22.06.2018 10:21  Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.18

Подготовлен выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.18.0. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям задним числом используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов. По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 903 изменения, подготовленных при участии 80 разработчиков, из которых 24 впервые приняли своё участие в разработке. Наиболее важным нововведением Git 2.18 является интеграция поддержки второй версии коммуникационного протокола Git, который используется при удалённом подключении клиента к Git-серверу. Вторая версия протокола примечательна предоставлением возможности фильтрации веток и тегов на стороне сервера (ранее при выполнении любой команды извлечения клиенту всегда отправлялся полный список ссылок во всём репозитории, даже когда клиент обновлял только одну ветку) и добавлением средств для расширения протокола (добавления в протокол новых возможностей по мере появления в инструментарие новой функциональности). Подробнее о второй версии протокола можно прочитать в отдельном анонсе. Другие изменения: При выполнении слияний и операций "cherry-pick" добавлена эвристика для предугадывания переименований. Например, если x/a, x/b и x/c были переименованы в z/a, z/b и z/c, то наиболее вероятно, что пользователь также переименует x/d в z/d, и можно предложить сразу переместить все остальные элементы каталога 'x' в каталог 'z'. Попутно в коде переименования устранена ошибка, которая могла приводить к перезаписи не включённых в репозиторий файлов во время слияния;

В "git filter-branch" добавлен отдельный код возврата для отделения ситуации отсутствия новых коммитов для перезаписи от ошибок при выполнении операции;

При сборке со свежей библиотекой cURL обеспечена возможность использования TLS 1.3 и сжатия методом gzip;

В "git gui" добавлено распознавание файлов "~/.ssh/id_ecdsa.pub" и "~/.ssh/id_ed25519.pub" как SSH-ключей. В дополнение к CTRL/CMD+ENTER для коммита добавлена клавиатурная комбинация CTRL/CMD+KP_ENTER (аналог с нажатием Enter на боковом цифровом блоке клавиатуры). Решены проблемы с использованием старых версий Tk (например 8.5.7)) без поддержки операции "ttk::style theme use" для выбора темы оформления;

В "git rebase" добавлена обработка опции "--signoff" при использовании бэкендов, отличных от "am" (но вызванных без "--preserve-merges");

Выполнение "git branch --list" во время прерванной операции "rebase -i" теперь разделяет ситуации, когда rebase выполнен для отсоединённой ветки HEAD и обычной ветки;

В "git mergetools" обеспечена совместимость с утилитой guiffy;

Добавлен новый атрибут "working-tree-encoding", который указывает Git выполнить перекодирование содержимого в соответствии с заданной кодировкой текста при выполнении операции checkout;

В "git config" добавлена универсальная опция "--type=typename" для указания типов задаваемых значений, дополняющая раздельные опции "--int", "--bool" и т.п. В "git config" также обавлен новый тип значений "--type=color" и опция "--default", например, можно указать "git config --get foo.color --default blue" и получить значение цвета из переменной foo.color или вывести цвет "blue" если данная переменная не определена;

В "git rebase" добавлена опция "--rebase-merges" для переноса всей топологии графа коммитов;

В "git worktree add" добавлена поддержка выполнения операции checkout над существующей веткой;

В "git send-email" помимо ранее доступных опций диалога подтверждения ('Yes', 'No', 'Quit', 'All') добавлена кнопка 'Edit' для редактирования перед отправкой;

По умолчанию в настройках отключён режим "merge.renames" для экономии ресурсов процессора, которые попусту тратятся на поиск и слияние переименованных путей. В "git status" добавлена настройка status.renames для отключения кода определения переименований;

Улучшена работа скрипта автодополнения ввода, в частности, для различных команд обеспечено автодополнение файловых путей;

По умолчанию обеспечена поддержка сборки с библиотекой PCRE v2. Для явного выбора версии PCRE следует использовать опции USE_LIBPCRE1 и USE_LIBPCRE2;

Добавлена сборочная опция, позволяющая при запуске Git вызывать все связанные компоненты с использованием относительных путей (ранее данный режим применялся для Windows, но теперь доступен и для Linux, BSD и macOS);

Абстрагирован интерфейс взаимодейтсвия с GPG с целью обеспечения в будущем интеграции с другими типами систем формирования цифровых подписей;

Обеспечена более заметная подсветка ошибок при выполнении "git push";

Проведена оптимизация производительности операций "git fetch", "git gc" и "git pack-objects";

Прекращена поддержка операции извлечения коммитов "git http-fetch", которая была помечена устаревшей и никем не использовалась;