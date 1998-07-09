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06.06.2018 07:47  GitLab делает бесплатной коммерческую версию для студентов и открытых проектов

Разработчики платформы совместной работы с Git-репозиториями GitLab, которая позволяет развернуть web-сервис управления проектом на своём подконтрольном сервере, сообщили, что отныне студенты и разработчики некоммерческого ПО под стандартными открытыми лицензиями могут бесплатно получить коммерческую версию GitLab Ultimate, в которой предоставляются некоторые расширенные возможности, отсутствующие в свободной версии. Кроме того, тем же категориям пользователей может быть открыт бесплатный доступ к платному облачному хостингу GitLab.com, соответствующий тарифному плану Gold. Как и прежде, базовая версия GitLab и базовый хостинг продолжают предоставляться под свободной лицензией без ограничений.

Из расширенных возможностей GitLab Ultimate можно отметить поддержку взаимодействия с несколькими серверами LDAP/AD, функцию подтверждения запросов на слияние, средства для обеспечения отказоустойчивости и восстановления после сбоя, поддержку распределённых операций клонирования, режим инкрементального развёртывания репозитория, интерфейс для ведения плана разработки, средства для управления группой проектов, инструменты для статического анализа безопасности кода и тестирования защищённости, функцию сканирования зависимостей и контейнеров, ChatOps, модуль мониторинга для кластеров Kubernetes, в планах появление модулей для управления лицензиями и портфолио решённых проблем.

В анонсе также сообщается, что за 24 часа после объявления о покупке GitHub компанией Micrоsoft на GitLab было перенесено более 100 тысяч проектов и в 7 раз возросло число продаж платных сервисов.

  1. Главная ссылка к новости (https://about.gitlab.com/2018/...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft объявила о покупке GitHub за 7.5 миллиардов долларов
  3. OpenNews: GitLab покупает платформу Gemnasium
  4. OpenNews: В GitLab 10.7 открыт код Web IDE
  5. OpenNews: Wayland и другие проекты Freedesktop переходят на GitLab
  6. OpenNews: Разработка GNOME переведена на GitLab
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gitlab
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  • 1.1, manefesto, 07:55, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Ушел искать свой студенческий
     
  • 1.2, Аноним, 08:04, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    А сколько всего активных пользователей у GitHub на данный момент Есть где у них... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, A.Stahl, 09:06, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Если статистика где и была, то нынче её явно никому постороннему показывать не будут.
     
     
  • 3.29, Аноним, 10:27, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Конечно была, я уверен что среди документов, рассматриваемых при заключении сдел... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, An, 08:10, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Неплохо так за сутки
     
     
  • 2.7, iPony, 08:23, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Неплохо так за сутки

    Ну вот только нереально отделить из них реальную миграцию и "ну мы так просто потыкали на всякий случай, но уходить с github планов нет".

     
     
  • 3.27, Atterratio, 10:23, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну простые миграции, это конечно могу быть "так потыкали", но покупка комерческих сервисов это уже показатель.
     
  • 1.4, Аноним, 08:18, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хо-хо, даже платные сервисы покупают лишь бы у мс не хоститься =)
     
     
  • 2.9, Anonymos Incognito, 08:43, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Наоборот: гитлаб хостится на азуре
     
     
  • 3.14, commiethebeastie, 09:36, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это песец:

    NetRange:       52.145.0.0 - 52.191.255.255
    CIDR:           52.146.0.0/15, 52.145.0.0/16, 52.160.0.0/11, 52.152.0.0/13, 52.148.0.0/14
    NetName:        MSFT
    NetHandle:      NET-52-145-0-0-1
    Parent:         NET52 (NET-52-0-0-0-0)
    NetType:        Direct Assignment
    OriginAS:      
    Organization:   Microsoft Corporation (MSFT)
    RegDate:        2015-11-24
    Updated:        2015-11-24
    Ref:            https://whois.arin.net/rest/net/NET-52-145-0-0-1

    OrgName:        Microsoft Corporation
    OrgId:          MSFT
    Address:        One Microsoft Way
    City:           Redmond
    StateProv:      WA
    PostalCode:     98052
    Country:        US
    RegDate:        1998-07-09
    Updated:        2017-01-28

     
  • 3.17, Andrey Mitrofanov, 09:49, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Наоборот: гитлаб хостится на азуре

    А я-то всё плевался -- чегой-то "Преходи на гитлаб"-ов такие тучи налетели.  А вотано чего, Михалыч[I]!  Студенты партнёрят.

