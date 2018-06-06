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06.06.2018 21:39  По данным Facebook доля трафика IPv6 в США превысила 50%

Facebook ввёл в строй собственный сервис для отслеживания степени внедрения IPv6 в различных странах. По данным сервиса, учитывающего статистику обращений к социальной сети Facebook, в конце мая доля IPv6 трафика в США впервые преодолела отметку в 50%. Для мобильных сетей США доля IPv6-трафика оценивается в 75%. Наибольший уровень внедрения отмечается у оператора T-Mobile, который маршрутизирует через IPv6 90% трафика. Из кабельных операторов лидирует Comcast, в котором 75% трафика проходит через IPv6.

Кроме США среди лидеров по степени внедрения IPv6 выделяются Бельгия (49.51%), Индия (49.36%) и Германия (39.2%). В России доля IPv6 составляет 1.53%, Китае - 0.69%, Украине - 0.26%, Белорусии - 0.01%. По интенсивности перехода на IPv6 лидируют Тайвань (доля IPv6 c февраля 2018 года увеличилась с 1% до 10%), Мексика (с 3.32% до 7%), Вьетнам (c 8.5% до 13%) и Тайланд (с 15.68% до 20%). Общемировой уровень внедрения IPv6 оценивается в 19.75%.

Для сравнения сервис мониторинга популярности IPv6 от компании Google оценивает общемировую долю IPv6 в 19.69%. По странам данные расходятся: США - 35.9%, Бельгия - 50.74%, Индия - 31.72%, Германия - 37.72%, Россия - 1.44%, Китай - 3.45%, Украина - 0.45%, Белорусия - 0.03%.

  1. Главная ссылка к новости (https://code.facebook.com/post...)
  2. OpenNews: Сервис Let's Encrypt объявил о полной поддержке IPv6
  3. OpenNews: Доля пользователей IPv6 в мире достигла 10%
  4. OpenNews: Facebook представил наработки по оптимизации IPv6 в ядре Linux
  5. OpenNews: Сегодня проводится всемирный день внедрения IPv6
  6. OpenNews: Сегодня день всемирного тестирования IPv6
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ipv6
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  • 1.1, Аноним, 21:50, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Почему в России такой низкий процент?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/IPv6
     
     
  • 2.3, Аноним, 21:52, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +20 +/
    Роскомпозор.
     
     
  • 3.6, KonstantinB, 21:58, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Кстати, да, там на графике интересное такое падение месяц назад.

    Например, у меня был онлаймовский искоробочный ipv6, с понятно какого времени перестал отключать vpn, а настроить проброс ipv6 через l2tp до сих пор лень ввиду ненужности.

     
  • 3.14, Oleg, 22:28, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –8 +/
    В Украине тоже он виноват?
     
     
  • 4.24, Аноним, 23:48, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Про сирию! Про сирию незабудь!!1
     
  • 3.28, анон, 23:55, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Роскомпозор.

    а при чем тут это, до ркн дела были такие же. наоборот ipv6 исключает nat и анонимность. Одно устройство, один ip, один Гражданин, один Паспорт. ну прям спецом всё сделано для нивелирования анонимности

     
  • 3.31, zzz, 00:21, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –10 +/
    А вот и хаброхомячки подтянулись.
     
  • 2.4, Аноним, 21:52, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Потому, что провайдер кроме IPv4 и cgNAT ничего не умеет А те, кто умел, те опе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.9, Аноним, 22:03, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Потому что Белоруссия всё ещё мелькает Уже ж 27 лет как нет такой страны, а з... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.29, Аноним, 00:01, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    как это нет? https://ru.wikipedia.org/wiki/п▒п╣п╩п╬я─я┐я│я│п╦я▐
     
     
  • 4.30, Аноним, 00:03, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    При анализе ситуации с точки зрения употребления в авторитетных источниках можно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.41, Аноним, 01:51, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не будь селюком черпающим знания из вики-помойки, проверяй и другие источники 1... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.34, Аноним, 00:33, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что с кодировкой? Брат жив?
     
  • 2.16, AntonAlekseevich, 22:55, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Провайдеры пока не познали технологии 6rd, 4rd, 4to6 и 6to4. :D
     
  • 2.27, анон, 23:52, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    старые маршрутизаторы, они ipv4 bgp толком еле держат.
    а ipv6  в разы больше будет. если не прав, поправьте.(может там какие нововведения ввели и в памяти все эти 24 подсети ненадо держать)
     
     
  • 3.40, пох, 01:45, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    они уже полопались все и у всех давно И память у древних цисок превратилась в т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.39, пох, 01:36, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    общее число вменяемых пользователей выше, "no user will ever ask you for ipv6" (они и про v4 неве аск, им "яндекс не загружается!"). То есть между "интернет на почте, если соляра у генератора не кончилась" и "я знаю и мне это ненужное ненужно" зазор гораздо уже чем в шибко-цивилизованных странах.

    индусских инженеров в операторы пока не наняли, любящих обмазываться новым-модным не вникая в детали.

