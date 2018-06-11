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11.06.2018 23:02  Выпуск Wine 3.10

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.10. С момента выпуска версии 3.9 было закрыто 17 отчётов об ошибках и внесено 286 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В Direct 3D 12 добавлена поддержка цепочек переключений виртуальных фреймбуферов (SwapChain);
  • Реализация API Vulkan приведена в соответствие с последним вариантом спецификации;
  • Добавлена поддержка отладчика для процессов Wow64;
  • Расширена поддержка планировщика запуска задач по расписанию (Task Scheduler);
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Max Payne 3, Tumblebugs 2, Neverwinter Nights 2, Brothers: A Tale of Two Sons, Broforce, Dead Space, Lego Star Wars Complete Saga, World of Tanks, Tomb Raider 2013, CPU-Z 1.8x.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 3.9
  3. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.0 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 3.3
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1, Аноним, 23:08, 11/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Ждем вайн 3.11 нерабочий труп
     
     
  • 2, Аноним, 23:26, 11/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Разбудите к Wine 95
     

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