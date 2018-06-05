05.06.2018 20:41  В Firefox тестируется возможность одновременного просмотра разных вкладок

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|5.35, rose, 22:36, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Using the new WebExtensions API's, it is not possible to display multiple pages simultaneously within the same browser window. This is why Tile Tabs WE has to move each tiled tab into a separate window.
Убили, ещё как. Теперь также как и в хромоге используется костыль с несколькими окнами. И вряд ли это когда-нибудь поправят, такие дела.
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|4.36, paulus, 22:51, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Не знаю что он там делает, но на своем же сайте расширений вечно пердит что версия браузера старая и надо обновить. Жесть. В древние времена такого не было.
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|3.26, пох, 22:06, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Напомни, когда появился такой термин, как "тормазилла"?
с версией 1.0 ? Или там еще 0.9что-то было?
это вы просто не застали netscape4. Как оно рендерило таблицы! (а другой верстки тогда не знали)
Можно было и минут пять подождать, пока отрисует какой-нибудь развесистый веб-форум или технический документ сложной структуры.
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|4.29, zzz, 22:28, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну т.е. ничего не тормозит, просто очередной хомячок негодуэ, что его любимые дополнения, нужные лишь двум с половиной анонимусам, выпилили.
А я вот спокойно пользуюсь новой лисой. Равно как и миллионы других людей. Если бы они лет пять назад выкинули на помойку XUL, глядишь, у лисы был бы не ярлык "тормазилла", из-за которой люди обходят сейчас лису за версту, а 30%, а то и 40% рынка.
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|2.24, пох, 22:04, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> И тут возникает вопрос - а чего оценивать и тестировать, собственно? Берите
пользователей. Будут правильные показания телеметрии - фича пойдет в продакшн. А, у вас телеметрия отключена, и эти-экскременты тоже? Ну тогда вы нерелевантное меньшинство, и на ваше мнение нам наплевать.
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