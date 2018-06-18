The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

18.06.2018 11:26  Открыт код C++ компилятора Zapcc

Израильская компания Ceemple Software открыла исходные тексты C++ компилятора Zapcc, основанного на наработках Clang/LLVM и отличающегося очень высокой скоростью компиляции, благодаря активному применению кэширования различных этапов сборки. Компилятор может выступать в роли прозрачной замены clang и gcc, и поддерживает интеграцию с любыми системами сборки. Исходные тексты открыты под лицензией LLVM.

Особенно заметное увеличение скорости сборки наблюдается для проектов на C++ с большим число заголовочных файлов с шаблонами, таких как ScyllaDB, Webkit и LLVM. Для проектов на Си ускорение менее заметно. Например, при тестировании производительности типовая повторная пересборка Boost.Math при помощи Zapcc производится в 10-50 раз быстрее по сравнению с Clang, а время полной сборки WebKit быстрее в 2-5 раз. Сборка Clang при помощи Zapcc выполняется в два раза быстрее, чем сборка Clang при помощи Clang. По умолчанию для кода на языке Си кэширование отключается, поэтому компилятор Zapcc актуален только для проектов на C++.

Высокая скорость сборки достигается применением специального фонового процесса (zapccs), непосредственно выполняющего компиляцию и поддерживающего в оперативной памяти кэш компиляции, в котором между разными запусками сохраняется информация о всех этапах сборки. В том числе сохраняются результаты разбора заголовочных файлов и сгенерированный для шаблонов код. В процессе сборки запускается приложение zapcc, поддерживающее полный набор опций Clang и выступающее в роли клиента к серверу zapccs. Запуск сервера осуществляется автоматически. Качество и производительность итогового генерируемого кода аналогичны Сlang.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Увидел свет оптимизирующий свободный компилятор Open64 5.0
  3. OpenNews: Оптимизация кода компилятором может привести к появлению проблем безопасности в приложениях
  4. OpenNews: Релиз компилятора PCC 1.1.0
  5. OpenNews: Компания PathScale открыла под лицензией GPL высокопроизводительные GCC-совместимые компиляторы EKOPath
  6. OpenNews: Дэниэл Бернштейн выступил с инициативой создания Си-компилятора для защищённого ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: clang, llvm, zapcc, compile, cache, optimization
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Показать все | RSS
 
  • 1.2, X4asd, 12:09, 18/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    > Высокая скорость сборки достигается применением специального фонового процесса (zapccs), который поддерживает в оперативной памяти кэш компиляции, в котором сохраняется информация о всех этапах сборки между разными запусками компилятора

    взяли моду -- держать в памяти запущенным компилятор.

    а без этого ни как нельзя?

     
     
  • 2.6, Anonymoustus, 12:20, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Можно — если пересадить девелоперз на пентиум-2, при котором 32 МБ ОЗУ, а вместо SSD дать HDD через ATA 33. Что-то мне подсказывает, что после таких исцеляющих перемен у многих поубавилось бы прыти проектировать «космос», а большинство вылетело бы «вон из профессии»©.
     
     
  • 3.10, Аноним, 12:39, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Судишь по собственному опыту?
     
  • 2.12, Crazy Alex, 12:43, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А в чём проблема, собственно?
     
  • 1.3, Аноним, 12:11, 18/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Скорость это хорошо, а вот правильно собирает то?
     
     
  • 2.7, Anonymoustus, 12:21, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Скорость это хорошо, а вот правильно собирает то?

    Отличный вопрос, анон! Как раз хотел написать о том же.

     
  • 2.9, Аноним, 12:25, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Только "собирает-то".
     
  • 2.11, Аноним, 12:42, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Поскольку код на С++ то нет.
     
  • 1.4, Andrey Mitrofanov, 12:17, 18/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Израильская компания Ceemple Software открыла (https://github.com/yrnkrn/zapcc) исходные
    > тексты C++ компилятора Zapcc (https://www.zapcc.com/), основанного на наработках Clang/LLVM
    > и отличающегося очень высокой скоростью компиляции, благодаря активному применению кэширования
    > различных этапов сборки.

    Они сделали ccache, но не под GPLv3-or-any-later от тов.Триджела?

    Ай, "малаццы".

    >Компилятор может выступать в роли прозрачной замены clang

    Какую _часть_ FreeBSD собирает?  Насколько быстлеее кланга?
    В какую часть портов смог?  Насколько быстрее??

    > и gcc, и поддерживает интеграцию с любыми системами сборки.

    В какую часть архива Debian смог?  Насколько быстрее оригинального gcc??

    >Исходные тексты открыты под лицензией LLVM.

    Славно.  Микрософт и Эппле уже несут донаты маленькой израильской фирме.

    > Си кэширование отключается, поэтому компилятор Zapcc актуален только для проектов на
    > C++.

     
     
  • 2.8, Anonymoustus, 12:22, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Шекели не пахнут.
     
     
  • 3.13, Andrey Mitrofanov, 12:43, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Шекели не пахнут.

    Видимо-видимо.  С проприертарщиками жить -- регулярно проверяться не забывать в цену включать.

     
  • 1.5, yet another anonymous, 12:18, 18/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Определить "изменённость" источников (да ещё и в широком смысле --- опции компилятору тоже в деле) чтобы понять надо ли пересобирать вместе с идентификацией --- быстрее чем просто пересборка? Что-то у меня сомнения закрадываются. Т.е. в паталогическом случае можно предыдущую сборку прикопать и потом вынуть кролика из шляпы, но ...
     
     
  • 2.14, Andrey Mitrofanov, 12:45, 18/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Определить "изменённость" источников
    > --- быстрее чем просто пересборка? Что-то у меня сомнения закрадываются. Т.е.

    Там наврху написано.  Не веришь -- пачиму спрашиваешь??

     
  • 1.15, Аноним, 12:45, 18/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати precompiled headers поддерживал borland c++ 3.0 в 1991 году
     
  • 1.16, Аноним, 12:47, 18/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    С это как раз тот язык где через 40 лет не могут сделать удовлитворительный ко... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor