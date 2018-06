11.06.2018 23:02  Выпуск Wine 3.10

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.10. С момента выпуска версии 3.9 было закрыто 17 отчётов об ошибках и внесено 286 изменений. Наиболее важные изменения: В Direct 3D 12 добавлена поддержка цепочек переключений виртуальных фреймбуферов (SwapChain);

Реализация API Vulkan приведена в соответствие с последним вариантом спецификации;

Добавлена поддержка отладчика для процессов Wow64;

Расширена поддержка планировщика запуска задач по расписанию (Task Scheduler);

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Max Payne 3, Tumblebugs 2, Neverwinter Nights 2, Brothers: A Tale of Two Sons, Broforce, Dead Space, Lego Star Wars Complete Saga, World of Tanks, Tomb Raider 2013, CPU-Z 1.8x.