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26.06.2018 09:18  Релиз дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15

Компания SUSE представила релиз промышленного дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15. Пакеты SUSE 15 уже использованы в качестве основы в поддерживаемом сообществом дистрибутиве openSUSE Leap 15. На основе платформы SUSE Linux Enterprise также сформированы такие продукты, как SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Desktop, SUSE Manager 3.2 и SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15. Дистрибутив можно загрузить и использовать бесплатно, но доступ к получению обновлений и исправлений ограничен 60-дневным пробным периодом. Выпуск доступен в сборках для архитектур aarch64, ppc64le, s390x и x86_64.

Ветка SUSE Linux Enterprise 15 опубликована спустя 4 года с момента выпуска 12. Формирование SLE 15 сразу после SLE 12 обусловлено желанием синхронизировать номера версий openSUSE Leap и SUSE Linux Enterprise. Так как номер 13 уже использовался в openSUSE, решено перепрыгнуть на несколько номеров вперёд и вместо SLE 13 опубликовать сразу SLE 15. Номер 14 пропущен так как он отождествляется с веткой openSUSE Leap 42.x. В дальнейшем, ожидается выпуск обновлений SLE 15 SP1, 15 SP2 и т.д., на основе которых будут сформировны выпуски openSUSE Leap 15.1, openSUSE Leap 15.2 и т.д.

Ключевые улучшения:

  • Применение единой базовой системы с дистрибутивом openSUSE и предоставление возможности миграции серверных установок openSUSE на промышленный дистрибутив SUSE Linux Enterprise, что позволяет системным интеграторам вначале сформировать и протестировать рабочее решение на базе openSUSE, а затем переключиться на коммерческую версию с полноценной поддержкой, SLA, сертификацией, длительным выпуском обновлений и расширенными средствами для массового внедрения;
  • Использование модульной архитектуры "Modular+", в рамках которой специфичные возможности, такие как серверные продукты, рабочий стол, облачные системы, средства для разработчиков и инструменты для работы с контейнерами оформлены в виде модулей, обновления и исправления для которых выпускаются в рамках отдельного цикла поддержки и могут формироваться более оперативно, не дожидаясь обновления всего монолитного дистрибутива;
  • Задействование рабочего стола GNOME 3.26, по умолчанию работающего поверх Wayland (только для x86-64); Поддержка Wayland пока недоступна в случае использования драйверов NVIDIA (проприетарных), Cirrus Logic (QEMU), Matrox mgag20 и Aspeed;
  • Возможность установки различных редакций SUSE Linux Enterprise 15 при помощи единого установочного образа;
  • Добавление отдельного образа Packages с полной коллекцией пакетов, позволяющего установить дистрибутив без наличия сетевого доступа. По сути Packages является срезом репозиториев всех модулей. Пользователь может сформировать собственную начинку носителя Packages при помощи инструментов RMT (Repository Mirroring Tool) и SUSE Manager.
  • Обновление системных компонентов: ядро Linux 4.12, GCC 7, OpenSSL 1.1.x, rpm 4.14, LLVM/Clang 5.0, Glibc 2.26, systemd 234;
  • Обновление инструментариев для разработчиков: Ruby 2.5, PHP 7, Perl 5.26, OpenJDK 10, Python 3.6 (в качестве опции доступен Python 2);
  • В состав серверной редакции добавлен nginx. Обновлены версии серверных приложений, включая OpenSSH 7.6p1, Samba 4.6, Squid 4, Ceph 13, MariaDB 10.2, DPDK 17.11. Удалены atftp, rsh, xinetd и yast2-inetd.
  • В базовую поставку добавлена утилита lshw для получения информации об оборудовании;
  • Добавлен инструментарий BCC (BPF Compiler Collection) для создания BPF-программ трассировки и отладки с использованием eBPF-подсистемы ядра Linux;
  • Из отдельного модуля в базовую систему перенесён пакет IPVS (IP Virtual Server) для организации отказоустойчивых конфигураций;
  • В SUSE Linux Enterprise High Availablility добавлена поддержка многоузловой трехсторонней репликации DRDB, улучшен интерфейс Hawk2 и добавлена предварительная поддержка кластерного варианта RAID 10;
  • Вместо openLDAP задействован 389 Directory Server, вместо ntpd - Chrony (пакеты ntpd можно установить в качестве опции), вместо Open MPI - Open MPI 2, вместо wodim - cdrtools;
  • Вместо SUSEFirewall2 теперь поставляется динамический межсетевой экран firewalld;
  • Реализована поддержка TLS 1.3. Во всех пакетах и в ядре включена рандомизация адресного пространства (ASLR, KASLR). Для создания цифровых подписей вместо SHA-1 задействован алгоритм SHA-2. В AppArmor добавлены средства для контроля доступа к точкам монтирования, pivot_root, ptrace и сигналам;
  • Прекращена поддержка файловой системы ReiserFS;
  • Объявлены устаревшим dmraid, SunRPC и YaPI (Perl API для YaST);
  • Пакет net-tools разделён на два пакета net-tools и net-tools-deprecated. В число устаревших переведены утилиты arp, route, netstat, iptunnel, ipmaddr и ifconfig, вместо которых рекомендовано использовать утилиты "ip" и "ss";
  • В базовый состав включена система централизованного управления конфигурацией Salt. Из репозиториев удалены puppet и cfengine;
  • Расширены средства для поиска пакетов в различных модулях. Добавлена новая команда "zypper search-packages" для поиска во всех репозиториях SUSE, включая отключенные в настройках;
  • В поставку интегрирован SDK (Software Development Kit). Инструменты для разработчиков вынесены в модуль Development Tools;
  • Удалён SMT (Subscription Management Tool). Вся необходимая функциональность по зеркалированию репозиториев и регистрации новых систем доступна в RMT (Repository Mirroring Tool). RMT также теперь может работать как прокси через другие RMT;
  • В AutoYaST добавлена поддержка изменения размера дисковых разделов и логических томов. Бэкенд для работы с дисковыми разделами libstorage заменён на libstorage-ng, а GUI yast2-storage заменён на yast2-storage-ng, в котором переписаны средства для работы с шифрованными разделами (LUKS), Device Mapper и Tmpfs;
  • Добавлена поддержка UEFI HTTPS Boot (удалённая загрузка с получением образа с HTTPS-сервера);
  • Улучшена поддержка энергонезависимой памяти NVDIMM.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.suse.com/c/suse-in...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15
  3. OpenNews: В openSUSE Leap появится поддержка атомарного обновления системы
  4. OpenNews: Объединение SUSE Studio и Open Build Service
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 12 SP3
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива SUSE Linux Enterprise 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: suse
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  • 1.1, vitalif, 09:54, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –15 +/
    Самый кривой линукс, у заказчика все ставят, недоумеваю зачем)
     
