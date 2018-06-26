26.06.2018 09:18  Релиз дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15

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|4.59, leap42, 14:01, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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lol
из Debian периодически пакеты выкидывают т.к. их ментейнеру прост надоело: "вам надо, вы и поддерживайте"
про ubuntu даж писать не хочется, столько дистро-специфичных багов вообще нигде нет
oel uk падает как козел при виде мяча (погуглите кто не знал, довольно забавно), а с обычным ведром он centos да centos
в итоге suse - единственная альтернатива шапке (ну а opensuse соответственно centos'у)
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|4.28, нах, 11:19, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> баги в багтрекере opensuse висят нерешенными уже по несколько лет, то
> нетрудно догадаться, что энтерпрайзу на проблемы "еще немного неготового для десктопа" просто
> наплевать.
поправил, не благодари
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|2.30, iPony, 11:37, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Самый кривой линукс
Вот и у меня такое же ощущение. Причём немного обидно.
Вот засаживают там всякие kGraft, Btrfs со снимками. Инновации не то чтоб струёй бьют, но вполне интересно.
А вот конечный продукт...
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|3.29, нах, 11:21, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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так поставь Ляп - или тебе лишь бы денег кому-то заплатить? Нынче разницы (кроме обрубания доступа к апдейтам) в общем-то не стало никакой.
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|3.39, Андрей, 12:43, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Есть еще вариант openSUSE Leap 15.0 == sles15 и Leap 15.1 - это будет SLES 15 SP 1
> Киньте пруфы, плиз.
> Скоро предстоит развернуть 100500 SLES, хочу поставить 15-ую сразу. Но ждать до
> середины июля не вариант.
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|1.9, Андрей, 10:36, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Кстати. На счет заказчиков. Заказчики любят Enterprise по тому, что можно снять с себя ответственность за косяки в системе и официально рассказывать клиентам, что служба поддержки SUSE поправит всё в ближайшее время.
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|2.19, vitalif, 11:01, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Кстати. На счет заказчиков. Заказчики любят Enterprise по тому, что можно снять
> с себя ответственность за косяки в системе и официально рассказывать клиентам,
> что служба поддержки SUSE поправит всё в ближайшее время.
Во-во...
Особенно доставляет репозиторий, разваленный на 50 штук отдельных, при том еще и протухших...
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|1.11, Anomym, 10:40, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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ынтерпрайз - ынтерпрайзом, но нашел для себя единственное преимущество SuSe - удобен для флешки. Записываешь iso/img c помощью dd - и все. Дальше разве что с неуниверсальным Yast ковыряешься и неудобными репами из браузера, да gparted из-под рута чтоб запускать надо напильником доделывать(Безопасность такая?).Ґ
Но все изменения сохраняются на флешке прямо "изкаробки" на iso9660 файловой системе. Правда уже перенести с неё на SSD - не получилось
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|4.26, нах, 11:17, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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думаешь, придет доделывать? Мне кажется, у этого куска пирога и так слишком много едоков.
А Райзер был менеджер (хороший, сцуко, менеджер (с) - ТАК прекрасно впаривать платные сервисы прямо через линуксное ядро ни до, ни после еще никому не удалось) - и ему совсем необязательно продолжать уныло ковыряться в опенсорсе, он себе и в других местах че пожрать найдет.
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|2.40, Андрей, 12:44, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Ну если systemd огорчает, то ставьте Slackware сгккуте + alien bob дополнения.
>[оверквотинг удален]
> этой новости: http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=33526 Грег Кроа-Хартман,
> ведущий разработчик udev, получает зарплату в Novell/Attachmate/MicroFocus. А 12.1 был
> не на Systemd. Непорядочек.
> Пишу этот текст из SUSE 11. Ну а фигле: апдейты нужны, а
> ни 11.4, ни 12.1 уже не поддерживаются! Скрин: https://s8.postimg.cc/4to5lk7b9/-21.png
> SUSE 11 был не самым удачным - openSUSE 11.3 или 11.4
> в разы юзабельнее - но что ж поделать. Если кому-нибудь интересно,
> я перечислю трудности, с которыми столкнулся.
> А когда дропнут SUSE 11, я не знаю что буду делать. То
> ли на 15 "перекатываться" и кушать Systemd, то ли на Фрю...
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|3.47, kknight, 13:04, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Абсолютно справедливо и в точку. Вся эта возня вокруг сообщества нужна SUSE исключительно для экономии на разработке и тестировании. Экономия даёт о себе знать: последний Leap 15 вышел (как обычно) очень сырым.
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|4.52, Андрей, 13:15, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я пробовал Leap 15 на предмет сборки kiwi и создания имажей. Жутких косяков не заметил. rpm наконец пофиксили, а вот grub2 все тот же, и не может работать на loopback девайсы, приходится собирать из исходников свежий и без тучи патчей от SUSE.
> Абсолютно справедливо и в точку. Вся эта возня вокруг сообщества нужна SUSE
> исключительно для экономии на разработке и тестировании. Экономия даёт о себе
> знать: последний Leap 15 вышел (как обычно) очень сырым.
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|4.49, Андрей, 13:10, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну как, все должны знать, что glib2 удостоился чести попасть в Enterprise ну лили в openSUSE!
> Я не совсем понимаю, зачем пакету glib2 этот самый branding ?
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|1.43, Андрей, 12:51, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Наоборот. Сначала openSUSE Leap ..., а уж потом на этой основе SLES. Возможность использовать бесплатную рабочую силу еще ни кто не отменял.
> В дальнейшем, ожидается выпуск обновлений SLE 15 SP1, 15 SP2 и т.д., на
> основе которых будут сформировны выпуски openSUSE Leap 15.1,
> openSUSE Leap 15.2 и т.д.
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