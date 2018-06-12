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12.06.2018 09:31  В FCC официально вступили в силу изменения, отменяющие правила сетевого нейтралитета

Официально вступили в силу изменения правил Федерального агентства по связи США (FCC), касающиеся соблюдения сетевого нейтралитета. Отныне перестали действовать применяемые к провайдерам дополнения, запрещавшие платное повышение приоритета, блокирование доступа и ограничение скорости обращения к контенту и сервисам, распространяемым на законных основаниях. Нейтралитет был обеспечен в классификации "Title II", в рамках которой широкополосный доступ трактовался как "информационный сервис", а не "телекоммуникационный сервис", что ставило распространителей контента и операторов связи в один ранг и не допускало дискриминации одной из сторон.

Отмечается, что у сторонников сетевого нейтралитета ещё остаётся шанс добиться отмены изменения правил через Конгресс США. Первая палата Конгресса (Сенат) уже проголосовала за отмену изменений, внесённых FCC. Остаётся добиться утверждения отмены изменений во второй палате Конгресса (Палата представителей), в которой по предварительной оценке преобладают противники сетевого нейтралитета. Тем не менее, опрос населения показал, что 86% склоняются в пользу обеспечения сетевого нейтралитета, что может изменить позицию некоторых членов Палаты представителей.

Отмечается, что три штата США (Орегон, Вашингтон и Вермонт) уже утвердили в своих локальных законодательных актах сохранение правил сетевого нейтралитета. Еще шесть штатов (Гавайи, Монтана, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Род-Айленд и Вермонт) проголосовали за внесение аналогичных изменений. В общем виде, 35 из 50 штатов в той или иной форме работают над обеспечением элементов сетевого нейтралитета.

Напомним, что сторонники нейтралитета, среди которых в основном крупные контент-провайдеры и online-сервисы, отстаивают недопустимость разделения приоритетов для разных видов и источников трафика, так как это неизбежно приведёт к ухудшению качества доступа к одним сайтам и видам данных за счёт увеличения приоритета для других, а также усложнит выведение на рынок новых сервисов, так как они будут изначально проигрывать по качеству доступа сервисам, заплатившим провайдерам за повышение приоритета их трафика.

Противники нейтралитета, среди которых преобладают интернет-провайдеры и производители сетевого оборудования, добиваются возможности изменения приоритетов для разного вида трафика на своё усмотрение, главным образом с целью организации сбора отчислений с контент-провайдеров за повышение скорости доступа к их ресурсам или для повышения качества доступа к своим сервисам за счёт ограничения скорости к сервисам конкурентов.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.eff.org/deeplinks/...)
  2. OpenNews: Сенат США проголосовал за отмену решения FCC, касающегося сетевого нейтралитета
  3. OpenNews: Mozilla обратилась в суд для защиты сетевого нейтралитета
  4. OpenNews: Федеральное агентство по связи США отменяет правила сетевого нейтралитета
  5. OpenNews: Федеральное агентство по связи США проголосовало за сохранение сетевого нейтралитета
  6. OpenNews: Федеральное агентство по связи США стало на сторону сторонников сетевого нейтралитета
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: law, freedom
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  • 1.1, Аноним, 09:41, 12/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Интересно, а у нас нейтралитет с какого времени... перестали соблюдать?
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:07, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    его и не было изначально пользователи местечкового провайдера выли от урезания ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, YetAnotherOnanym, 10:52, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это как раз и был нейтралитет. Чувствительный к полосе и задержкам Ютуб был уравнян в правах с прочими сервисами.
     
  • 1.2, Аноним, 09:45, 12/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Кто-нибудь знает в чем весь сыр-бор Раньше же как-то обходились без сетевого не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Тож аноним, 10:00, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Как там на ниибиру?
    Вообще-то, сетевой нейтралитет на земле был задекларирован с первых дней интернетов
     
  • 2.4, Аноним, 10:03, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    там написано, каждый раз пишут, и каждый раз альтернативно одаренные спрашивают
     
  • 2.6, Аноним, 10:28, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    клиенты трясущихся в 60фпс сисек жалуются - банкпроцесс и дэв нагло отщипывают п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, Аноним, 11:09, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если раньше, провайдер не мог ограничивать скорость к определенному ресурсу то т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 11:25, 12/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    это война, детка.
     

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