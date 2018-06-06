06.06.2018 21:39  По данным Facebook доля трафика IPv6 в США превысила 50%

Facebook ввёл в строй собственный сервис для отслеживания степени внедрения IPv6 в различных странах. По данным сервиса, учитывающего статистику обращений к социальной сети Facebook, в конце мая доля IPv6 трафика в США впервые преодолела отметку в 50%. Для мобильных сетей США доля IPv6-трафика оценивается в 75%. Наибольший уровень внедрения отмечается у оператора T-Mobile, который маршрутизирует через IPv6 90% трафика. Из кабельных операторов лидирует Comcast, в котором 75% трафика проходит через IPv6.

Кроме США среди лидеров по степени внедрения IPv6 выделяются Бельгия (49.51%), Индия (49.36%) и Германия (39.2%). В России доля IPv6 составляет 1.53%, Китае - 0.69%, Украине - 0.26%, Белорусии - 0.01%. По интенсивности перехода на IPv6 лидируют Тайвань (доля IPv6 c февраля 2018 года увеличилась с 1% до 10%), Мексика (с 3.32% до 7%), Вьетнам (c 8.5% до 13%) и Тайланд (с 15.68% до 20%). Общемировой уровень внедрения IPv6 оценивается в 19.75%.

Для сравнения сервис мониторинга популярности IPv6 от компании Google оценивает общемировую долю IPv6 в 19.69%. По странам данные расходятся: США - 35.9%, Бельгия - 50.74%, Индия - 31.72%, Германия - 37.72%, Россия - 1.44%, Китай - 3.45%, Украина - 0.45%, Белорусия - 0.03%.



