18.06.2018 13:25  Выпуск дистрибутива Deepin 15.6, развивающего собственное графическое окружение

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|3.13, Xeritawa, 14:30, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Вообще нет доверия китайскому дистру, даже опенсорсному.
Ну, лично у меня нет доверия ни к китайским, ни к русским, ни к американским дистрам. Нормальные дистры делают только в КНДР и Судане.
> А по поводу "для людей мало знакомых с компьютером" то лучше https://elementary.io/ru/
Как говорил классик "Создайте интерфейс, которым может пользоваться даже идиот, и только идиот сможет им пользоваться"
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|4.16, abu, 14:39, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Как говорил классик "Создайте интерфейс, которым может пользоваться даже идиот, и только идиот сможет им пользоваться"
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Скорее всего - и только идиоты _будут_ им пользоваться. Не?
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|4.20, Куку там, 15:06, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Неоднозначно и присутствует пренебрежительный оттенок.
Исключительно мое мнение, что класс "идиоты" создают такие люди, которые не осилили понять чем живут другие. Замкнутость на себе и своих личных потребностях, по моему мнению, никогда не было чем то хорошим.
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|4.26, Anonimus, 15:30, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Смотря с чем сравнивать. Это меньше чем потребляет KDE или Gnome.
> С моими 8ГБ ОЗУ, ~6% для всей системы+DE не жалко.
Ты когда последний раз нормальные кеды видел? Уже давно 180Мб после старта...
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