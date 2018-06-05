05.06.2018 21:59  Выпуск nginx 1.15.0

Представлен первый выпуск новой основной ветки nginx 1.15, в рамках которой будет продолжено развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.14 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей). Основные изменения: Объявлена устаревшей директива "ssl", на смену которой пришёл параметр "ssl" в директиве "listen";

Определение отсутствующих SSL-сертификатов теперь производится на этапе тестирования конфигурации при использовании в настройках директивы "listen" с параметром "ssl";

В модуль stream добавлена возможность обработки в рамках одного сеанса нескольких входящих UDP-датаграмм от клиента;

Добавлена проверка указания некорректного кода возврата в директиве "proxy_cache_valid";

Решены проблемы при сборке с использованием GCC 8.1;

Устранена невозможность сборки при помощи Clang с установленным CUDA SDK;

Решены проблемы со сборкой в окружении Fedora 28;

Исправлена ошибка, из-за которого журналирование в syslog останавливалось после смены IP;

Устранена проблема, из-за которой в логе появлялись сообщения "getsockopt(TCP_FASTOPEN) ... failed" в процессе бинарного обновления FreeBSD;

Исправлена ошибка, из-за которой могло не соблюдаться ограничение скорости, заданное через директиву limit_req;

Исправлена ошибка при обработке адресов клиента в случае использования unix-сокетов для работы с датаграммами в Linux;

Устранены проблемы с обработкой ошибок при выделении памяти.



