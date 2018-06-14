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14.06.2018 12:04  В Chrome будет прекращена поддержка установки дополнений по запросу сторонних сайтов

В ответ на большое число жалоб о злоупотреблениях с навязыванием установки дополнений компания Google объявила об упразднении возможности установки дополнений по запросу со сторонних сайтов. Для предотвращения мошеннических действий и блокирования попыток навязывания установки непрошенных дополнений, дополнения теперь можно будет установить только после перехода на сайт Chrome Web Store. Inline-режим, позволяющий начать установку дополнений без перехода в каталог дополнений, больше поддерживаться не будет.

Вместо начала процесса установки вызов chrome.webstore.install() из JavaScript-кода на сайте теперь будет приводить к открытию новой вкладки со страницей дополнения в каталоге Chrome Web Store. Изменения уже начали действовать для всех новых дополнений, опубликованных начиная с 12 июня. С 12 сентября перенаправление при попытке inline-установки будет распространено и для всех остальных дополнений. В выпуске Chrome 71, намеченном на начало декабря, планируется полностью удалить API для inline-установки дополнений. Владельцам сайтов вместо кнопки для начала установки дополнения рекомендуется поставить ссылку на страницу дополнения в каталоге Chrome Web Store.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2018...)
  2. OpenNews: Google запретил размещение дополнений к Chrome c кодом для майнинга криптовалют
  3. OpenNews: В четырёх популярных дополнениях к Chrome выявлен вредоносный код
  4. OpenNews: Метод идентификации через определение дополнений, установленных в Chrome и Firefox
  5. OpenNews: В результате фишинга получен контроль ещё над 6 дополнениями к Chrome
  6. OpenNews: Chrome-дополнение Particle было выкуплено у автора и превращено во вредоносное ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome
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  • 1, Аноним, 12:18, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    т е установка со сторонних сайтов - зло и опасносте для пользователя, а то что в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Sindzicat, 12:24, 14/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С вашим утверждением никто не спорит. Просто Гугл ссылается на свою статистику, что пользователи в основном жалуются и удаляют дополнения, установленные сразу с сайтов, а не из магазина расширений Google.
     
     
  • 3, _hide_, 12:30, 14/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Гуглом рулят "маркетологи", которые не имеют никакой связи с реальностью.
    * вместо того, чтобы сделать ненавязчивый запрос на установку -- запретили устанавливать сторонние дополнения
    * вместо того, чтобы сделать ненавязчивый запрос на установку -- запретили устанавливать не из магазина
    Ждем:
    * вместо того, чтобы сделать ненавязчивый запрос на установку -- дополнения ставятся сами из магазина, согласно вашим пожеланиям (зачеркнуто), согласно пожеланиям гугла
     
     
  • 4, Ан0н, 13:02, 14/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ждуны в треде
     
  • 5, Аноним, 13:11, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    О, ActiveX отменили дубль два На самом деле, уже не два, а больше Всякую ер... весь текст скрыт [показать]
     

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