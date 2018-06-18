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18.06.2018 13:25  Выпуск дистрибутива Deepin 15.6, развивающего собственное графическое окружение

Представлен релиз дистрибутива Deepin 15.6, основанного на пакетной базе Debian, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment и ряд пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект развивается группой разработчиков из Китая, но поддерживает и русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 3,3 Гб (amd64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ и Go, но интерфейс формируется при помощи технологий HTML5 с использованием web-движка Chromium. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Основные новшества:

  • Добавлено новое приложение для приветствия первого входа в систему после установки дистрибутива. После запуска приложения демонстрируется ознакомительное видео и предоставляется возможность выбрать режим рабочего стола, подобрать набор пиктограмм на свой вкус и включить визуальные эффекты;
  • В конфигуратор Control Center добавлена панель, отображаемая в левой части и позволяющая быстро перейти к желаемому набору настроек без необходимости перелистывания общего списка. В конфигуратор также интегрирована возможность настройки масштабирования для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI), добавлен плагин для настройки загрузки обложек к музыкальным альбомам, добавлена настройка скорости прокрутки колесом мыши, реализован индикатор прогресса выполнения проверки наличия обновлений, добавлена возможность настройки проводной сети до подключения кабеля;
  • Представлен дополнительный компактный интерфейс запуска приложений, который выполнен в виде меню и может использоваться как альтернатива полноэкранному режиму, который может показаться непривычным некоторым пользователям. В новом интерфейсе поддерживается перегруппировка содержимого меню мышью. Приложения могут группироваться по частоте использования или закрепляться по желанию пользователя. Недавно установленные программы специально выделяются в нижней части списка;
  • Обеспечена возможность быстрого переключения между светлой и тёмной темами оформления;
  • В панель добавлена функция для открытия примонтированных дисков;
  • Оптимизирован процесс переключения между виртуальными рабочими столами.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.deepin.org/en/2018...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.5, развивающего собственное графическое окружение
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.4 с собственным рабочим столом Deepin Desktop Environment
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.3, развивающего собственное графическое окружение
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.2, с собственным рабочим столом Deepin Desktop Environment
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15, с собственным рабочим столом Deepin Desktop Environment
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: deepin
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  • 1.1, Анонимный Анонимус, 13:46, 18/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Лучший дистрибутив для людей мало знакомых с компьютером.
    Поставил и проблем не знаешь.
     
     
  • 2.4, Масяня, 13:55, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Если пересаживать пожилых родителей с Win7, то будут ли проблемы?
     
  • 2.6, Аноним, 14:04, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Вообще нет доверия китайскому дистру, даже опенсорсному А по поводу для людей... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, Масяня, 14:19, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем лучше?

    а, б, в, г, д...

    Давайте-ка, распишите по пунктам

     
     
  • 4.14, Аноним, 14:31, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У Elementary OS удобный интерфейс, минимальное нагромождение софта из коробки ,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.13, Xeritawa, 14:30, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Вообще нет доверия китайскому дистру, даже опенсорсному.

    Ну, лично у меня нет доверия ни к китайским, ни к русским, ни к американским дистрам. Нормальные дистры делают только в КНДР и Судане.

    > А по поводу "для людей мало знакомых с компьютером" то лучше https://elementary.io/ru/

    Как говорил классик "Создайте интерфейс, которым может пользоваться даже идиот, и только идиот сможет им пользоваться"

     
     
  • 4.16, abu, 14:39, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    =
    Как говорил классик "Создайте интерфейс, которым может пользоваться даже идиот, и только идиот сможет им пользоваться"
    =

    Скорее всего - и только идиоты _будут_ им пользоваться. Не?

     
  • 4.20, Куку там, 15:06, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Неоднозначно и присутствует пренебрежительный оттенок.
    Исключительно мое мнение, что класс "идиоты" создают такие люди, которые не осилили понять чем живут другие. Замкнутость на себе и своих личных потребностях, по моему мнению, никогда не было чем то хорошим.
     
  • 4.21, IRASoldier, 15:14, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Нормальные дистры делают только в КНДР

    "Здравствуй, username! Я твой личный помощник в нашей принципиально новой ОС и меня зовут Ким."

     
  • 1.2, Аноним, 13:47, 18/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как там со стабильностью Раньше пользовался, дизайн на высоте, а вот со стабиль... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, adolfus, 13:50, 18/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Внезапно ассоциировалось с пестней
        ...
      Deep in, deep in
      Deep in the hole.

    (С) AC/DC

     
     
  • 2.7, НяшМяш, 14:05, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > пестней

    твою ж мать...

     
     
  • 3.11, Анончик999999, 14:27, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Современный графический интерфейс Windows 10 - самый лучший в мире! А UWP-приложения - самое значимое достижение человечества!
     
     
  • 4.24, Berkwit, 15:27, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Слишком толсто.
     
  • 3.12, Аноним, 14:28, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Небось три дня в интернетах?
     
     
  • 4.17, Аноним, 14:41, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    вы, батенька, отстали от жизни, теперь модно писать "пездни"
     
     
  • 5.29, тоже Аноним, 15:52, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не только писать, но и слушать, к сожалению. И довольно громко.
    Из иного корыта на колесах такая пездня несется на всю улицу...
     
  • 1.5, Аноним, 13:57, 18/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот смотришь на это, потом на интерфейс современных десктопов и думаешь, неужели... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Григорий Федорович Конин, 14:15, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это ты просто старый и не можешь перестроить свои паттерны поведения.
     
     
  • 3.27, Аноним, 15:37, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну давай Покажи каким паттерном поведения сменить в win10 статический IP адрес ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.22, IRASoldier, 15:15, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > неужели нельзя сделать вот так, чтобы было и красиво и удобно, не придумывая велосипедов

    Можно. Windows 10.


     
  • 1.10, Аноним, 14:26, 18/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Годнота ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 14:34, 18/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лучший дистрибутив Поставил и забыл Из коробки есть все что нужно, плюс если в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, имя, 14:58, 18/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Говорят только 500MB ОЗУ потребляет система после загрузки.
    Интересно на основе какого Debian он основан. Stable?
     
     
  • 2.19, Аноним, 15:02, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >только 500MB ОЗУ
    >только

    Вы серьезно? Это ж дох... много

     
     
  • 3.23, имя, 15:27, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Смотря с чем сравнивать. Это меньше чем потребляет KDE или Gnome.
    С моими 8ГБ ОЗУ, ~6% для всей системы+DE не жалко.
     
     
  • 4.26, Anonimus, 15:30, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Смотря с чем сравнивать. Это меньше чем потребляет KDE или Gnome.
    > С моими 8ГБ ОЗУ, ~6% для всей системы+DE не жалко.

    Ты когда последний раз нормальные кеды видел? Уже давно 180Мб после старта...

     
     
  • 5.28, имя, 15:39, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сегодня. У меня около 600MB после старта.

     
  • 3.25, Anonimus, 15:29, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    так весь интерфейс - это по сути форки браузера, а тот прожорлив... Так что все логично...
     

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