22.06.2018 13:08  Релиз языка программирования Rust 1.27

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|3.6, A.Stahl, 14:31, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Всё ты правильно написал. Сзяки победят и потом сами сдохнут. А другие языки как развивались (ну кроме Лиспа, Хаскеля и Эрланга), так и продолжат развиваться.
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|2.31, A, 16:27, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> На LOR'е предсказывали, что Rust победит в скором времени все сзяки программирвоания
> и останется только один Rust, а остальные ЯП будут не нужны.
И не будет больше ни книг, ни кино, ни театра, ни радио. Одно сплошное телевидение. (С) "Москва слезам не верит". :)))
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|2.18, Vkni, 15:25, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Сколько можно, новинка что-ли? Было в джаве, питон, D, шарпе, много где.
Ну, когда управление памятью базируется на auto/unique_ptr, то это вроде действительно новинка. Ну, и автоуправление памятью часто очень сильно помогает со сложной алгоритмикой. Подозреваю, что не только с читаемостью, но даже и со скоростью становится лучше, т.к. компилятор может делать высокоуровневые оптимизации, недоступные в ручном управлении в стиле С++.
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|3.36, Анонимм, 17:23, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Имеется в виду совершенно неочевидное нагромождение разнородных скобок и неочевидное нагромождение спецсимволов и т.п. Когда имеешь опыт программирования на нескольких языках, смотришь в код раст и не понимаешь, что именно он делает. Это, как мне кажется, не очень хорошо.
Примерно как те самые годные скрипты на перле :)
Когда автор через месяц не может их прочитать.
Если глянуть на розеттакоде, то примеры на расте выглядят ужасненько.
Пробовал некоторое время назад поставить раст, но дальше хелло ворлда дело не зашло.
Если на перле есть всё на CPAN. На питоне ответ на вопрос нагугливается за 1-5 минут. На гоу - чуть дольше и потом возможно придётся полдня поковыряться, поразбираться, изучить код чужой либы.
То на расте просто нет ничего.
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|1.28, user90, 16:16, 22/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Лично у меня от одного только вида синтаксиса сабжа уже глаза вытекают)) Понятно конечно, почему оно так, только это не может быть уважительной причиной.
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|1.37, Вареник, 17:33, 22/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Rust уже сейчас замороченней С++, даже если код с нагромождением шаблонов и макросов.
О какой "безопасности" может идти речь, если код просто не читаем?
Та же песня что со Скалой со свободным DSL - сначала охреневаешь от возможностей, потом сталкиваешься с тем, что код write only - каждый "свободно" пишет собственными заклинаниями, чтение кода без "навигации по символам" невозможно.
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