19.06.2018 13:06  В рамках проекта Devilution предпринята попытка воссоздания кода игры Diablo

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|3.12, ryoken, 14:22, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Что это, в экспаншоне не было ни шмота такого, ни монстров, они
> что еще что-то докручивали
В каком "экспаншоне"? В Hellfire ещё поболе зверья прикрутили, в т.ч. многих - из неиспользованных самой дьяблой внутренних ресурсов. Есть мод, TheHell, но у него про лицензию ссовсем другая история. Сложный, кстати говоря, ну и только под вантуз. Насчёт шмота - шлемак похож на Veil of Steel, топор - тоже что-то знакомое :). Ну и монстр на скрине - как раз на тех уровнях обитает. Надеюсь, они додумаются все монетки в одну клетку спихать или вовсе убрать в счётчик.
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|1.4, X4asd, 13:44, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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там есть этот баг который позволял *клонировать* любой предмет инвентаря?
1. кладём предмет на землю.
2. отходим от предмета подельше
3. щёлкам на предмете чтобы герой подошёл бы и взял бы его
4. во момент подбирания предмета (подбираем удачно момент! очевидно не с первой попытки) открываем меню инвенторя.
с какой-то вероятностью -- это срабатывает и предмет оказывается одновременно и в руке игрока и внутри инвенторя. то есть его становется в двое больше.
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