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23.06.2018 09:53  Первый стабильный выпуск Oracle Linux 7 для ARM

Компания Oracle представила первый стабильный выпуск редакции дистрибутива Oracle Linux 7 для систем на базе 64-разрядной архитектуры ARMv8 (aarch64). Сборки доступны для плат Raspberry Pi 3 и платформ с процессорами Cavium ThunderX и Ampere eMAG. В свободном доступе также имеется репозиторий пакетов и обновления.

Напомним, что Oracle Linux собирается на основе пакетной базы дистрибутива Red Hat Enterprise Linux, в котором полноценная поддержка ARMv8 была заявлена осенью прошлого года, но сборки RHEL для ARM доступны только зарегистрированным пользователям Red Hat, в то время как сборки Oracle Linux могут использовать все желающие. Сборка версии для ARM осуществляется из тех же src-пакетов, из которых собирается Oracle Linux для архитектуры x86.

Версия Oracle Linux для ARM подготовлена на основе прошлого выпуска Oracle Linux 7.5 и отличается использованием дополнительных патчей для улучшения работы на архитектуре ARM, стабилизацией поддержки виртуализации на базе KVM, портированием системы динамической отладки DTrace и применением ядра Unbreakable Enterprise Kernel 5. Для ARM также подготовлены пакеты с MySQL 8.0.11 и обеспечена экспериментальная поддержка Docker. Для сборки задействован GCC 7.3.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Компания Oracle объявила о доступности ядра Unbreakable Enterprise Kernel 5
  3. OpenNews: В Red Hat Enterprise Linux обеспечена поддержка архитектуры ARMv8
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 7.5 и платформа Spacewalk 2.7
  5. OpenNews: Доступны сборки CentOS 7.3.1611 для архитектуры ARM64/AArch64
  6. OpenNews: Oracle перелицензировал код DTrace под GPLv2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: oracle, linux, arm
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  • 1.1, Michael Shigorin, 10:28, 23/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Кстати, а для каких плат, кроме RPi3 (и для каких серверов, кроме ThunderX), были бы интересны образы на базе http://altlinux.org/ports/aarch64?
     
     
  • 2.8, Аноняша, 11:45, 23/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    aarch64 очень дорогой, давай начни с armv6 - armv8
     
  • 1.4, Аноним, 10:38, 23/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Pine64
     

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