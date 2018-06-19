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19.06.2018 13:06  В рамках проекта Devilution предпринята попытка воссоздания кода игры Diablo

В рамках проекта Devilution развивается альтернативный вариант классической компьютерной ролевой игры Diablo, выпущенной в 1996 году компанией Blizzard Entertainment, который можно использовать с набором ресурсов от оригинальной игры. При создании проекта энтузиасты провели обратный инжиниринг Diablo с использованием нескольких утечек кода из разных источников и отладочных файлов, которые были забыты в одной из поставок.

Собрав воедино имеющиеся в открытом доступе сведения энтузиасты поставили перед собой цель как можно более точно воссоздать исходный код и функциональность игры. Ожидается, что воссоздание исходных кодов возродит интерес к игре, упростит создание модификаций и позволит портировать игру для новых платформ.



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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: game
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  • 1.1, Аноним, 13:29, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Что мне запомнилось из Diablo, это музыка Для тех кто хочет понастальгировать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 13:33, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что это, в экспаншоне не было ни шмота такого, ни монстров, они что еще что-то д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, ryoken, 14:22, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что это, в экспаншоне не было ни шмота такого, ни монстров, они
    > что еще что-то докручивали

    В каком "экспаншоне"? В Hellfire ещё поболе зверья прикрутили, в т.ч. многих - из неиспользованных самой дьяблой внутренних ресурсов. Есть мод, TheHell, но у него про лицензию ссовсем другая история. Сложный, кстати говоря, ну и только под вантуз. Насчёт шмота - шлемак похож на Veil of Steel, топор - тоже что-то знакомое :). Ну и монстр на скрине - как раз на тех уровнях обитает. Надеюсь, они додумаются все монетки в одну клетку спихать или вовсе убрать в счётчик.

     
     
  • 4.17, Аноним, 14:40, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    https us shop battle net en-us product diablo-ii-lord-of-destruction 5 город т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, AnonPlus, 13:43, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=ICvV83ZkD_E
     
  • 1.4, X4asd, 13:44, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    там есть этот баг который позволял *клонировать* любой предмет инвентаря?

    1. кладём предмет на землю.

    2. отходим от предмета подельше

    3. щёлкам на предмете чтобы герой подошёл бы и взял бы его

    4. во момент подбирания предмета (подбираем удачно момент! очевидно не с первой попытки) открываем меню инвенторя.

    с какой-то вероятностью -- это срабатывает и предмет оказывается одновременно и в руке игрока и внутри инвенторя. то есть его становется в двое больше.

     
     
  • 2.15, Аноним, 14:36, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    сейчас куча редакторов геров есть, а шмот через сохранку копируется в любых кол-... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 13:44, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Удивительно что такую популярную игру никто не пытался воссоздать
     
     
  • 2.6, амнямням, 13:50, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    До них пилили freeablo.
     
     
  • 3.7, Анонимусис, 13:54, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    freedroidrpg
     
  • 1.9, odity, 14:06, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я только сейчас ищу во чтобы поиграть на работе
     
  • 1.10, кочегар духовки, 14:17, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    wine devilution.exe
    Ох-хо-хо. Расходимся.
     
  • 1.11, Аноним, 14:18, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    FLARE пожиже, зато уже работает.
     
     
  • 2.13, Аноним, 14:34, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Devilution 0.2 - Fully playable! Should have no crashing!
     
  • 2.14, Ульяна, 14:35, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это уг, в котором ничего нет?

    Я понимаю, что не этично так называть бесплатный проект, но раз вы сами приписали его как альтернативу ..

     
  • 1.16, paulus, 14:37, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Ожидается, что воссоздание исходных кодов возродит интерес к игре

    сто лет в обед, жадуги Blizzard могли бы код и открыть

     

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