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05.06.2018 21:59  Выпуск nginx 1.15.0

Представлен первый выпуск новой основной ветки nginx 1.15, в рамках которой будет продолжено развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.14 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • Объявлена устаревшей директива "ssl", на смену которой пришёл параметр "ssl" в директиве "listen";
  • Определение отсутствующих SSL-сертификатов теперь производится на этапе тестирования конфигурации при использовании в настройках директивы "listen" с параметром "ssl";
  • В модуль stream добавлена возможность обработки в рамках одного сеанса нескольких входящих UDP-датаграмм от клиента;
  • Добавлена проверка указания некорректного кода возврата в директиве "proxy_cache_valid";
  • Решены проблемы при сборке с использованием GCC 8.1;
  • Устранена невозможность сборки при помощи Clang с установленным CUDA SDK;
  • Решены проблемы со сборкой в окружении Fedora 28;
  • Исправлена ошибка, из-за которого журналирование в syslog останавливалось после смены IP;
  • Устранена проблема, из-за которой в логе появлялись сообщения "getsockopt(TCP_FASTOPEN) ... failed" в процессе бинарного обновления FreeBSD;
  • Исправлена ошибка, из-за которой могло не соблюдаться ограничение скорости, заданное через директиву limit_req;
  • Исправлена ошибка при обработке адресов клиента в случае использования unix-сокетов для работы с датаграммами в Linux;
  • Устранены проблемы с обработкой ошибок при выделении памяти.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.1
  3. OpenNews: Релиз nginx 1.14.0
  4. OpenNews: Первый стабильный релиз сервера приложений NGINX Unit
  5. OpenNews: Выпуск nginx 1.13.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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  • 1, Тот_Самый_Анонимус, 22:05, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Выпуск nginx 1.15.0
    >Релиз nginx 1.14.0
    >Выпуск nginx 1.13.12

    «Е» — единообразие.

     
  • 2, Грусть, 22:09, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Устранена невозможность сборки при помощи Clang с установленным CUDA SDK;

    Кто из трёх так косячит?

     

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