     
  • 1.5, Аноним, 08:19, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Наверное гитлабовцы там в офисе ликуют от того, что началась их эпоха.
     
  • 1.6, Аноним, 08:19, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Идея для стартапа - под видом Microsoft ведёшь переговоры о покупке компании - ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Аноним, 10:01, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    владеешь bloomberg :)
     
  • 1.8, Какаянахренразница, 08:33, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот и отзеркалируемся ещё и на ГитЛаб.
     
  • 1.10, Аноним, 09:03, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Перенести, что ли, и мне свои 2.5 хеллоуворлдов с Гитхаба на Гитлаб?...
     
  • 1.12, ryoken, 09:25, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > более 100 тысяч проектов и в 7 раз возросло число продаж
    > платных сервисов.

    Вот народ-то ломанулся... :D
    Куют монету не отходя от кассы.

     
     
  • 2.13, Какаянахренразница, 09:36, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вот народ-то ломанулся...

    На ГитХабе десятки (50?) миллионов проектов. Сто тысяч это хоть и не "капля в море", но не трагедия.

     
     
  • 3.22, Аноним, 10:02, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А активных ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, Andrey Mitrofanov, 09:50, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> более 100 тысяч проектов и в 7 раз возросло число продаж
    >> платных сервисов.
    > Вот народ-то ломанулся... :D
    > Куют монету не отходя от кассы.

    МИикросовт наконйц лазурные дым-зеркала монетизируёт.  #успех

     
  • 1.15, Аноним, 09:42, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Из пушки по воробьям Снарядами с обеднённым ураном Студентам стоило бы освоить... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Полее, 09:48, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Из пушки по воробьям. Снарядами с обеднённым ураном.
    > Студентам стоило бы освоить git, cgit, gitolite (возможно). А некомерческим проектам стоит
    > быть максимально независимыми.
    > Gitlab ничем не лучше Github. И Bitbucket тоже. И даже notabug. И
    > даже, прости господи, Savannah.

    Король-лич должен быть всегда!1

     
  • 2.19, Andrew, 09:51, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Gitlab ничем не лучше Github.

    Большая часть софта GitLab - opensource, в то время как GitHub- полностью закрытый проект. GitLab, при необходимости, можно развернуть на собственном железе (причем как открытую, так и коммерческую версии), а с GitHub так сделать нельзя даже за деньги.

     
     
  • 3.23, Аноним, 10:13, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    За деньги можно, Microsoft это доказал уже... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.26, Comdiv, 10:19, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да и раньше можно было кому угодно за деньги, многие пользуются.
     
     
  • 5.28, Andrew, 10:24, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да и раньше можно было кому угодно за деньги, многие пользуются.

    Кто эти многие? Примеры привести можете?

     
  • 2.20, Andrey Mitrofanov, 09:52, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Из пушки по воробьям. Снарядами с обеднённым ураном.
    > Студентам стоило бы

    Не мешайте студетам учиться.  Продаваться за фантики.  Это важно.

    > быть максимально независимыми.
    > Gitlab ничем не лучше Github.

     
  • 2.24, Michael Shigorin, 10:14, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Студентам стоило бы освоить git, cgit, gitolite (возможно).
    > А некомерческим проектам стоит быть максимально независимыми.

    Видите ли, есть нюанс: кто и как оплачивает хостинг этого условного gitolite -- и что происходит, когда человек заболел/пропал/изменился.

    Например, у меня есть офлайновый архив ftp.linux.kiev.ua (сейчас там, куда указывает эта запись в DNS, совсем другое).  По большей части он есть и на mirror.yandex.ru.  Но тем, кто мог туда свои наработки выкладывать, от этого уже ни холодно ни жарко.  Хотя на фоне иных разрушений в данном ccTLD это, конечно, даже не капля в море.

    Говорю с тем, что о таких штуках студентам и некоммерческим проектам тоже стоит учиться думать и договариваться _заранее_.

     
  • 1.25, Michael Shigorin, 10:15, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > разработчики некоммерческого ПО под стандартными открытыми лицензиями

    Гм, а что с разработчиками коммерческого ПО под стандартными свободными лицензиями?

     

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