дополнения к Firefox и Chrome, позволяющего на всех сайтах, где это возможно, использовать шифрование трафика. В настоящее время благодаря появлению таких сервисов, как Let's Encrypt, удалось устранить преграды при получении сертификатов и для Web использование шифрованного доступа становится нормой. При помощи STARTTLS Everywhere энтузиасты намерены стимулировать повсеместный переход на корректное шифрование коммуникаций и для трафика почтовых серверов.

Несмотря на то, что доля почтовых серверов с поддержкой STARTTLS достаточно велика (по данным Google 89% сеансов устанавливаются с шифрованием), остаётся нерешённой существенная проблема - большинство почтовых серверов, поддерживающих STARTTLS, не выполняет проверку сертификатов при установке сеанса. Более того, около половины всех почтовых серверов с поддержкой STARTTLS используют самоподписанные сертификаты, не заверенные удостоверяющим центром.

Образовался замкнутый круг - с одной стороны администраторы почтовых серверов не спешат использовать полноценные сертификаты для STARTTLS, так как их никто не проверяет, а с другой стороны проверку сертификатов невозможно включить, так как на половине серверов используются самодельные сертификаты. Отсутствие верификации сертификатов делает шифрование номинальным и лишь создаёт иллюзию повышения защиты, так как при наличии контроля над любым транзитным узлом в сети остаётся возможность проведения MITM-атаки с подменой сертификата, в рамках которой можно перехватить и модифицировать трафик.

В случае выявления проблем при проверке сертификатов STARTTLS Everywhere предлагает администраторам почтовых серверов готовый скрипт (плагин к certbot для MTA, пока только для Postfix), запустив который на сервере можно бесплатно получить сертификат Let’s Encrypt для используемых доменов и сгенерировать готовый блок конфигурации. При проверке учитываются такие факторы как отсутствие возможности использования ненадёжных протоколов SSLv2/v3, соответствие имени почтового сервера и хоста в email с указанным в сертификате именем домена, истечение времени жизни сертификата и связь сертификата цепочкой доверия с корректным корневым сертификатом, присутствующим в списке корневых сертификатов Mozilla (можно найти в Debian-пакете ca-certificates).

Кроме того, с целью выявления атак по модификации запросов с откатом на установку сеансов без шифрования, в рамках проекта STARTTLS Everywhere также началось ведение списка почтовых серверов, к которым допустимо обращение с использованием шифрования с корректным сертификатом. Если в процессе взаимодействия с почтовым сервером, который упомянут в списке, зафиксирован отказ установить сеанс STARTTLS или использован сомнительный сертификат, то можно сделать вывод о попытке компрометации сервера.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.eff.org/deeplinks/...)
  2. OpenNews: В дополнении HTTPS Everywhere появился режим автоматического обновления правил
  3. OpenNews: Опубликован первый черновик стандарта Strict Transport Security для SMTP
  4. OpenNews: Обновления nginx 1.6.1 и 1.7.4 с исправлением уязвимости в реализации STARTTLS
  5. OpenNews: Релиз FTP-сервера Pure-FTPd 1.0.30 с устранением уязвимости в STARTTLS
  6. OpenNews: Обновление Postfix с исправлением уязвимости в реализации команды STARTTLS
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: starttls, eff
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  • 1.1, Аноним, 12:21, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    EFF нет доверия, после того как они обосрaлись с уязвимостью в https everywhere ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 12:32, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    соус Сабж не пользую, предпочитая настраивать редиректы вручную, но все равно и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Аноним, 12:35, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А к линуксу доверие не потерял ещё? Неужели подобного не было?
     
  • 2.8, Аноним, 13:02, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что за уязвимость?
     
  • 2.14, Аноним, 13:58, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    О этот несовершенный мир Никому нельзя доверять Может ночью ты встаешь во сне... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 12:33, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а смысл Товарищ майор и так имеет доступ к популярным почтовым сервисам А при ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Ivan_83, 12:49, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Смысл в том, чтобы имея контроль за центрами сертификации можно было выключать любой неугодный сервис просто отозвав его сертификат.
    Пока ещё всё вполне работает если у тебя нет TLS, но лет через 5 браузеры и видимо почта ходить не будут, те тебя тупо лишат свободы публикации информации в сети.
     
     
  • 3.7, Аноним, 12:56, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты прав Но это не отменяет того факта, что последняя миля должна быть защищена ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, Аноним, 13:12, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    верно должна быть свобода выбора например в домашней локалке и на локалхосте н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.10, Ivan_83, 13:27, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Эта возможность была и 20 лет назад и 40.

    Теперь все ходят за сертификатами, а потом им перестанут давать.
    Напомню что отдельные ЦС уже прикрыли, да, они якобы выдавали кому попало сертификаты.
    Но это не отменяет того факта что оставшиеся ЦС выдадут своим локальным силовикам любой сертификат, а поскольку всё ИТ сосредотачивается у амеров, то и рычагов давления у них становится слишком много.

    Вся эта централизация и прибивания этого гвоздями - это бундамент для будущей цифровой диктатуры.
    В инете не должно было централизации и гигантов.

     
     
  • 5.12, 123, 13:41, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > а поскольку всё ИТ сосредотачивается у амеров

    Не смешите 金盾工程.

     
  • 1.6, dimcha, 12:50, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    не взлетит.
     
     
  • 2.13, anono, 13:52, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    я попробовал свой домен проверить. не шмогло. оно пытается подключаться с кучей нестыковок и сразу блочится.
    я даже попробовал в исключения внести их. но они тутже на других косяках снова улетели в блок. забил на красивую проверку с рекомедациями.... =)
     
  • 1.11, Аноним, 13:36, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    И правильно делают... весь текст скрыт [показать]
     

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