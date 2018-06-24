24.06.2018 18:06  Перед GTK+ 4 планируется сформировать внеплановый выпуск GTK+ 3.24

Несмотря на активную подготовку новой ветки графического тулкита GTK+ 4, разработчики решили отойти от изначально намеченного плана и выпустить ещё один значительный релиз в ветке GTK+ 3 - 3.24, бэкпортировав в него некоторые новшества. Напомним, что выпуск GTK+ 3.22 намечался как финальный, фиксирующий изменения в ветке 3.x и поддерживаемый три года без изменения API. Ветка GTK+ 4 развивается в рамках нового процесса разработки, который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API, который можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложение из-за изменения API в очередной ветке GTK+. Процесс стабилизации GTK+ 4 затянулся и с момента выпуска GTK+ 3.22 прошло уже два года, поэтому стало целесообразно подготовить ещё один значительный релиз ветки GTK+ 3.x. GTK+ 3.24 планируется опубликовать в сентябре и включить в него такие возможности, как поддержку изменчивых шрифтов и Emoji, а также расширить API новыми вызовами, следуя пожеланиям разработчиков портируемых приложений. После релиза сопровождение переключится на ветку GTK+ 3.24.x, а корректирующие выпуски GTK+ 3.22.x больше выпускаться не будут. Мотивом для формирования GTK+ 3.24 также является желание добиться паритета в номерах выпуска с веткой GTK+ 2.x: GTK+ 3.24 станет последним выпуском ветки GTK+ 3, что символично, так как GTK+ 2.24 был последним выпуском ветки GTK+ 2. В настоящее время для ознакомления уже подготовлен экспериментальный выпуск GTK+ 3.23.0. Наиболее заметные новшества GTK+ 3.23.0: Добавлены новые возможности настройки шрифтов, позволяющие настраивать возможности шрифтов OpenType, отображать примеры применения режимов OpenType, манипулировать параметрами изменчивых шрифтов и изменять уровни детализации;

Добавлен всплывающий виджет для выбора Emoji и режим ввода Emoji с клавиатуры (Ctrl-Shift-e);

В число публично доступных API переведён вызов gdk_window_move_to_rect;

Бэкенд для Wayland переведён на использование анонимной разделяемой памяти на платформе FreeBSD.



