06.06.2018 21:39  По данным Facebook доля трафика IPv6 в США превысила 50%

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|3.6, KonstantinB, 21:58, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Кстати, да, там на графике интересное такое падение месяц назад.
Например, у меня был онлаймовский искоробочный ipv6, с понятно какого времени перестал отключать vpn, а настроить проброс ipv6 через l2tp до сих пор лень ввиду ненужности.
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|3.28, анон, 23:55, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Роскомпозор.
а при чем тут это, до ркн дела были такие же. наоборот ipv6 исключает nat и анонимность. Одно устройство, один ip, один Гражданин, один Паспорт. ну прям спецом всё сделано для нивелирования анонимности
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|2.27, анон, 23:52, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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старые маршрутизаторы, они ipv4 bgp толком еле держат.
а ipv6 в разы больше будет. если не прав, поправьте.(может там какие нововведения ввели и в памяти все эти 24 подсети ненадо держать)
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|2.39, пох, 01:36, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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общее число вменяемых пользователей выше, "no user will ever ask you for ipv6" (они и про v4 неве аск, им "яндекс не загружается!"). То есть между "интернет на почте, если соляра у генератора не кончилась" и "я знаю и мне это ненужное ненужно" зазор гораздо уже чем в шибко-цивилизованных странах.
индусских инженеров в операторы пока не наняли, любящих обмазываться новым-модным не вникая в детали.
а, ну и не последнее - у нас не особо-то популярна мордокнига, с ее любовью к тому же самому. Наши предпочитают сливать инфу о себе прямо в ФСБ, а не через представителя.
А там где нужно и уместно - изолированные (чаще всего) сети чего-нибудь специфического, типа камер наблюдения (которым нахрен не нужны ни dhcp, они мультикастом друг-друга и управление находят, ни статические в смысле v4 адреса - их сотни тысяч, заманаешься по ip их детектить) - используем.
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|2.18, AntonAlekseevich, 23:06, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> В России при этой власти и РКН IPv6 не появится никогда.
Для листов блокировки статистов из росфедбезинфкомпозора(Специальное коверканье названия организации для указания структурной подчиненности.) это плюс. (Они же смогут запрещать массу адресов одним префиксом. :D)
> И это печально, ведь IPv6 имеет множество плюсов. Но кого это волнует...
Да, это печально, но кого волнует, что "их любимые"(я говорю о населении "хомячков") ОК и ВК это интернет.
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|3.20, Tank, 23:19, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вот тоже, общаешься со знакомыми, все такие "да-да, цензура отcтой, рocкомнaдзoр гoвно, надо чето делать". Предлагаешь помощь по настройке Tor/VPN/плагинов/нормального мессенджера и т.д. - все, молчание, тишина. И вроде как и не говорили ни о чем, просто человек перестает писать тебе. Интересное кино. :)
Я так понимаю есть какие-то особые личности, которые считают что блокировки это "так надо" - если они есть, значит это для нашей же пользы, вон оно как! Я с такими знакомыми в итоге все мосты сжег, нафиг надо.
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|4.21, AntonAlekseevich, 23:36, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Вот тоже, общаешься со знакомыми, все такие "да-да, цензура отcтой, рocкомнaдзoр гoвно, надо чето делать".
Поверь таких людей не очень много. (Тут с небольшой оговоркой.)
> Предлагаешь помощь по настройке Tor/VPN/плагинов/нормального мессенджера и т.д. - все, молчание, тишина. И вроде как и не говорили ни о чем, просто человек перестает писать тебе. Интересное кино. :)
(Никто не хочет нарушать закон. Оу да у нас же конституция нарушена раз цать и ни слова о правах.)
> Я так понимаю есть какие-то особые личности, которые считают что блокировки это "так надо" - если они есть, значит это для нашей же пользы, вон оно как!
На хабре увы таких стало меньше. :D
> Я с такими знакомыми в итоге все мосты сжег, нафиг надо.
И правильно!
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