The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

08.06.2018 18:29  Выпуск libOS, unikernel на языке Rust для запуска приложений поверх гипервизора

Представлен первый экспериментальный выпуск проекта libOS (HermitCore), развивающего специализированное ядро (unikernel), предоставляющее runtime для сборки самодостаточных приложений, способных работать без дополнительных прослоек поверх гипервизора. При сборке приложение связывается с библиотекой, которая самостоятельно реализует всю необходимую функциональность, не привязываясь к ядру ОС и системным библиотекам. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Изначально проект начал развиваться на языке Си, но затем было решено переписать ядро на языке Rust. Ожидается, что использование Rust позволит повысить безопасность работы с памятью, упростить сопровождение кодовой базы и сделать ядро более расширяемым. Использование языка Rust также отличает от libOS от других реализаций unikernel (например, MirageOS, MiniPython, ClickOS, McKernel, HaLVM, IncludeOS, OSv и Xen Unikraft).

В настоящее время основной код уже переписан, но реализация на Rust ещё немного отстаёт по функциональности от версии на языке Си. IP-стек и гипервизор на базе KVM API (uhyve) прока остаются на языке Си. Не входящие в ядро сопутствующие компоненты для поддержки языков программирования продолжают развиваться на языках C, C++, Go и Fortran.

Проектом также развивается вспомогательная прослойка, названная proxy, которая позволяет запускать libOS-приложения в виртуальной машине или поверх оборудования x86_64 из штатного окружения Linux, по аналогии с запуском традиционных Linux-программ. Proxy позволяет выбрать тип виртуальной машины (поддерживаются KVM и QEMU), размер выделяемой памяти и число vCPU, а также настроить параметры сетевого доступа. Для организации сетевого взаимодействия на стороне хоста требуется настроить tap-интерфейс.

В форме unikernel могут быть собраны приложения на языках C/C++, Fortran и Go, поддерживаются библиотеки Pthreads, OpenMP и iRCCE. Для кросс-компиляции приложений используется GCC. Работа протестирована в дистрибутиве Ubuntu 18.04, для которого подготовлены готовые пакеты для сборки приложений в форме unikernel. Для остальных систем предложен образ для Docker ("docker pull rwthos/hermitcore-rs").

Для установки в Ubuntu 18.04 можно выполнить: 


   $ echo "deb [trusted=yes] https://dl.bintray.com/hermitcore/ubuntu bionic main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
   $ sudo apt-get -qq update
   $ sudo apt-get install binutils-hermit newlib-hermit pte-hermit-rs gcc-hermit libhermit-rs

Далее можно собрать и запустить набор тестов stream при помощи QEMU или KVM: 


   HERMIT_ISLE=qemu HERMIT_KVM=0 /opt/hermit/bin/proxy /opt/hermit/x86_64-hermit/extra/benchmarks/stream
   HERMIT_ISLE=uhyve /opt/hermit/bin/proxy /opt/hermit/x86_64-hermit/extra/benchmarks/stream


  1. Главная ссылка к новости (https://hermitcore.org/2018/06...)
  2. OpenNews: Проект Xen представил Unikraft для выполнения приложений поверх гипервизора
  3. OpenNews: Доступна операционная система Redox 0.2, написанная на языке Rust
  4. OpenNews: Docker поглотил Unikernel, технологию выполнения приложений поверх гипервизора
  5. OpenNews: В рамках проекта IncludeOS развивается ядро для обособленного запуска C++-приложений
  6. OpenNews: Выпуск MirageOS 2.5, платформы для запуска приложений поверх гипервизора
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: unikernel, libos, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 19:16, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Сделать более расширяемым при переходе на rust Более расширяемым может быть тол... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, VINRARUS, 19:23, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше б Linux на Rust переписали...
     
     
  • 2.3, qcgg, 19:45, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Глупее ничего не придумал?
     
     
  • 3.4, Аноним, 20:34, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А что здесь глупого?
     
  • 3.8, VINRARUS, 20:53, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Глупее ничего не придумал?

    На JAVA? :3

     
  • 2.5, th3m3, 20:40, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    К этому всё идёт.
     
  • 1.6, Анонимс, 20:47, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Однако, опасная тенденция,- начали на С, а закончили на Rust. Так сишники скоро и без работы останутся.
     
     
  • 2.7, Аноним, 20:50, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    вы о чем? Детская поделка так и останется в куче с D и другими "убийцами" C
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor