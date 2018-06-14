14.06.2018 12:04  В Chrome будет прекращена поддержка установки дополнений по запросу сторонних сайтов

В ответ на большое число жалоб о злоупотреблениях с навязыванием установки дополнений компания Google объявила об упразднении возможности установки дополнений по запросу со сторонних сайтов. Для предотвращения мошеннических действий и блокирования попыток навязывания установки непрошенных дополнений, дополнения теперь можно будет установить только после перехода на сайт Chrome Web Store. Inline-режим, позволяющий начать установку дополнений без перехода в каталог дополнений, больше поддерживаться не будет.

Вместо начала процесса установки вызов chrome.webstore.install() из JavaScript-кода на сайте теперь будет приводить к открытию новой вкладки со страницей дополнения в каталоге Chrome Web Store. Изменения уже начали действовать для всех новых дополнений, опубликованных начиная с 12 июня. С 12 сентября перенаправление при попытке inline-установки будет распространено и для всех остальных дополнений. В выпуске Chrome 71, намеченном на начало декабря, планируется полностью удалить API для inline-установки дополнений. Владельцам сайтов вместо кнопки для начала установки дополнения рекомендуется поставить ссылку на страницу дополнения в каталоге Chrome Web Store.



