12.06.2018 09:31  В FCC официально вступили в силу изменения, отменяющие правила сетевого нейтралитета

Официально вступили в силу изменения правил Федерального агентства по связи США (FCC), касающиеся соблюдения сетевого нейтралитета. Отныне перестали действовать применяемые к провайдерам дополнения, запрещавшие платное повышение приоритета, блокирование доступа и ограничение скорости обращения к контенту и сервисам, распространяемым на законных основаниях. Нейтралитет был обеспечен в классификации "Title II", в рамках которой широкополосный доступ трактовался как "информационный сервис", а не "телекоммуникационный сервис", что ставило распространителей контента и операторов связи в один ранг и не допускало дискриминации одной из сторон.

Отмечается, что у сторонников сетевого нейтралитета ещё остаётся шанс добиться отмены изменения правил через Конгресс США. Первая палата Конгресса (Сенат) уже проголосовала за отмену изменений, внесённых FCC. Остаётся добиться утверждения отмены изменений во второй палате Конгресса (Палата представителей), в которой по предварительной оценке преобладают противники сетевого нейтралитета. Тем не менее, опрос населения показал, что 86% склоняются в пользу обеспечения сетевого нейтралитета, что может изменить позицию некоторых членов Палаты представителей.

Отмечается, что три штата США (Орегон, Вашингтон и Вермонт) уже утвердили в своих локальных законодательных актах сохранение правил сетевого нейтралитета. Еще шесть штатов (Гавайи, Монтана, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Род-Айленд и Вермонт) проголосовали за внесение аналогичных изменений. В общем виде, 35 из 50 штатов в той или иной форме работают над обеспечением элементов сетевого нейтралитета.

Напомним, что сторонники нейтралитета, среди которых в основном крупные контент-провайдеры и online-сервисы, отстаивают недопустимость разделения приоритетов для разных видов и источников трафика, так как это неизбежно приведёт к ухудшению качества доступа к одним сайтам и видам данных за счёт увеличения приоритета для других, а также усложнит выведение на рынок новых сервисов, так как они будут изначально проигрывать по качеству доступа сервисам, заплатившим провайдерам за повышение приоритета их трафика.

Противники нейтралитета, среди которых преобладают интернет-провайдеры и производители сетевого оборудования, добиваются возможности изменения приоритетов для разного вида трафика на своё усмотрение, главным образом с целью организации сбора отчислений с контент-провайдеров за повышение скорости доступа к их ресурсам или для повышения качества доступа к своим сервисам за счёт ограничения скорости к сервисам конкурентов.

