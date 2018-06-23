23.06.2018 09:53  Первый стабильный выпуск Oracle Linux 7 для ARM

Компания Oracle представила первый стабильный выпуск редакции дистрибутива Oracle Linux 7 для систем на базе 64-разрядной архитектуры ARMv8 (aarch64). Сборки доступны для плат Raspberry Pi 3 и платформ с процессорами Cavium ThunderX и Ampere eMAG. В свободном доступе также имеется репозиторий пакетов и обновления.

Напомним, что Oracle Linux собирается на основе пакетной базы дистрибутива Red Hat Enterprise Linux, в котором полноценная поддержка ARMv8 была заявлена осенью прошлого года, но сборки RHEL для ARM доступны только зарегистрированным пользователям Red Hat, в то время как сборки Oracle Linux могут использовать все желающие. Сборка версии для ARM осуществляется из тех же src-пакетов, из которых собирается Oracle Linux для архитектуры x86.

Версия Oracle Linux для ARM подготовлена на основе прошлого выпуска Oracle Linux 7.5 и отличается использованием дополнительных патчей для улучшения работы на архитектуре ARM, стабилизацией поддержки виртуализации на базе KVM, портированием системы динамической отладки DTrace и применением ядра Unbreakable Enterprise Kernel 5. Для ARM также подготовлены пакеты с MySQL 8.0.11 и обеспечена экспериментальная поддержка Docker. Для сборки задействован GCC 7.3.



