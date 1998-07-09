06.06.2018 07:47  GitLab делает бесплатной коммерческую версию для студентов и открытых проектов

Разработчики платформы совместной работы с Git-репозиториями GitLab, которая позволяет развернуть web-сервис управления проектом на своём подконтрольном сервере, сообщили, что отныне студенты и разработчики некоммерческого ПО под стандартными открытыми лицензиями могут бесплатно получить коммерческую версию GitLab Ultimate, в которой предоставляются некоторые расширенные возможности, отсутствующие в свободной версии. Кроме того, тем же категориям пользователей может быть открыт бесплатный доступ к платному облачному хостингу GitLab.com, соответствующий тарифному плану Gold. Как и прежде, базовая версия GitLab и базовый хостинг продолжают предоставляться под свободной лицензией без ограничений.

Из расширенных возможностей GitLab Ultimate можно отметить поддержку взаимодействия с несколькими серверами LDAP/AD, функцию подтверждения запросов на слияние, средства для обеспечения отказоустойчивости и восстановления после сбоя, поддержку распределённых операций клонирования, режим инкрементального развёртывания репозитория, интерфейс для ведения плана разработки, средства для управления группой проектов, инструменты для статического анализа безопасности кода и тестирования защищённости, функцию сканирования зависимостей и контейнеров, ChatOps, модуль мониторинга для кластеров Kubernetes, в планах появление модулей для управления лицензиями и портфолио решённых проблем.

В анонсе также сообщается, что за 24 часа после объявления о покупке GitHub компанией Micrоsoft на GitLab было перенесено более 100 тысяч проектов и в 7 раз возросло число продаж платных сервисов.



