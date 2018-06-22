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22.06.2018 13:08  Релиз языка программирования Rust 1.27

Состоялся релиз языка системного программирования Rust 1.27, развиваемого проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime.

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

В подготовке нового выпуска принял участие 131 разработчик. Основные новшества:

  • Добавлена поддержка параллельной обработки данных c использованием инструкций SIMD. В разряд стабильных переведены модули std::arch::x86 и std::arch::x86_64 (std::arch::arm пока остаётся экспериментальным), предоставляющие доступ к процессорным инструкциям SIMD, для определения поддержки которых предложены макрос "is_x86_feature_detected", атрибут '#[target_feature(enable="")]' и проверочная конструкция '#[cfg(target_feature = "...")]'. К инструкциям можно обращаться напрямую без выноса логики их задействования на плечи компилятора. Например, можно подготовить несколько вариантов обработчиков функции, один из которых использует AVX2, а другой применяется на системах без поддержки SIMD: 
    
   fn foo() {
       #[cfg(any(target_arch = "x86", target_arch = "x86_64"))]
       {
           if is_x86_feature_detected!("avx2") {
                return unsafe { foo_avx2() };
           }
       }
       foo_fallback();
   }

    В настоящее время для вызова SIMD в std::arch предлагаются только низкоуровневые примитивы, но в будущих выпусках ожидается появление высокоуровневого интерфейса std::simd, который пока не прошёл стадию стабилизации. Кроме того, уже развиваются библиотеки для упрощения применения SIMD, например доступен модуль faster, а в модуль regex добавлен код для использования SIMD для ускорения обработки данных;

  • Предложен новый синтаксис для создания объектов trait - "dyn Trait", который синтаксически эквивалентен старому Trait, но унифицирован с учётом нового выражения "impl Trait" (т.е. чтобы не создавать путаницу c impl предлагается явно писать "dyn"). Например, вместо "&Trait" теперь рекомендовано писать "&dyn Trait", вместо "&mut Trait" - "&mut dyn Trait", а вместо "Box‹Trait›" - "Box‹dyn Trait›". Поддержка старого синтаксиса оставлена для обеспечения совместимости но не рекомендована к использованию;
  • Обеспечена возможность применения атрибута "#[must_use]" к функциям, а не только к типам. Указание данного атрибута приведёт к выводу предупреждения, если выданное функцией значение в дальнейшем не используется в программе. В стандартной библиотеке данный атрибут уже выставлен для функций std::str::replace, Clone::clone, Iterator::collect и ToOwned::to_owned. Например, использование "#[must_use]" помогает выявить такие ошибки, как выполнение функции без присвоения результата;
  • Стабилизированы атрибуты над базовыми параметрами, такими как типы. Например: "fn foo‹#[lifetime_attr] 'a" и "#[type_attr] T: 'a›() {}";
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе DoubleEndedIterator::rfind/rfold/try_rfold, Duration::from_micros/from_nanos/subsec_micros/subsec_millis, HashMap::remove_entry, Iterator::try_fold/try_for_each, NonNull::cast, Option::filter, String::replace_range, Take::set_limit, process::id и slice::rsplit_mut/rsplit/swap_with_slice;
  • В базовый состав (core) из std перенесены многие методы для работы с типами [u8], f32 и f64;
  • В пакетный менеджер cargo добавлен флаг "--target-dir" для изменения целевого каталога. Также добавлен код для автоматического определения тестов, примеров и исполняемых файлов в проекте без их явного упоминания в настройках. В cargo-metadata включены поля authors, categories, keywords, readme и repository. Обеспечено кэширование информации от компилятора (для отключения можно указать CARGO_CACHE_RUSTC_INFO=0);
  • Добавлена возможность поиска в разделе документации на сайте doc.rust-lang.org;
  • Добавлена поддержка новой целевой платформы "armv5te-unknown-linux-musl".


