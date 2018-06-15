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15.06.2018 20:09  Доступен DHCP-сервер Kea 1.4, развиваемый консорциумом ISC

Консорциум ISC представил релиз DHCP-сервера Kea 1.4.0, идущего на смену классическому ISC DHCP. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией Mozilla Public License (MPL) 2.0, вместо ранее применяемой для ISC DHCP лицензии ISC License.

DHCP-сервер Kea основан на технологиях BIND 10 и построен с использованием модульной архитектуры, подразумевающей разбиение функциональности на разные процессы-обработчики. Продукт включает в себя полнофункциональную реализацию сервера с поддержкой протоколов DHCPv4 и DHCPv6, способную заменить собой ISC DHCP. В Kea встроены средства динамического обновления DNS-зон (Dynamic DNS), поддерживаются механизмы обнаружения серверов, назначения адресов, обновления и переподключения, обслуживания информационных запросов, резервирования адресов для хостов и PXE-загрузки. В реализации DHCPv6 дополнительно предусмотрена возможность делегирования префиксов. Для взаимодействия с внешними приложениями предоставляется специальный API. Возможно обновление конфигурации на лету без перезапуска сервера.

Информация о выделенных адресах и параметрах клиентов может храниться в разных типах хранилищ - в настоящее время предоставляются бэкенды для хранения в файлах CSV, СУБД MySQL, Apache Cassandra и PostgreSQL. Параметры резервирования хостов могут быть заданы в файле конфигурации в формате JSON или в виде таблицы в MySQL. В состав входит инструмент perfdhcp для измерения производительности сервера DHCP и компоненты для сбора статистики. Kea демонстрирует неплохую производительность, например, при использовании бэкеда MySQL сервер может выполнить 1000 присвоений адресов в секунду (около 4000 пакетов в секунду), а при использовании бэкенда memfile производительность достигает 7500 присвоений в секунду.

Новые возможности Kea 1.4:

  • Добавлены средства для создания отказоустойчивых конфигураций. Реализовано два режима обеспечения отказоустойчивости: балансировка запросов на несколько активных серверов (в случае сбоя оставшиеся серверы берут на себя нагрузку сбойных) и поддержание в синхронизированном виде запасного сервера (hot standby, в случае сбоя запасной сервер заменяет основной). Кроме того, предоставлена возможность создания дополнительных резервных серверов с реплицированной БД, которые могут в любой момент заменить первичные или вторичные серверы. Отказоустойчивые конфигурации могут применяться для IPv4 и IPv6, и поддерживают все доступные бэкенды хранения, включая memfile;
  • Стабилизирован бэкенд для хранения данных в СУБД Apache Cassandra, который существует уже долгое время, но до сих пор отставал по функциональности и не был полностью протестирован. В новой версии проведена работа по доработке бэкенда, в том числе добавлена возможность хранения параметров резервирования хостов, расширена документация и упрощена установка;
  • Появилась возможность ведения точной раздельной статистики для конфигураций, в которых несколько серверов Kea используют одно совместное хранилище. Ведение статистики обеспечено для бэкендов на базе MySQL и PostgreSQL при помощи нового обработчика stat_cmds и изменения схемы БД;
  • Для бэкендов MySQL и PostgreSQL добавлена возможность восстановления соединения с СУБД в случае обрыва связи;
  • Добавлена возможность определения классов клиентов на уровне настройки пула, что позволяет группировать сходные типы клиентов и определять какие клиенты могут использовать определённый пул адресов, а какие нет. Расширены выражения для определения классов, добавлен оператор для определения принадлежности пакета определённому классу и предложены логические операторы;
  • Добавлен платный модуль для интеграции с серверами RADIUS, позволяющий запрашивать через RADIUS права доступа клиента (Access-Request, Access-Reject), назначать IP-адреса (Framed-IP-Address, Framed-IPv6-Address), определять принадлежность к пулу адресов (Framed-Pool, Framed-IPv6-Pool) и отправлять сведения для аккаунтинга.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.isc.org/blogs/kea-...)
  2. OpenNews: Консорциум ISC представил DHCP-сервер Kea 1.3
  3. OpenNews: Первый стабильный релиз DHCP-сервера Kea, идущего на смену ISC DHCP
  4. OpenNews: Сайт консорциума ISC, развивающего BIND и DHCP, подвергся взлому
  5. OpenNews: Релиз ISC DHCP 4.4.0
  6. OpenNews: Удалённая root-уязвимость в DHCP-клиенте из состава RHEL и Fedora
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kea, dhcp
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  • 1.1, пох, 21:42, 15/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –9 +/
    спасибо, ребята, ненужно те кому был нужен нормальный вменяемый dhcpd - давно п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 21:47, 15/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    виндовый?? где таких альтернативно одаренных еще держат?
     
  • 2.3, DHCPep, 22:02, 15/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да уж, в бытность необнократно встречался в виндовом dhcp с ситуацией потери им конфига. Т.е. просто хоп и в какой-то момент (может после пропадания питания или аварийного завершения работы сервака) dhcp становится ненастроенным. Жесть. Потеряны все прописанные статические лизы, все закреплённые адреса. А рекоммендация знаете какая? Копировать файл конфигурации, который где-то в жжжжжжжж-system32 лежит.

    Это конечно по взрослому. Уж лучше я сервис рестартану, после изменений в конфиге, чем без рестарта, но запросто весь конфиг потеряю.

     
  • 2.4, Ivan_83, 22:02, 15/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Провайдеры с руками используют мой перловый, остальным хватает dnsmasq.
     
  • 2.6, Аноним, 22:20, 15/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо, ребята, от конторы кривых зеркал ничего даром наружно.
     
  • 2.7, Аноним, 22:23, 15/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ставят винду на сервер ради одного только DHCP что ли?
     
  • 2.8, Аноним, 22:29, 15/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И в нем вменяемо работает несколько серверов с обменом лизами А то у нас коллег... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 22:19, 15/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Option 82 еще не завезли для привязки портов коммутаторов?
     
  • 1.9, Аноним, 22:32, 15/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    На самом деле адовая вещь, гораздо проще и удобней freeradius с СУБД плагином.
     

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