     
  • 2.4, Аноним, 10:12, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Расскажите нам про "самый прямой" линукс...
     
     
  • 3.16, vitalif, 10:58, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –5 +/
    Debian, Centos на крайняк RHEL OEL убунта если уж так прямо хочется денег кому-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.31, Аноним, 11:40, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    CentOS это которые выпускают обновления только когда старший брат разрешит ?
     
  • 4.59, leap42, 14:01, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    lol

    из Debian периодически пакеты выкидывают т.к. их ментейнеру прост надоело: "вам надо, вы и поддерживайте"

    про ubuntu даж писать не хочется, столько дистро-специфичных багов вообще нигде нет

    oel uk падает как козел при виде мяча (погуглите кто не знал, довольно забавно), а с обычным ведром он centos да centos

    в итоге suse - единственная альтернатива шапке (ну а opensuse соответственно centos'у)

     
  • 3.24, Аноним, 11:12, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Справедливости ради, последние релизы suse и opensuse - не самые удачные Если б... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, нах, 11:19, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > баги в багтрекере opensuse висят нерешенными уже по несколько лет, то
    > нетрудно догадаться, что энтерпрайзу на проблемы "еще немного неготового для десктопа" просто
    > наплевать.

    поправил, не благодари

     
  • 2.30, iPony, 11:37, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Самый кривой линукс

    Вот и у меня такое же ощущение. Причём немного обидно.
    Вот засаживают там всякие kGraft, Btrfs со снимками. Инновации не то чтоб струёй бьют, но вполне интересно.
    А вот конечный продукт...

     
  • 2.50, Аноним, 13:11, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    видимо пришло 15 сотрудников заказчика и заминусовало
     
  • 1.2, Аноним, 10:01, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "инвесторы любят большие числа!"
     
  • 1.3, Michael Shigorin, 10:09, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Поздравляю коллег-слесарей ;-)
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:17, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    ну-ну, май либер совушка - не плачъ С Лесь П вам до SLE - как Буку до Лун... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.7, Аноним, 10:33, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Миша, завидовать дурно Возьмите и обзовите следующую версию alt 150 - будете вп... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Пришлый, 10:59, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Леня скоро догонит. Надо не 150 а 1500
     
     
  • 4.35, Andrey Mitrofanov, 12:24, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Леня скоро догонит. Надо не 150 а 1500

    100500 ?

     
  • 1.8, Андрей, 10:34, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Образы для загрузки не готовы. Обещают в середине июля.
     
     
  • 2.23, Илья, 11:04, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Киньте пруфы, плиз.

    Скоро предстоит развернуть 100500 SLES, хочу поставить 15-ую сразу. Но ждать до середины июля не вариант.

     
     
  • 3.29, нах, 11:21, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    так поставь Ляп - или тебе лишь бы денег кому-то заплатить? Нынче разницы (кроме обрубания доступа к апдейтам) в общем-то не стало никакой.

     
  • 3.36, Андрей, 12:35, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    sles 15 GMC есть
    Она практически beta
     
  • 3.37, Андрей, 12:37, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://download.suse.com/Download?buildid=C9WijZq1Z4Q~

    > Киньте пруфы, плиз.
    > Скоро предстоит развернуть 100500 SLES, хочу поставить 15-ую сразу. Но ждать до
    > середины июля не вариант.

     
  • 3.39, Андрей, 12:43, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/

    Есть еще вариант openSUSE Leap 15.0 == sles15 и Leap 15.1 - это будет SLES 15 SP 1

    > Киньте пруфы, плиз.
    > Скоро предстоит развернуть 100500 SLES, хочу поставить 15-ую сразу. Но ждать до
    > середины июля не вариант.

     
  • 1.9, Андрей, 10:36, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати. На счет заказчиков. Заказчики любят Enterprise по тому, что можно снять с себя ответственность за косяки в системе и официально рассказывать клиентам, что служба поддержки SUSE поправит всё в ближайшее время.
     
     
  • 2.18, Аноним, 11:00, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это какие-то неправильные клиенты Чаще либо поставят раком, невзирая на тупые о... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.19, vitalif, 11:01, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Кстати. На счет заказчиков. Заказчики любят Enterprise по тому, что можно снять
    > с себя ответственность за косяки в системе и официально рассказывать клиентам,
    > что служба поддержки SUSE поправит всё в ближайшее время.

    Во-во...

    Особенно доставляет репозиторий, разваленный на 50 штук отдельных, при том еще и протухших...

     
  • 1.10, Аноним, 10:37, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Suse - хорошо.... пока не начинаешь ей пользоваться.
     
     
  • 2.27, Аноним, 11:18, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А что лучше? RHEL/CentOS?
     
  • 2.32, Sluggard, 11:41, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не пользуйтесь, какие проблемы.
     
  • 1.11, Anomym, 10:40, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ынтерпрайз - ынтерпрайзом, но нашел для себя единственное преимущество SuSe - удобен для флешки. Записываешь iso/img c помощью dd - и все. Дальше разве что с неуниверсальным Yast ковыряешься и неудобными репами из браузера, да gparted из-под рута чтоб запускать надо напильником доделывать(Безопасность такая?).Ґ

    Но все изменения сохраняются на флешке прямо "изкаробки" на iso9660 файловой системе. Правда уже перенести с неё на SSD - не получилось

     
     
  • 2.12, jtad, 10:44, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    а смысл так извращаться, переносить систему с флешки?
     
     
  • 3.14, Anomym, 10:57, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну, например потестировал, понастраивал, а потом решил уже на стационар перекину... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.22, mikhailnov, 11:02, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В Альте так тоже можно.
     
  • 1.13, Аноним, 10:52, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, сколько там Райзеру осталось?
     
     
  • 2.15, kerneliq, 10:58, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Лет 5 минимум
     
     
  • 3.20, Пришлый, 11:01, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Лет 5 минимум

    О, эдак он освободиться раньше, чем BTRF доведут до уровня, пригодного в продакшн.

     
     
  • 4.21, Пришлый, 11:02, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    *BTRFS


     
  • 4.25, Аноним, 11:17, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Он же опять начнёт русских жен убивать.... Пусть лучше сидит там, где сидит...
     
     
  • 5.55, Аноним, 13:26, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Раньше я не мазал всех немцев одной краской Думал, что таких сволочей, как Рейз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.26, нах, 11:17, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    думаешь, придет доделывать? Мне кажется, у этого куска пирога и так слишком много едоков.

    А Райзер был менеджер (хороший, сцуко, менеджер (с) - ТАК прекрасно впаривать платные сервисы прямо через линуксное ядро ни до, ни после еще никому не удалось) - и ему совсем необязательно продолжать уныло ковыряться в опенсорсе, он себе и в других местах че пожрать найдет.

