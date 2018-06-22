The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

22.06.2018 09:25  Компания Oracle передала сообществу Apache 1.5 млн строк кода NetBeans

В рамках инициативы по переводу интегрированной среды разработки NetBeans под управление сообщества Apache компания Oracle завершила вторую стадию передачи исходных текстов. Организации Apache Software Foundation передан архив, включающий 1.5 млн строк кода, который дополняет переданные в прошлом году 4 млн строк кода.

Вторая порция кода включает модули для поддержки языков Java, JavaScript, PHP и Groovy, а также дополнительную функциональность для разработки мобильных приложений и поддержки Web-технологий. В настоящее время в инкубаторе Apache ведётся работа над релизом Apache NetBeans 9.0, который станет первым выпуском, подготовленным силами сообщества Apache. Apache NetBeans 9.0 будет ограничен только поддержкой Java SE. В настоящее время для тестирования Apache NetBeans 9.0 предложен первый кандидат в релизы. Из заметных изменений, кроме перелицензирования и чистки кодовой базы, отмечается обеспечение поддержки Java 9 и 10, включая тип "var", Java Shell и инструменты для работы с модулями Jigsaw.

После первого релиза или параллельно с ним начнётся работа по перелицензированию второй порции кода, переданного компанией Oracle, и интеграция этого кода в Git (код передан в виде ZIP-архива). Затем новый код сможет быть использован в следующем релизе Apache NetBeans, в который будут добавлены модули для поддержки дополнительных языков и технологий разработки.

Напомним, что решение о передаче NetBeans было принято в сентябре 2016 года, после чего фонду Apache была передана часть кода и права на все связанные с NetBeans исходные тексты, а также торговая марка "NetBeans", домен "netbeans.org" и некоторые элементы инфраструктуры. Так как NetBeans распространяется в исходных текстах под копилефт лицензиями GPLv2 и CDDL, то, как и в случае с OpenOffice.org был инициирован процесс перелицензирования и перехода на пермиссивную лицензию Apache 2.0. В качестве причины передачи проекта называлось желание продолжить разработку на нейтральной площадке с независимой моделью управления для того чтобы упростить участие в развитии проекта представителей сообщества и других компаний (например, внутренние проекты на основе NetBeans развивают Boeing, Airbus, NASA и NATO).

NetBeans поддерживает разработку на языках Java, JavaFX, PHP, JavaScript/HTML5, Groovy и C/C++. Проект NetBeans был основан в 1996 году чешскими студентами с целью создания аналога Delphi для Java. В 1999 году проект был куплен компанией Sun Microsystems, а в 2000 году опубликован в исходных текстах и переведён в разряд свободных проектов. В 2010 году NetBeans перешёл в руки компании Oracle, поглотившей Sun Microsystems. Все эти годы NetBeans развивался в качестве основной среды для разработчиков на языке Java, конкурируя с Eclipse и IntelliJ IDEA, но последнее время стал активно продвигаться и для языков JavaScript, PHP и C/C++. Активная пользовательская база NetBeans оценивается в 1.5 млн разработчиков.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/netbe...)
  2. OpenNews: Доступна интегрированная среда разработки NetBeans IDE 8.2
  3. OpenNews: Компания Oracle передаёт среду разработки NetBeans сообществу Apache
  4. OpenNews: Доступна интегрированная среда разработки NetBeans IDE 8.0
  5. OpenNews: Компания Oracle в ответ на бунт фонда Apache призвала совместно развивать Java
  6. OpenNews: Oracle передает код OpenOffice.org в руки фонда Apache
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: netbeans, apache, oracle
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 09:36, 22/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    И это хорошо Вирусные лицензии не нужны ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Andrey Mitrofanov, 09:40, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> был инициирован процесс перелицензирования и перехода на пермиссивную лицензию Apache 2.0
    > И это хорошо. Вирусные лицензии не нужны.

    Вам и ораклу.

     
     
  • 3.3, Аноним, 09:47, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Аргументум ад корпорастизмум Классический спасительный аргумент, когда сказать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.6, anonymous, 10:07, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну так ты к этому аргументу только что и прибег. Нечего сказать? Обвини оппонента в том, что ему нечего сказать! Если "вирусные лицензии" не нужны тебе, Анон, это не значит, что они не нужны никому.
     
     
  • 5.20, Аноним, 11:18, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    вот пилите свой аналог Чего тут выливать свои фантазии ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.8, Аноним, 10:11, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    "Лучшему другу опенсорса" Микросовту.
     
  • 3.19, Аноним, 11:18, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    что ж ты волнуешься за Oracle они вот не беспокоятся - если кто-то сделает закр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, fske, 10:13, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно корпорастам жoпу лижешь?
     
     
  • 3.12, Аноним, 10:20, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хочешь поделиться опытом?
     
  • 1.4, Аноним, 09:47, 22/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну даже не знаю сейчас вроде Web-приложений на десктопе в электроне вполне доста... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Анонимушка, 10:08, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ораклу конец! Всё закрывает!
     
     
  • 3.10, Аноним, 10:18, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ща гугль за жабу отгрузит денег с каждой мобилки за 10 лет, тогда заживём, мобил... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, Аноним, 10:20, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Они по монструозности братья, что на электроне, что на Java ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 09:57, 22/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так что, теперь Ш будут не Г?
     
  • 1.13, Аноним, 10:21, 22/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой период полураспада ожидается для NetBeans?
     
     
  • 2.15, Вареник, 10:25, 22/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Он и так заморожен с 2014 года.
     
  • 1.14, Вареник, 10:24, 22/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Остановили разработку NetBeans в 2014 году (небольшие обновления в 2016).

    Но только сейчас начали преодолевать жадность.

     
  • 1.16, Ilya Indigo, 10:26, 22/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Через 2-3 месяца ожидать увольнения всех сотрудников причастных к NetBeans?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor