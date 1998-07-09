06.06.2018 07:47  GitLab делает бесплатной коммерческую версию для студентов и открытых проектов

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|3.14, commiethebeastie, 09:36, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Это песец:
NetRange: 52.145.0.0 - 52.191.255.255
CIDR: 52.146.0.0/15, 52.145.0.0/16, 52.160.0.0/11, 52.152.0.0/13, 52.148.0.0/14
NetName: MSFT
NetHandle: NET-52-145-0-0-1
Parent: NET52 (NET-52-0-0-0-0)
NetType: Direct Assignment
OriginAS:
Organization: Microsoft Corporation (MSFT)
RegDate: 2015-11-24
Updated: 2015-11-24
Ref: https://whois.arin.net/rest/net/NET-52-145-0-0-1
OrgName: Microsoft Corporation
OrgId: MSFT
Address: One Microsoft Way
City: Redmond
StateProv: WA
PostalCode: 98052
Country: US
RegDate: 1998-07-09
Updated: 2017-01-28
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|2.16, Полее, 09:48, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Из пушки по воробьям. Снарядами с обеднённым ураном.
> Студентам стоило бы освоить git, cgit, gitolite (возможно). А некомерческим проектам стоит
> быть максимально независимыми.
> Gitlab ничем не лучше Github. И Bitbucket тоже. И даже notabug. И
> даже, прости господи, Savannah.
Король-лич должен быть всегда!1
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|2.19, Andrew, 09:51, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Gitlab ничем не лучше Github.
Большая часть софта GitLab - opensource, в то время как GitHub- полностью закрытый проект. GitLab, при необходимости, можно развернуть на собственном железе (причем как открытую, так и коммерческую версии), а с GitHub так сделать нельзя даже за деньги.
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|2.24, Michael Shigorin, 10:14, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Студентам стоило бы освоить git, cgit, gitolite (возможно).
> А некомерческим проектам стоит быть максимально независимыми.
Видите ли, есть нюанс: кто и как оплачивает хостинг этого условного gitolite -- и что происходит, когда человек заболел/пропал/изменился.
Например, у меня есть офлайновый архив ftp.linux.kiev.ua (сейчас там, куда указывает эта запись в DNS, совсем другое). По большей части он есть и на mirror.yandex.ru. Но тем, кто мог туда свои наработки выкладывать, от этого уже ни холодно ни жарко. Хотя на фоне иных разрушений в данном ccTLD это, конечно, даже не капля в море.
Говорю с тем, что о таких штуках студентам и некоммерческим проектам тоже стоит учиться думать и договариваться _заранее_.
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