     
  • 1.33, Ilya Indigo, 12:16, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?id=730aa725-c0c9-4d1d-863f-8
    До сих пор только 42.3 :-(
     
  • 1.34, Аноним, 12:20, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я разочарован в SUSE с тех пор, как они сделали SUSE 12 не на openSUSE 12 1, а н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.40, Андрей, 12:44, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну если systemd огорчает, то ставьте Slackware сгккуте + alien bob дополнения.

    >[оверквотинг удален]
    > этой новости: http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=33526 Грег Кроа-Хартман,
    > ведущий разработчик udev, получает зарплату в Novell/Attachmate/MicroFocus. А 12.1 был
    > не на Systemd. Непорядочек.
    > Пишу этот текст из SUSE 11. Ну а фигле: апдейты нужны, а
    > ни 11.4, ни 12.1 уже не поддерживаются! Скрин: https://s8.postimg.cc/4to5lk7b9/-21.png
    > SUSE 11 был не самым удачным - openSUSE 11.3 или 11.4
    > в разы юзабельнее - но что ж поделать. Если кому-нибудь интересно,
    > я перечислю трудности, с которыми столкнулся.
    > А когда дропнут SUSE 11, я не знаю что буду делать. То
    > ли на 15 "перекатываться" и кушать Systemd, то ли на Фрю...

     
     
  • 3.41, Аноним, 12:48, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там нет PAM, а у меня небольшое предприятие
     
     
  • 4.45, Andrey Mitrofanov, 12:57, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >а у меня небольшое предприятие

    Тогда -- в спонсеры LF.

     
  • 1.42, Игорь Арбичев, 12:49, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Разрешите крик души давнего пользователя openSUSE Вот разработчики SLE провозгл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.44, Андрей, 12:54, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так не пойдет. SUSE нужна рабочая сила открытого сообщества. Бесплатные труженники будут делать openSUSE, а платные будут составлять SLES из продуктов бесплатного труда.
     
     
  • 3.47, kknight, 13:04, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Абсолютно справедливо и в точку. Вся эта возня вокруг сообщества нужна SUSE исключительно для экономии на разработке и тестировании. Экономия даёт о себе знать: последний Leap 15 вышел (как обычно) очень сырым.
     
     
  • 4.52, Андрей, 13:15, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я пробовал Leap 15 на предмет сборки kiwi и создания имажей. Жутких косяков не заметил. rpm наконец пофиксили, а вот grub2 все тот же, и не может работать на loopback девайсы, приходится собирать из исходников свежий и без тучи патчей от SUSE.

    > Абсолютно справедливо и в точку. Вся эта возня вокруг сообщества нужна SUSE
    > исключительно для экономии на разработке и тестировании. Экономия даёт о себе
    > знать: последний Leap 15 вышел (как обычно) очень сырым.

     
  • 3.56, Аноним, 13:38, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Андрей, не тупи Когда на основе openSUSE 11 1 сделали SUSE 11, был выпущен open... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.57, Аноним, 13:44, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так и живём 5 релизов 11 3 - 13 1 делает бесплатное сообщество, и это шаг впе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.46, Аноним, 13:01, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет Они называются одинаково, и собираются из одних и тех же исходных кодов На... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, Игорь Арбичев, 13:04, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я не совсем понимаю, зачем пакету glib2 этот самый branding ?
     
     
  • 4.49, Андрей, 13:10, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну как, все должны знать, что glib2 удостоился чести попасть в Enterprise ну лили в openSUSE!

    > Я не совсем понимаю, зачем пакету glib2 этот самый branding ?

     
  • 4.53, Аноним, 13:20, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Конкретно для glib2 не знаю Firefox например имеет другой homepage и другую инф... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.51, Аноним, 13:13, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И вообще, покупать SLE только для получения обновлений - это самое дешёвое, и ст... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.43, Андрей, 12:51, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Наоборот. Сначала openSUSE Leap ..., а уж потом на этой основе SLES. Возможность использовать бесплатную рабочую силу еще ни кто не отменял.

    > В дальнейшем, ожидается выпуск обновлений SLE 15 SP1, 15 SP2 и т.д., на
    > основе которых будут сформировны выпуски openSUSE Leap 15.1,
    > openSUSE Leap 15.2 и т.д.

     
     
  • 2.58, Sluggard, 13:49, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Откуда дровишки? Было официально объявлено, что начиная с Leap openSUSE будет основываться на стабильном SLE, а не наоборот.
    Сам нафантазировал или информагенство ОБС?
     
  • 1.54, Аноним, 13:22, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    щє нє вмєрла!
     

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