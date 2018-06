06.06.2018 07:47  GitLab делает бесплатной коммерческую версию для студентов и открытых проектов

Это песец: NetRange: 52.145.0.0 - 52.191.255.255

CIDR: 52.146.0.0/15, 52.145.0.0/16, 52.160.0.0/11, 52.152.0.0/13, 52.148.0.0/14

NetName: MSFT

NetHandle: NET-52-145-0-0-1

Parent: NET52 (NET-52-0-0-0-0)

NetType: Direct Assignment

OriginAS:

Organization: Microsoft Corporation (MSFT)

RegDate: 2015-11-24

Updated: 2015-11-24

Ref: https://whois.arin.net/rest/net/NET-52-145-0-0-1 OrgName: Microsoft Corporation

OrgId: MSFT

Address: One Microsoft Way

City: Redmond

StateProv: WA

PostalCode: 98052

Country: US

RegDate: 1998-07-09

Updated: 2017-01-28