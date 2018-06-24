24.06.2018 18:06  Перед GTK+ 4 планируется сформировать внеплановый выпуск GTK+ 3.24

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|1.3, Xasd, 18:44, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+8 +/–
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> Мотивом для формирования GTK+ 3.24 также является желание добиться паритета в номерах выпуска с веткой GTK+ 2.x: GTK+ 3.24 станет последним выпуском ветки GTK+ 3, в то время как GTK+ 2.24 был последним выпуском ветки GTK+ 2
ну очень блин аргументированный мотив! (сарказм)
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|1.8, жабабыдлокодер, 19:51, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
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>Добавлен всплывающий виджет для выбора Emoji
Питекантропизация на марше, ура, товарищи!
>и режим ввода Emoji с клавиатуры (Ctrl-Shift-e)
Вы все еще пользуетесь членораздельной речью? Тогда мы идем к вам!
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|3.24, Kuromi, 21:54, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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В Thunar не хвататет отсутствия крашей. Вроде уже фиксили (притом что долго старались не замечать проблемы), а все равно рандомно падает, путь и реже.
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|1.15, user90, 20:43, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Да как-то и GTK2 вполне тянет, а "принципиально новых" приложений на GTK3 и тем более 4 никто и никогда уже не увидит. Гномеры уже давно ни на что негодны, а остальные просто неспеша обновляют - если им не лень :)
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|3.36, qcgg, 22:52, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> нет нормальных больших превьюшек картинок. Со сторонними патчами оно есть, но все равно работает не идеально.
Сразу видно форумного оратора, ничего не знающего о предмете разговора, но имеющего свое "весомое" мнение.
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|1.23, J.Kotik, 21:32, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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"намечался как финальный, фиксирующий изменения в ветке 3.x и поддерживаемый три года без изменения API"
А потом они передумали. Разработчики гнома/гтк такие разработчики.
Тут только все устаканилось с версиями гтк, нет, надо пилить новую. Новая версия гтк сама себя не напишет и не сломает апи, ломай апи еще раз и тд
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|1.25, zzz, 22:04, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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А я говорил, что легализация каннабиса - зло. Это же как надо было накуриться, чтобы дойти до ситуации, когда половина софта еще на GTK3 не переехала, а они уже четвертый пилят.
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