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/201...)
  2. OpenNews: Выпуск libOS, unikernel на языке Rust для запуска приложений поверх гипервизора
  3. OpenNews: Mozilla развивает прослойку для обеспечения переносимости между JavaScript и Rust
  4. OpenNews: Для Linux и Redox представлена реализация Libc на языке Rust
  5. OpenNews: Третий выпуск операционной системы Redox OS, написанной на языке Rust
  6. OpenNews: В Firefox добавлен CSS-движок Stylo, написанный на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rust
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  • 1.1, Аноним, 14:15, 22/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –4 +/
    Rust не панацея Помню писали, вот перепишем движок Firefox на Rust и не будет у... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, DEF, 14:23, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Stylo - движок CSS. Всего лишь малая часть от самого движка Servo, который еще в разработке.
     
  • 2.33, Аноним, 16:40, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Релиз языка программирования Rust 1.27... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Постоянный читатель, 14:22, 22/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    На LOR'е предсказывали, что Rust победит в скором времени все сзяки программирвоания и останется только один Rust, а остальные ЯП будут не нужны.
     
     
  • 2.4, Постоянный читатель, 14:23, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > сзяки программирвоания

    Вот что бывает, когда не высыпаешься. Не повторяйте моих ошибок!

     
     
  • 3.6, A.Stahl, 14:31, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Всё ты правильно написал. Сзяки победят и потом сами сдохнут. А другие языки как развивались (ну кроме Лиспа, Хаскеля и Эрланга), так и продолжат развиваться.
     
     
  • 4.9, Focus, 14:46, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    оставаясь вечно недоразвитыми
     
     
  • 5.10, A.Stahl, 14:49, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Лисп же уже достиг совершенства, а программисты на Лиспе -- блаженства. Поэтому-то они и не пишут код. На кой чёрт блаженным программировать?
     
  • 2.5, Andrey Mitrofanov, 14:28, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > На LOR'е предсказывали, что Rust победит в скором времени все сзяки программирвоания
    > и останется только один Rust, а остальные ЯП будут не нужны.

    ЛОРу-то и поделом.  Не жалко.

     
  • 2.7, Аноним, 14:39, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Go растёт как на дрожжах Везде Go-Go-Go, большие проекты, малые проекты А выбо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.31, A, 16:27, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > На LOR'е предсказывали, что Rust победит в скором времени все сзяки программирвоания
    > и останется только один Rust, а остальные ЯП будут не нужны.

    И не будет больше ни книг, ни кино, ни театра, ни радио. Одно сплошное телевидение. (С) "Москва слезам не верит". :)))


     
  • 1.8, Аноним, 14:42, 22/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сколько можно, новинка что-ли Было в джаве, питон, D, шарпе, много где Это же ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 14:51, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Покажите в перечисленных языках этот детский велосипед без использования сбор... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, Совершенно другой аноним, 15:13, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Так и запишем - Borrow checker ломает программистам ноги.
     
  • 3.38, Вареник, 17:40, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Полно soft real time приложений на Java. Высоконагруженные биллинги, трейдинги, диспетчеризации и т.д.
     
  • 2.18, Vkni, 15:25, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сколько можно, новинка что-ли? Было в джаве, питон, D, шарпе, много где.

    Ну, когда управление памятью базируется на auto/unique_ptr, то это вроде действительно новинка. Ну, и автоуправление памятью часто очень сильно помогает со сложной алгоритмикой. Подозреваю, что не только с читаемостью, но даже и со скоростью становится лучше, т.к. компилятор может делать высокоуровневые оптимизации, недоступные в ручном управлении в стиле С++.

     
  • 1.11, Аноним, 14:49, 22/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот лет через 5 добавят async-функции -- тогда заживем
     
     
  • 2.21, r3nya, 15:54, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже подвозят потихоньку – https://github.com/rust-lang/rust/pull/51580
     
  • 1.13, Аноним, 14:54, 22/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "x86", "avx2" - это всё должны быть константы, а не строки.
     