    а, ну и не последнее - у нас не особо-то популярна мордокнига, с ее любовью к тому же самому. Наши предпочитают сливать инфу о себе прямо в ФСБ, а не через представителя.

    А там где нужно и уместно - изолированные (чаще всего) сети чего-нибудь специфического, типа камер наблюдения (которым нахрен не нужны ни dhcp, они мультикастом друг-друга и управление находят, ни статические в смысле v4 адреса - их сотни тысяч, заманаешься по ip их детектить) - используем.

     
  • 1.7, Виталий, 21:59, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +17 +/
    В России при этой власти и РКН IPv6 не появится никогда. И это печально, ведь IPv6 имеет множество плюсов. Но кого это волнует...
     
     
  • 2.13, Гость, 22:21, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    И кучу минусов И для подавляющего большинства пользователей минусов явно больше... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.18, AntonAlekseevich, 23:06, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > В России при этой власти и РКН IPv6 не появится никогда.

    Для листов блокировки статистов из росфедбезинфкомпозора(Специальное коверканье названия организации для указания структурной подчиненности.) это плюс. (Они же смогут запрещать массу адресов одним префиксом. :D)

    > И это печально, ведь IPv6 имеет множество плюсов. Но кого это волнует...

    Да, это печально, но кого волнует, что "их любимые"(я говорю о населении "хомячков") ОК и ВК это интернет.

     
     
  • 3.20, Tank, 23:19, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Вот тоже, общаешься со знакомыми, все такие "да-да, цензура отcтой, рocкомнaдзoр гoвно, надо чето делать". Предлагаешь помощь по настройке Tor/VPN/плагинов/нормального мессенджера и т.д. - все, молчание, тишина. И вроде как и не говорили ни о чем, просто человек перестает писать тебе. Интересное кино. :)

    Я так понимаю есть какие-то особые личности, которые считают что блокировки это "так надо" - если они есть, значит это для нашей же пользы, вон оно как! Я с такими знакомыми в итоге все мосты сжег, нафиг надо.

     
     
  • 4.21, AntonAlekseevich, 23:36, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Вот тоже, общаешься со знакомыми, все такие "да-да, цензура отcтой, рocкомнaдзoр гoвно, надо чето делать".

    Поверь таких людей не очень много. (Тут с небольшой оговоркой.)

    > Предлагаешь помощь по настройке Tor/VPN/плагинов/нормального мессенджера и т.д. - все, молчание, тишина. И вроде как и не говорили ни о чем, просто человек перестает писать тебе. Интересное кино. :)

    (Никто не хочет нарушать закон. Оу да у нас же конституция нарушена раз цать и ни слова о правах.)

    > Я так понимаю есть какие-то особые личности, которые считают что блокировки это "так надо" - если они есть, значит это для нашей же пользы, вон оно как!

    На хабре увы таких стало меньше. :D

    > Я с такими знакомыми в итоге все мосты сжег, нафиг надо.

    И правильно!

     
  • 4.32, zzz, 00:25, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –11 +/
    Потому что никому не вперлись такие опасные товарищи с их паранойей и властебо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.37, Аноним, 01:08, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    тебе должно быть стыдно
     
  • 2.25, Аноним, 23:49, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да ну МГТС и Онлайм в Мск уже вовсю раздают ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Аноним, 22:01, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Уже есть нормальное оборудование которое держит IPv6 на низкой задержке?
     
     
  • 2.10, Аноним, 22:04, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А америкосы там страдают, по вашему Все 50 пользователей фейсбука из Америки ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.19, Аноним, 23:09, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Привет из криокамеры. :)
     
  • 1.11, Аноним, 22:06, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –12 +/
    По данным ненужно доля трафика ненужно в иных мирах достигла скольки угодно проц... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 22:19, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    По версии гугла общемировая доля IPv6 23.65%, какие ещё 19.69%??
     
     
  • 2.22, Аноним, 23:44, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    То общемировая, а в США 50%. Читай название статьи.
     
     
  • 3.33, Аноним, 00:28, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот и выросло поколение - даже заголовок не осилят. :)
     
  • 1.17, cat666, 23:02, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –12 +/
    Учитывая, что в Китае фэйсбук наглухо забанен, данной статистике грош цена и смы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, Аноним, 23:47, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ещё годик и начнутся IPv6 only сайты, тогда рашкинские провайдеры и забегают.
     
     
  • 2.26, Роскомнадзор, 23:50, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ржали всем офисом! :D
     
     
  • 3.38, Аноним, 01:17, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    ага, новый зверек, рабочее название ipv4-3 14здец, нужно отловить для зоопарка и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.35, Саша, 00:49, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разум... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, Mr. Botox, 00:50, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Зато в России заблокировано 11 млн. сайтов. Есть чем гордиться! :-)

    > Статистика по IP-адресам интернет-компаний в реестрах запрещённых сайтов
    > Всего IP-адресов в базе: 11 003 567

    https://reestr.rublacklist.net/visual/

     

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