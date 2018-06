05.06.2018 20:41  В Firefox тестируется возможность одновременного просмотра разных вкладок

5.35 , rose, 22:36, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / – >Using the new WebExtensions API's, it is not possible to display multiple pages simultaneously within the same browser window. This is why Tile Tabs WE has to move each tiled tab into a separate window. Убили, ещё как. Теперь также как и в хромоге используется костыль с несколькими окнами. И вряд ли это когда-нибудь поправят, такие дела.