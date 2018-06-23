23.06.2018 10:26  Релиз Linux-дистрибутива Peppermint 9

Состоялся релиз Linux-дистрибутива Peppermint 9, основанного на пакетной базе Ubuntu 18.04 LTS и предлагающего легковесное пользовательское окружение на основе рабочего стола LXDE, оконного менеджера Xfwm4 и панели Xfce, которые поставляются вместо Openbox и lxpanel. Дистрибутив также примечателен поставкой фреймворка Site Specific Browser, позволяющего работать с web-приложениями, как с обособленными программами. Из репозиториев доступен развиваемый проектом Linux Mint набор приложений X-Apps (текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, мультимедийный проигрыватель Xplayer, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer). Размер установочного iso-образа 1.3 Гб. Основные новшества: Для настройки монитора вместо lxrandr задействован пакет xfce4-display-setttings;

В базовую поставку добавлен редактор меню Menulibre и утилита Xfce Panel Switch (позволяет переключаться между сохранёнными настройками панели);

В контекстное меню добавлен элемент для создание ярлыков на рабочем столе;

Файловый менеджер Nemo обновлён до выпуска 3.6.5. Добавлена опция для отправки файлов на email;

Добавлен режим временного отключения показа уведомлений, в том числе в привязке к отдельным приложениям;

Оформление Qt-приложений, таких как VLC, стилизовано под системную GTK-тему;

Включены по умолчанию всплывающие полосы прокрутки;

В список web-приложений добавлены ссылки на Microsoft Office Online и Skype Web Client;

Кроме менеджера установки приложений Mintinstall в поставку добавлен и Gnome Software, через который можно установить самодостаточные пакеты в форматах Snap и Flatpak;

В поставку добавлена утилита htop;

Для создания скриншотов вместо pyshot применён xfce4-screenshooter;

Вместо Chromium возвращён браузер Firefox.



