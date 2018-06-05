05.06.2018 20:41  В Firefox тестируется возможность одновременного просмотра разных вкладок

Проект Mozilla объявил о расширении инициативы Test Pilot, которая предоставляет пользователям возможность оценить и протестировать экспериментальные функции, развиваемые для будущих выпусков Firefox. Для участия в программе необходимо установить специальное дополнение Test Pilot (учетная запись в системе Firefox Account при этом не обязательна), в котором будет доступен список предлагаемых для тестирования возможностей. В процессе работы Test Pilot осуществляется сбор и отправка обезличенной статистики о характере работы с тестируемыми дополнениями. В состав Test Pilot включены две новые функции: Side View (код) - даёт возможность одновременно просматривать содержимое двух произвольных вкладок, что удобно использовать, например, для сравнения содержимого разных страниц или для просмотра видео параллельно с какой-то другой работой. Просмотр вкладок осуществляется бок о бок c возможностью изменения ширины правой или левой частей. Для одновременного отображения дополнительной вкладки следует нажать на значок Side View в панели и выбрать вкладку из списка. Пары открытых вкладок сохраняются в списке недавних операций, что позволяет при необходимости повторно открыть их в будущем;





Firefox Color (код) - позволяет быстро изменить оформление основных элементов интерфейса браузера. Например, при помощи данной возможности пользователь может изменить цвет панели, вкладок, адресной строки и пиктограмм, а также установить картинку в качестве фона. Результат изменений можно сохранить в виде новой темы оформления и поделиться с другими пользователями. Примеры цветовых тем можно установить с сайта color.firefox.com.







