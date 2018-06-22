22.06.2018 09:25  Компания Oracle передала сообществу Apache 1.5 млн строк кода NetBeans

В рамках инициативы по переводу интегрированной среды разработки NetBeans под управление сообщества Apache компания Oracle завершила вторую стадию передачи исходных текстов. Организации Apache Software Foundation передан архив, включающий 1.5 млн строк кода, который дополняет переданные в прошлом году 4 млн строк кода. Вторая порция кода включает модули для поддержки языков Java, JavaScript, PHP и Groovy, а также дополнительную функциональность для разработки мобильных приложений и поддержки Web-технологий. В настоящее время в инкубаторе Apache ведётся работа над релизом Apache NetBeans 9.0, который станет первым выпуском, подготовленным силами сообщества Apache. Apache NetBeans 9.0 будет ограничен только поддержкой Java SE. В настоящее время для тестирования Apache NetBeans 9.0 предложен первый кандидат в релизы. Из заметных изменений, кроме перелицензирования и чистки кодовой базы, отмечается обеспечение поддержки Java 9 и 10, включая тип "var", Java Shell и инструменты для работы с модулями Jigsaw. После первого релиза или параллельно с ним начнётся работа по перелицензированию второй порции кода, переданного компанией Oracle, и интеграция этого кода в Git (код передан в виде ZIP-архива). Затем новый код сможет быть использован в следующем релизе Apache NetBeans, в который будут добавлены модули для поддержки дополнительных языков и технологий разработки. Напомним, что решение о передаче NetBeans было принято в сентябре 2016 года, после чего фонду Apache была передана часть кода и права на все связанные с NetBeans исходные тексты, а также торговая марка "NetBeans", домен "netbeans.org" и некоторые элементы инфраструктуры. Так как NetBeans распространяется в исходных текстах под копилефт лицензиями GPLv2 и CDDL, то, как и в случае с OpenOffice.org был инициирован процесс перелицензирования и перехода на пермиссивную лицензию Apache 2.0. В качестве причины передачи проекта называлось желание продолжить разработку на нейтральной площадке с независимой моделью управления для того чтобы упростить участие в развитии проекта представителей сообщества и других компаний (например, внутренние проекты на основе NetBeans развивают Boeing, Airbus, NASA и NATO). NetBeans поддерживает разработку на языках Java, JavaFX, PHP, JavaScript/HTML5, Groovy и C/C++. Проект NetBeans был основан в 1996 году чешскими студентами с целью создания аналога Delphi для Java. В 1999 году проект был куплен компанией Sun Microsystems, а в 2000 году опубликован в исходных текстах и переведён в разряд свободных проектов. В 2010 году NetBeans перешёл в руки компании Oracle, поглотившей Sun Microsystems. Все эти годы NetBeans развивался в качестве основной среды для разработчиков на языке Java, конкурируя с Eclipse и IntelliJ IDEA, но последнее время стал активно продвигаться и для языков JavaScript, PHP и C/C++. Активная пользовательская база NetBeans оценивается в 1.5 млн разработчиков.



