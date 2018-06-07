07.06.2018 09:41  Релиз файлового менеджера Thunar 1.8.0, развиваемого проектом Xfce

После шести лет c момента релиза прошлой стабильной ветки состоялся выпуск файлового менеджера Thunar 1.8.0, развиваемого в рамках проекта Xfce. При разработке Thunar основное внимание уделяется обеспечению высокой скорости работы и отзывчивости, в сочетании с предоставлением простого в использовании, интуитивно понятного и избавленного от излишеств интерфейса. Основные новшества: Переход с GTK+2 на использование GTK+3;

Полная переработка панели для отображения текущего файлового пути. На панель добавлены кнопки для перехода к ранее открытым и следующим путям, перехода в домашний каталог и родительский каталог. В правой части панели появилась пиктограмма, клик на которой открывает диалог для редактирования строки с файловым путём. На скриншоте ниже для сравнения показаны старый и новые варианты панели;

Обновлён Thunar Plugin API (thunarx), в котором представлена поддержка интроспекции GObject и использования биндингов на различных языках программирования. При переходе на Thunar 1.8.0 требуется обновление всех плагинов (пакет thunar-plugins) и использование новой версии xfdesktop (4.13.2+);

Обеспечено отображение размера файлов в байтах;

Добавлен unit-файл для systemd для запуска сервисов через D-Bus;

Появилась возможность назначения обработчиков для выполнения определённых пользователем действий;

Реализована возможность использования Thunar UCA (User Configurable Actions) для внешних сетевых ресурсов;

Обновлены пиктограммы с корзиной;

Проведена оптимизация стилистики и интерфейса.



