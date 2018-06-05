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05.06.2018 22:26  Уязвимость Zip Slip, затрагивающая библиотеки для распаковки архивов

Раскрыты сведения об уязвимости Zip Slip, которая позволяет переписать или сохранить файлы за пределами базового каталога при распаковке архивов с использованием функций распаковки, предоставляемых различными библиотеками на Java, JavaScript, .NET и Go. В анонсе достаточно много PR и заметно преувеличена степень новизны проблемы и степени её опасности, в то время как уязвимость по сути повторяет проблемы, устранённые 10-20 лет назад в штатных утилитах распаковки архивов, перенося их на современные фреймворки.

Суть уязвимости в том, что можно подготовить модифицированный архив (tar, jar, war, cpio, apk, rar или 7z), в котором подставить в путь сохранённого в архиве файла символы "../../". При распаковке данного файла с использованием уязвимых библиотек из-за отсутствия проверки относительного пути файл будет сохранён в каталог вне базового каталога распаковки архива. В большинстве случаев уязвимость в библиотеках сводится к тому, что они допускают вывод путей с "../../" при выполнении перебора содержимого модифицированного архива. Сама уязвимость касается больше конечных приложений, в которых подобные пути не проверяются перед записью файлов.

Таким образом при открытии модифицированного архива в подобных приложениях можно переписать любой файл текущего пользователя в системе, насколько это позволяют права доступа. Для совершения атаки злоумышленник должен знать текущий каталог, относительно которого выполняется распаковка. Теоретически проблема представляет опасность для различных типовых web-сервисов и продуктов, которые принимают в качестве входных данных архивы и автоматически распаковывают их.

Среди библиотек и приложений, в которых подтверждена проблема, упоминаются Java-компоненты zip4j, zt-zip и Plexus-archiver (исправлено в 3.6.0), JavaScript-модули Unzipper (0.8.13) и Adm-zip (0.4.9), .NET-библиотеки DotNetZip.Semverd (библиотека распаковки из .NET Core не подвержена проблеме), SharpZipLib и SharpCompress (0.21.0), mholt/archiver на языке Go (патч). Уязвимых библиотек на Python и Ruby не обнаружено так как в библиотеках Python аналогичные проблемы были устранены в 2014 году, а в библиотеках Ruby archive-tar-minitar, minitar и rubyzip в 2016 году. В Oracle java.util.zip и Apache commons-compress в реализации API уязвимостей нет, но были некорректные примеры в документации.

Среди продуктов, в которых использовались уязвимые библиотеки, отмечаются пакетный менеджер npm, платформа Google Cloud, продукты Oracle, Amazon CodePipeline, AWS Toolkit for Eclipse, IBM DataPower, Alibaba JStorm, Twitter Heron, Apache Storm, Apache Hadoop, Apache Ant, Apache Maven, Apache Hive, HP Fortify Cloud Scan Jenkins Plugin, OWASP DependencyCheck. Примечательно, что в 2015 году аналогичная проблема при обработке zip-файлов в SwiftKey применялась для получения root-доступа к смартфонам Samsung Galaxy S4, S4 Mini, S5 и S6.

  1. Главная ссылка к новости (https://snyk.io/blog/zip-slip-...)
  2. OpenNews: Релиз bzip2 и libbz2 1.0.6 с исправлением серьезной уязвимости
  3. OpenNews: Вышел релиз gzip 1.4 с исправлением опасной уязвимости
  4. OpenNews: В bzip2 1.0.5 исправлена опасная уязвимость
  5. OpenNews: В пакетном менеджере RPM устранена опасная уязвимость
  6. OpenNews: Уязвимость в GNU tar, позволяющая перезаписать сторонние файлы
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: zip, archive
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  • 1.1, Аноним, 23:16, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Как у меня подгорает Ведь я глубоко копался в их исходниках правда фиксил б... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 23:22, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Чего подгорает-то? Пофиксят ж всё равно.
     
  • 1.3, Аноним, 23:38, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Еще одно подтверждение, что платфорорм одной корпорации C ,Java,go стоит избег... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Annoynymous, 23:55, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну да, отсутствие проверки путей, оно в платформе заложено, архитекторами.
     
  • 2.5, Аноним, 00:14, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Вообще не то Вчитайся Очевидно речь о том что надо стремиться развивать уже су... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, AnonPlus, 01:13, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Вы, конечно, можете плевать на нас, но нам плевать на то, что вам плевать на нас.
     
  • 1.7, A.Stahl, 01:24, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >при распаковке архивов с использованием функций распаковки, предоставляемых различными библиотеками на Java, JavaScript, .NET и Go

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