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14.06.2018 20:15  Подготовленный в Microsoft deb-пакет с Open R принудительно заменяет /bin/sh на bash

Компания Microsoft опубликовала deb-пакет (microsoft-r-open-mro-3.5.0) с инструментарием Open R (вариант языка R от Microsoft) для Debian и Ubuntu, в установочном сценарии которого обнаружена серия недопустимых оплошностей. В частности, скрипт настройки, вызываемый после установки пакета (postinstall), удаляет /bin/sh, после чего создаёт символическую ссылку /bin/sh на /bin/bash. Если в системе нет /bin/bash то /bin/sh остаётся удалённым и пользователь получает неработающее окружение.

Примечательно, что на идентичный код удаления /bin/sh в RPM-пакетах пользователи обращали внимание ещё в 2016 году. В то время проблема осталась нерешённой, а представитель Microsoft лишь пояснил, что /bin/sh заменяется, так как в Ubuntu в качестве shell по умолчанию применяется dash, а shell-обвязка над Microsoft R Server может работать только в bash. На этот раз критика не осталась без внимания и инженеры из Microsoft обновили deb- и rpm-пакеты, удалив в скрипте postinstall строки замены /bin/sh, вместо которых задействованы dpkg-divert для DEB и update-alternatives для RPM. 


   #!/bin/bash
 
   #TODO: Avoid hard code VERSION number in all scripts
   VERSION=`echo $DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE | sed 's/[[:alpha:]|(|[:space:]]//g' | sed 's/\-*//' | awk  -F. '{print $1 "." $2 "." $3}'`
   INSTALL_PREFIX="/opt/microsoft/ropen/${VERSION}"
 
   echo $VERSION
 
   ln -s "${INSTALL_PREFIX}/lib64/R/bin/R" /usr/bin/R
   ln -s "${INSTALL_PREFIX}/lib64/R/bin/Rscript" /usr/bin/Rscript
 
   rm /bin/sh
   ln -s /bin/bash /bin/sh

Кроме того, в скриптах есть и другие ошибки, например, в случае наличия уже установленного оригинального R, установочный скрипт завершается ошибкой, а в случае удаления пакета Microsoft удаляет за одним и исполняемые файлы оригинального R (/usr/bin/R, /usr/bin/Rscript). Скрипт prerm: 


   #!/bin/bash
 
   VERSION=`echo $DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE | sed 's/[[:alpha:]|(|[:space:]]//g' | sed 's/\-*//' | awk  -F. '{print $1 "." $2 "." $3}'`
   INSTALL_PREFIX="/opt/microsoft/ropen/${VERSION}/"
 
   rm /usr/bin/R
   rm /usr/bin/Rscript
   rm -rf "${INSTALL_PREFIX}/lib64/R/backup"


  1. Главная ссылка к новости (https://www.preining.info/blog...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования R 3.4
  3. OpenNews: Компания Oracle выпустила собственный открытый дистрибутив языка R
  4. OpenNews: Эксперименты с системой после выполнения rm -rf /
  5. OpenNews: Выполнение rm -rf / может привести к неработоспособности UEFI-прошивки ноутбука
  6. Удаление /usr в скрипте установки bumblebee
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: shell, microsoft, rlang
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  • 1.1, Аноним, 20:27, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    И эти люди будут владеть GitHub-ом...
     
  • 1.2, Аноним, 20:28, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Снова индусы кал накодили за миску чечевицы.
     
  • 1.4, An, 20:34, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Смешно и печально. Если они это делаю не специально, то они ...  
     
  • 1.5, Kuromi, 20:37, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это еще что, в будущих пакетах от Microsoft Линукс будет автоматически заменяться на Windows, десяточку само собой.
     
  • 1.6, Аноним, 20:39, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    а какие индусы в дебиане нагкодили такой чудо-шелл, что эти тривиальные скрипты ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 20:44, 14/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Дебиан не при чём Микрософту ума заюзать нестандартные bash-возможности хватило... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 21:07, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Не прошло и двух лет с тех пор, как я создал issue на гитхабе.
     

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