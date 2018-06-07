07.06.2018 09:41  Релиз файлового менеджера Thunar 1.8.0, развиваемого проектом Xfce

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|1.1, хрю, 09:51, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Что-то прогресс за 6 лет не впечатлил. Хотя и слава богу он и так хороший.
>Появилась возможность назначения обработчиков для выполнения определённых пользователем действий;
Можно же было добавить пользовательские действия в контекстное меню, что поменялось ?
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|2.6, grinder, 10:19, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> и так деревот открыто
У кого дерево, а у кого и шорткаты.
"Крошки" ИМХО вешь полезная и удобная. Странно, что они сделали специальную кнопку для редактирования пути, когда можно было сделать как в виндовом эксплорере -- нажимаешь в любом месте строки, которое не "крошка", и редактируешь.
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|4.17, anonblmous, 12:39, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Странно, что они сделали специальную кнопку для редактирования пути, когда можно было сделать как в виндовом эксплорере -- нажимаешь в любом месте строки, которое не "крошка", и редактируешь.
> Зря ты это сказал. Местные фанбои считают, что юзабилити Xfce идеально.
Не идеально, но на фоне гномокедов - вполне таки огого.
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|2.21, тоже Аноним, 13:41, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Ставите уже упомянутый здесь PCManFM - и не делаете ни себе, ни людям голову.
Первое, что меняю в свежеустановленной Xubuntu,
Если бы Thunar допилили до того же состояния - пользовался бы им, а так как этого в ближайшее время не предвидится - право, мантейнерам Xfce или хотя бы Xubuntu тут есть о чем подумать. Сменили же они легковесные, но реально мало кому нужные Abiword/Gnumeric на LO, резонно и FM сменить уже.
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