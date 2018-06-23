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23.06.2018 10:26  Релиз Linux-дистрибутива Peppermint 9

Состоялся релиз Linux-дистрибутива Peppermint 9, основанного на пакетной базе Ubuntu 18.04 LTS и предлагающего легковесное пользовательское окружение на основе рабочего стола LXDE, оконного менеджера Xfwm4 и панели Xfce, которые поставляются вместо Openbox и lxpanel. Дистрибутив также примечателен поставкой фреймворка Site Specific Browser, позволяющего работать с web-приложениями, как с обособленными программами. Из репозиториев доступен развиваемый проектом Linux Mint набор приложений X-Apps (текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, мультимедийный проигрыватель Xplayer, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer). Размер установочного iso-образа 1.3 Гб.

Основные новшества:

  • Для настройки монитора вместо lxrandr задействован пакет xfce4-display-setttings;
  • В базовую поставку добавлен редактор меню Menulibre и утилита Xfce Panel Switch (позволяет переключаться между сохранёнными настройками панели);
  • В контекстное меню добавлен элемент для создание ярлыков на рабочем столе;
  • Файловый менеджер Nemo обновлён до выпуска 3.6.5. Добавлена опция для отправки файлов на email;
  • Добавлен режим временного отключения показа уведомлений, в том числе в привязке к отдельным приложениям;
  • Оформление Qt-приложений, таких как VLC, стилизовано под системную GTK-тему;
  • Включены по умолчанию всплывающие полосы прокрутки;
  • В список web-приложений добавлены ссылки на Microsoft Office Online и Skype Web Client;
  • Кроме менеджера установки приложений Mintinstall в поставку добавлен и Gnome Software, через который можно установить самодостаточные пакеты в форматах Snap и Flatpak;
  • В поставку добавлена утилита htop;
  • Для создания скриншотов вместо pyshot применён xfce4-screenshooter;
  • Вместо Chromium возвращён браузер Firefox.


  1. Главная ссылка к новости (https://peppermintos.com/2018/...)
  2. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Peppermint 8
  3. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутивов Peppermint OS Three и Linux Mint 13 "KDE"
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Peppermint OS Two
  5. OpenNews: Вышел дистрибутив для пользователей социальных сетей - Peppermint Ice
  6. OpenNews: Выпуск редакций дистрибутива Linux Mint 18.3 с рабочими столами Xfce и KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: peppermint, linux
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  • 1.2, Аноним, 10:36, 23/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    У вас жпег на скриншоте.
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 10:48, 23/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А может он так и выглядит. Дизайнерская "фишка".
     
  • 1.4, KOT040188, 11:19, 23/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Слишком мало дистрибутивов. Надо больше.
     
     
  • 2.5, A.Stahl, 11:26, 23/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Запасы дистрибутивов пожрал долгоносик?
     
  • 1.6, Аноняшка, 12:15, 23/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Вместо Chromium возвращён браузер Firefox.

    А на скриншоте - Хромиум. Упс.

     
  • 1.7, Аноняшка, 12:16, 23/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В список web-приложений добавлены ссылки на Microsoft Office Online и Skype Web Client;

    Столлман негодуэ, упячка!!11

     

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