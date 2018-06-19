19.06.2018 13:06  В рамках проекта Devilution предпринята попытка воссоздания кода игры Diablo

В рамках проекта Devilution развивается альтернативный вариант классической компьютерной ролевой игры Diablo, выпущенной в 1996 году компанией Blizzard Entertainment, который можно использовать с набором ресурсов от оригинальной игры. При создании проекта энтузиасты провели обратный инжиниринг Diablo с использованием нескольких утечек кода из разных источников и отладочных файлов, которые были забыты в одной из поставок.

Собрав воедино имеющиеся в открытом доступе сведения энтузиасты поставили перед собой цель как можно более точно воссоздать исходный код и функциональность игры. Ожидается, что воссоздание исходных кодов возродит интерес к игре, упростит создание модификаций и позволит портировать игру для новых платформ.