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07.06.2018 09:41  Релиз файлового менеджера Thunar 1.8.0, развиваемого проектом Xfce

После шести лет c момента релиза прошлой стабильной ветки состоялся выпуск файлового менеджера Thunar 1.8.0, развиваемого в рамках проекта Xfce. При разработке Thunar основное внимание уделяется обеспечению высокой скорости работы и отзывчивости, в сочетании с предоставлением простого в использовании, интуитивно понятного и избавленного от излишеств интерфейса.

Основные новшества:

  • Переход с GTK+2 на использование GTK+3;
  • Полная переработка панели для отображения текущего файлового пути. На панель добавлены кнопки для перехода к ранее открытым и следующим путям, перехода в домашний каталог и родительский каталог. В правой части панели появилась пиктограмма, клик на которой открывает диалог для редактирования строки с файловым путём. На скриншоте ниже для сравнения показаны старый и новые варианты панели;
  • Обновлён Thunar Plugin API (thunarx), в котором представлена поддержка интроспекции GObject и использования биндингов на различных языках программирования. При переходе на Thunar 1.8.0 требуется обновление всех плагинов (пакет thunar-plugins) и использование новой версии xfdesktop (4.13.2+);
  • Обеспечено отображение размера файлов в байтах;
  • Добавлен unit-файл для systemd для запуска сервисов через D-Bus;
  • Появилась возможность назначения обработчиков для выполнения определённых пользователем действий;
  • Реализована возможность использования Thunar UCA (User Configurable Actions) для внешних сетевых ресурсов;
  • Обновлены пиктограммы с корзиной;
  • Проведена оптимизация стилистики и интерфейса.


  1. Главная ссылка к новости (https://andreldm.com/2018/06/0...)
  2. OpenNews: Релиз файлового менеджера Thunar 1.6.0 с поддержкой вкладок
  3. OpenNews: Выпуск файлового менеджера PCManFM 1.3.0, развиваемого проектом LXDE
  4. OpenNews: Выпуск двухпанельного файлового менеджера Krusader 2.7
  5. OpenNews: Из файлового менеджера GNOME будет удалена возможность запуска исполняемых файлов
  6. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.21
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: thunar, xfce
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  • 1.1, хрю, 09:51, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Что-то прогресс за 6 лет не впечатлил. Хотя и слава богу он и так хороший.

    >Появилась возможность назначения обработчиков для выполнения определённых пользователем действий;

    Можно же было добавить пользовательские действия в контекстное меню, что поменялось ?

     
  • 1.2, Аноним, 09:53, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Я не понимаю, для чего они делают такие неюзабельные хлебные крошки Зачем у н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 10:06, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вангую, что это вызвано заботой о планшето-пользователях.
     
  • 2.4, foobar, 10:09, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >Не надо только говорить про CTRL+L

    View -> Location Selector -> Toolbar style.

    Не балагодари.

     
  • 2.6, grinder, 10:19, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > и так деревот открыто

    У кого дерево, а у кого и шорткаты.
    "Крошки" ИМХО вешь полезная и удобная. Странно, что они сделали специальную кнопку для редактирования пути, когда можно было сделать как в виндовом эксплорере -- нажимаешь в любом месте строки, которое не "крошка", и редактируешь.

     
     
  • 3.7, Аноним, 10:22, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Может просто гтк не смогло 175 _ 12484 _ 175 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.16, Аноним, 12:31, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зря ты это сказал Местные фанбои считают, что юзабилити Xfce идеально ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.17, anonblmous, 12:39, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Странно, что они сделали специальную кнопку для редактирования пути, когда можно было сделать как в виндовом эксплорере -- нажимаешь в любом месте строки, которое не "крошка", и редактируешь.
    > Зря ты это сказал. Местные фанбои считают, что юзабилити Xfce идеально.

    Не идеально, но на фоне гномокедов - вполне таки огого.

     
  • 1.5, Аноним, 10:12, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Следующий шаг - переписать код Thunar'а на Vala
     
     
  • 2.8, anonblmous, 10:25, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А чо не на Malbolge?
     
  • 2.11, Аноним, 11:19, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    на платформе электрон..
     
  • 1.9, Аноним, 11:02, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Тормознутое у г , когда файлов становится чуть больше чем колекция картинок за л... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 11:34, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Эх, если бы все программы тормозили с "логарифмической прогрессией"...
     
  • 1.10, Аноним, 11:19, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Wow, файловый менеджер как сервис systemd-thunard ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 11:22, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как можно пользоваться файловыми менеджерами , у которых в полях ввода нет Undo... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 11:49, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы они двухпанельность реализовали.
     
     
  • 2.21, тоже Аноним, 13:41, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ставите уже упомянутый здесь PCManFM - и не делаете ни себе, ни людям голову.
    Первое, что меняю в свежеустановленной Xubuntu,
    Если бы Thunar допилили до того же состояния - пользовался бы им, а так как этого в ближайшее время не предвидится - право, мантейнерам Xfce или хотя бы Xubuntu тут есть о чем подумать. Сменили же они легковесные, но реально мало кому нужные Abiword/Gnumeric на LO, резонно и FM сменить уже.
     
  • 1.15, ляликс, 12:30, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    наконец-то! ждем xfce 5.0
     
     
  • 2.18, Foost, 13:00, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В 2025 году!
     
     
  • 3.19, Аноним, 13:15, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    По эре Unix!
     
  • 1.20, Аноним, 13:40, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну как? Научился запоминать настройки для отдельных папок?
     
     
  • 2.22, _hide_, 14:28, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, пока что работают над файлом tumbs.db  в каждой папке!
     

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