  • 1.14, Аноним, 14:55, 22/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В разрабах раста, видимо, много любителей криптографии Какое-то такое ощущение ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Vkni, 15:20, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Стандартный алголо-подобный синтаксис.
     
     
  • 3.36, Анонимм, 17:23, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Имеется в виду совершенно неочевидное нагромождение разнородных скобок и неочевидное нагромождение спецсимволов и т.п. Когда имеешь опыт программирования на нескольких языках, смотришь в код раст и не понимаешь, что именно он делает. Это, как мне кажется, не очень хорошо.
    Примерно как те самые годные скрипты на перле :)
    Когда автор через месяц не может их прочитать.
    Если глянуть на розеттакоде, то примеры на расте выглядят ужасненько.
    Пробовал некоторое время назад поставить раст, но дальше хелло ворлда дело не зашло.
    Если на перле есть всё на CPAN. На питоне ответ на вопрос нагугливается за 1-5 минут. На гоу - чуть дольше и потом возможно придётся полдня поковыряться, поразбираться, изучить код чужой либы.
    То на расте просто нет ничего.
     
  • 1.17, Аноним, 15:20, 22/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Поясните, кто знает Раньше НЕ использование результата не void ф-и не считалось... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Vkni, 15:28, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Странно как-то. Было ощущение, что такие вещи там изначально должны были обрабатываться
    > с предупреждением, если вообще допускаться.

    Зависит от ситуации.

     
  • 2.35, Ordu, 17:14, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Не считалось Были специальные типы например, Result неиспользование которого ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.20, Аноним, 15:41, 22/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > foo_fallback

    когда я вижу такой синтаксис, внутри меня рождается гнев

     
     
  • 2.23, A.Stahl, 16:01, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И через какое отверстие ты его рожаешь?
    P.S. Прости, но удержаться от такой шутки было выше моих сил :)
     
  • 2.34, Аноним, 17:04, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    название функции - это не синтаксис А логика работы такая на архитектурах, отл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.22, Аноняшка, 15:56, 22/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие принципиальные преимущества Rust, перед, няпример, Go или Python? Есть смысл переходить? Есть смысл нячинять с няго?
     
     
  • 2.24, анонимус328492834, 16:01, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ADT, безопасность, отсутствие garbage collector'а (а по сравнению с питоном и GIL).  http://yager.io/programming/go.html
     
  • 1.25, IRASoldier, 16:03, 22/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это еще хорошо, что в тред не набежали адепты Оберона с проповедями "нет языка, кроме семейства паскалеподобных и Вирт - пророк наш!"...
     
     
  • 2.26, A.Stahl, 16:07, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Последнего обитающего в дикой природе уже лет 10 назад похоронили. Остались только дельфисты, но за пределы зоопарков и музеев их не выпускают.
     
  • 2.27, Аноним, 16:09, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В Pascal кстати вроде тоже все нормально было с безопасностью памяти Странно ч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.30, Аноним, 16:19, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    FreePascal, PascalABC NET, Delphi XE из стареньких GNU Pascal HP Pascal а так ко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.29, NuclearWar, 16:18, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то Go это Оберон с сишным синтаксисом.
     
  • 1.28, user90, 16:16, 22/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лично у меня от одного только вида синтаксиса сабжа уже глаза вытекают)) Понятно конечно, почему оно так, только это не может быть уважительной причиной.
     
     
  • 2.32, rust_ug, 16:34, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    есть мнение что все программисты раста слепы от рождения
     
  • 1.37, Вареник, 17:33, 22/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Rust уже сейчас замороченней С++, даже если код с нагромождением шаблонов и макросов.

    О какой "безопасности" может идти речь, если код просто не читаем?

    Та же песня что со Скалой со свободным DSL - сначала охреневаешь от возможностей, потом сталкиваешься с тем, что код write only - каждый "свободно" пишет собственными заклинаниями, чтение кода без "навигации по символам" невозможно.

     

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