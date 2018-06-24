The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

24.06.2018 18:06  Перед GTK+ 4 планируется сформировать внеплановый выпуск GTK+ 3.24

Несмотря на активную подготовку новой ветки графического тулкита GTK+ 4, разработчики решили отойти от изначально намеченного плана и выпустить ещё один значительный релиз в ветке GTK+ 3 - 3.24, бэкпортировав в него некоторые новшества.

Напомним, что выпуск GTK+ 3.22 намечался как финальный, фиксирующий изменения в ветке 3.x и поддерживаемый три года без изменения API. Ветка GTK+ 4 развивается в рамках нового процесса разработки, который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API, который можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложение из-за изменения API в очередной ветке GTK+. Процесс стабилизации GTK+ 4 затянулся и с момента выпуска GTK+ 3.22 прошло уже два года, поэтому стало целесообразно подготовить ещё один значительный релиз ветки GTK+ 3.x.

GTK+ 3.24 планируется опубликовать в сентябре и включить в него такие возможности, как поддержку изменчивых шрифтов и Emoji, а также расширить API новыми вызовами, следуя пожеланиям разработчиков портируемых приложений. После релиза сопровождение переключится на ветку GTK+ 3.24.x, а корректирующие выпуски GTK+ 3.22.x больше выпускаться не будут. Мотивом для формирования GTK+ 3.24 также является желание добиться паритета в номерах выпуска с веткой GTK+ 2.x: GTK+ 3.24 станет последним выпуском ветки GTK+ 3, что символично, так как GTK+ 2.24 был последним выпуском ветки GTK+ 2. В настоящее время для ознакомления уже подготовлен экспериментальный выпуск GTK+ 3.23.0.

Наиболее заметные новшества GTK+ 3.23.0:

  • Добавлены новые возможности настройки шрифтов, позволяющие настраивать возможности шрифтов OpenType, отображать примеры применения режимов OpenType, манипулировать параметрами изменчивых шрифтов и изменять уровни детализации;
  • Добавлен всплывающий виджет для выбора Emoji и режим ввода Emoji с клавиатуры (Ctrl-Shift-e);
  • В число публично доступных API переведён вызов gdk_window_move_to_rect;
  • Бэкенд для Wayland переведён на использование анонимной разделяемой памяти на платформе FreeBSD.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.gtk.org/2018/06/2...)
  2. OpenNews: Проект GNOME планирует изменить метод разработки GTK+ и выпустить GTK+ 4
  3. OpenNews: В Firefox 59 будет прекращена поддержка GTK+ 2
  4. OpenNews: Представлен GTK+ 3.92.1, экспериментальный выпуск GTK+ 4
  5. OpenNews: GTK+ 3.90 ознаменовал новый этап подготовки GTK+ 4
  6. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK+ 3.22
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gtk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Показать все | RSS
 
  • 1.3, Xasd, 18:44, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +8 +/
    > Мотивом для формирования GTK+ 3.24 также является желание добиться паритета в номерах выпуска с веткой GTK+ 2.x: GTK+ 3.24 станет последним выпуском ветки GTK+ 3, в то время как GTK+ 2.24 был последним выпуском ветки GTK+ 2

    ну очень блин аргументированный мотив! (сарказм)

     
     
  • 2.11, Старый одмин, 20:11, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Это как 42.
    Только 24.
     
  • 1.4, Аноним, 18:48, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Ну и хорошо https www opennet ru opennews art shtml num 48418 https www o... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 18:50, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не совсем понятно назначение gdk_window_move_to_rect Одновременное перемещение ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, жабабыдлокодер, 19:51, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >Добавлен всплывающий виджет для выбора Emoji

    Питекантропизация на марше, ура, товарищи!

    >и режим ввода Emoji с клавиатуры (Ctrl-Shift-e)

    Вы все еще пользуетесь членораздельной речью? Тогда мы идем к вам!

     
     
  • 2.14, Аноним, 20:18, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    предлагаю тебе заменить курсор, появляющийся при наведении на ссылку, на какой-н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.40, Аноним, 23:44, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И чем же плохи emoji, консервная
    ты банка? 🤔
     
  • 1.10, Аноним, 20:07, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    XFCE еще на GTK3 не закончили переписывать!
     
