18.06.2018 13:25  Выпуск дистрибутива Deepin 15.6, развивающего собственное графическое окружение

Представлен релиз дистрибутива Deepin 15.6, основанного на пакетной базе Debian, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment и ряд пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект развивается группой разработчиков из Китая, но поддерживает и русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 3,3 Гб (amd64). Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ и Go, но интерфейс формируется при помощи технологий HTML5 с использованием web-движка Chromium. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ. Основные новшества: Добавлено новое приложение для приветствия первого входа в систему после установки дистрибутива. После запуска приложения демонстрируется ознакомительное видео и предоставляется возможность выбрать режим рабочего стола, подобрать набор пиктограмм на свой вкус и включить визуальные эффекты;

В конфигуратор Control Center добавлена панель, отображаемая в левой части и позволяющая быстро перейти к желаемому набору настроек без необходимости перелистывания общего списка. В конфигуратор также интегрирована возможность настройки масштабирования для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI), добавлен плагин для настройки загрузки обложек к музыкальным альбомам, добавлена настройка скорости прокрутки колесом мыши, реализован индикатор прогресса выполнения проверки наличия обновлений, добавлена возможность настройки проводной сети до подключения кабеля;

Представлен дополнительный компактный интерфейс запуска приложений, который выполнен в виде меню и может использоваться как альтернатива полноэкранному режиму, который может показаться непривычным некоторым пользователям. В новом интерфейсе поддерживается перегруппировка содержимого меню мышью. Приложения могут группироваться по частоте использования или закрепляться по желанию пользователя. Недавно установленные программы специально выделяются в нижней части списка;

Обеспечена возможность быстрого переключения между светлой и тёмной темами оформления;

В панель добавлена функция для открытия примонтированных дисков;

Оптимизирован процесс переключения между виртуальными рабочими столами.