     
  • 2.13, Michael Shigorin, 20:18, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > XFCE еще на GTK3 не закончили переписывать!

    И как же это хорошо, когда окажешься где без аппаратного GL...

     
     
  • 3.26, Аноним, 22:12, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У меня в виртуалке нет аппаратного ускорения OpenGL Но даже Гном3 прекрасно раб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, user90, 20:49, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Во-первых, 'Xfce', амиго.
    Во-вторых там нет никакой спешки - на первом месте юзабельность, а не свистоперделки. Вот разве что не хватает фильтров в Thunar, но версии GTK тут не при чем.
     
     
  • 3.18, Аноним, 21:14, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это был сарказм, например ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.24, Kuromi, 21:54, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В Thunar не хвататет отсутствия крашей. Вроде уже фиксили (притом что долго старались не замечать проблемы), а все равно рандомно падает, путь и реже.
     
     
  • 4.32, Аноним, 22:25, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну, после последнего фикса больше не возникало проблем, хотя подлагивание случае... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.35, Ivan_83, 22:49, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На фряхе он и другой софт падает из за кривого fam в glib.
    Из рабочих решений либо мой патч к glib либо сборка glib с inotify.
     
     
  • 5.39, Аноним, 23:01, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Где проэто можно почитать?
     
  • 2.22, Аноним, 21:20, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Значит,дольше не нужно будет переходить на Lxqt Разработчики крыски сильно пром... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Аноним, 20:17, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мда Весьма значимые измения Опять также будут прибитые оформления окон к стен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, user90, 20:43, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да как-то и GTK2 вполне тянет, а "принципиально новых" приложений на GTK3 и тем более 4 никто и никогда уже не увидит. Гномеры уже давно ни на что негодны, а остальные просто неспеша обновляют - если им не лень :)
     
     
  • 2.19, Аноним, 21:17, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    При этом в GTK до сих пор совершенно кошмарный диалог открытия файла В когда-т... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Аноним, 22:14, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Превьюшки идут отдельными виджетами в приложении Тут всё зависит от дизайна при... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.28, user90, 22:17, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обычный диалог. Не понятно, причем тут вообще превью и картинки.
     
  • 3.36, qcgg, 22:52, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > нет нормальных больших превьюшек картинок. Со сторонними патчами оно есть, но все равно работает не идеально.

    Сразу видно форумного оратора, ничего не знающего о предмете разговора, но имеющего свое "весомое" мнение.

     
  • 1.16, Аноним, 20:47, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хотел в магазин за хлебом сходить... Теперь точно обновляться буду.
     
  • 1.21, Аноняшка, 21:19, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это, типа, release early & release often? (сарказм)
     
  • 1.23, J.Kotik, 21:32, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "намечался как финальный, фиксирующий изменения в ветке 3.x и поддерживаемый три года без изменения API"

    А потом они передумали. Разработчики гнома/гтк такие разработчики.

    Тут только все устаканилось с версиями гтк, нет, надо пилить новую. Новая версия гтк сама себя не напишет и не сломает апи, ломай апи еще раз и тд

     
     
  • 2.30, Аноне, 22:23, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не удержались. И еще надо бэкпортить удаления кода, чтобы юзеры продолжали ждать светлого будущего в новых цифрах.
     
  • 2.33, Аноним, 22:26, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    С Qt та же история Тянули-тянули, допиливали-допиливали Все бросаем, начина... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.38, qcgg, 22:56, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошь туфту прогонять про поломку API.
     
  • 1.25, zzz, 22:04, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А я говорил, что легализация каннабиса - зло. Это же как надо было накуриться, чтобы дойти до ситуации, когда половина софта еще на GTK3 не переехала, а они уже четвертый пилят.
     
     
  • 2.29, Аноним, 22:17, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это выгодно. На перевод на 4-е со 2-х в итоге потратится меньше сил.
     
     
  • 3.34, Аноним, 22:29, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Интересно, как Перевод на 3 не осилили, а на 4 внезапно осилят Это, типа, не п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.41, Аноним, 00:21, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, почему при переходе на новую ветку будет затрачено меньше сил Нет ли... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.31, user90, 22:25, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да пофиг. Все что нужно работает, необходимости в повышении версии GTK никакой.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor