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05.06.2018 20:41  В Firefox тестируется возможность одновременного просмотра разных вкладок

Проект Mozilla объявил о расширении инициативы Test Pilot, которая предоставляет пользователям возможность оценить и протестировать экспериментальные функции, развиваемые для будущих выпусков Firefox. Для участия в программе необходимо установить специальное дополнение Test Pilot (учетная запись в системе Firefox Account при этом не обязательна), в котором будет доступен список предлагаемых для тестирования возможностей. В процессе работы Test Pilot осуществляется сбор и отправка обезличенной статистики о характере работы с тестируемыми дополнениями.

В состав Test Pilot включены две новые функции:

  • Side View (код) - даёт возможность одновременно просматривать содержимое двух произвольных вкладок, что удобно использовать, например, для сравнения содержимого разных страниц или для просмотра видео параллельно с какой-то другой работой. Просмотр вкладок осуществляется бок о бок c возможностью изменения ширины правой или левой частей. Для одновременного отображения дополнительной вкладки следует нажать на значок Side View в панели и выбрать вкладку из списка. Пары открытых вкладок сохраняются в списке недавних операций, что позволяет при необходимости повторно открыть их в будущем;

  • Firefox Color (код) - позволяет быстро изменить оформление основных элементов интерфейса браузера. Например, при помощи данной возможности пользователь может изменить цвет панели, вкладок, адресной строки и пиктограмм, а также установить картинку в качестве фона. Результат изменений можно сохранить в виде новой темы оформления и поделиться с другими пользователями. Примеры цветовых тем можно установить с сайта color.firefox.com.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Mozilla планирует протестировать в Firefox возможности Lockbox, Tabsplit, ThemesRfun и Foxy
  3. OpenNews: Эксперимент Mozilla приведёт к утечке данных, вводимых в адресной строке Firefox
  4. OpenNews: Проект Mozilla представил дополнение с реализацией контекстных контейнеров для Firefox
  5. OpenNews: Проект Mozilla представил три новые экспериментальные возможности для Firefox
  6. OpenNews: В Firefox началось тестирование новых возможностей SnoozeTabs и Pulse
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mozilla, firefox
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  • 1.1, edv, 20:43, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +12 +/
    Ну чтобы удвоить долю Firefox с 10% до 20%...
     
     
  • 2.2, Аноним, 20:51, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Side View хорошая вещь, ингода нужно две вкладки одновременно.
     
     
  • 3.5, AntonAlekseevich, 20:53, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Пока сайдвью работает лишь в сайдпанели, что не очень хорошо выглядит.
     
  • 3.18, IRASoldier, 21:51, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Зачем, если можно просто открыть вторую вкладку в отдельном окне?
     
  • 2.3, Аноним, 20:52, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –1 +/
    смех смехом, но этой фишки часто не хватает и приходится городить костыли из нес... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.7, Виталик, 20:54, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Было отличное дополнение типа tile tabs, но они его убили и теперь кидают как кость какое-то куцое подобие.
     
     
  • 4.8, Виталик, 20:55, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    https://addons.cdn.mozilla.net/user-media/previews/full/180/180016.png?modifie
    Вот как круто это выглядело...
    Эх, такой браузер скатили до уровня что разработчики даже уже не тестируют сайты в нем.
     
     
  • 5.32, zzz, 22:34, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > https://addons.cdn.mozilla.net/user-media/previews/full/180/180016.png?modifie
    > Вот как круто это выглядело...
    > Эх, такой браузер скатили до уровня что разработчики даже уже не тестируют
    > сайты в нем.

    Скатили как раз свистелко-перделками для гиков, из-за чего лиса крашилась и тупила, обрабатывая всё в одном потоке. Так что благодарить за нетестирование вам нужно только себя.

     
  • 4.15, Аноним, 21:44, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    https addons mozilla org ru firefox addon tile-tabs-we Ничего не убили, всё р... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.35, rose, 22:36, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Using the new WebExtensions API's, it is not possible to display multiple pages simultaneously within the same browser window. This is why Tile Tabs WE has to move each tiled tab into a separate window.

    Убили, ещё как. Теперь также как и в хромоге используется костыль с несколькими окнами. И вряд ли это когда-нибудь поправят, такие дела.

     
  • 3.23, edv, 22:04, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Утопический идеал - и окнами и вкладками управляет только window manager WM дел... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, edv, 22:06, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    4. Иногда нужна интеграция между окнами, как, например, в двухпанельных файловых менеджерах.
     
     
  • 5.30, Crazy Alex, 22:33, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так накрутить под это отдельный протокол, там тривиально - по факту приложение надо просто уведомить, что такие-то окна стали в пару или вышли из пары
     
  • 5.33, Аноним, 22:34, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    нужна, и что Приложению ничего не мешает ее обеспечивать Что окно, что вкладк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, AntonAlekseevich, 20:56, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Ну чтобы удвоить долю Firefox с 10% до 20%...

    Firefox Color работает не лучшим образом. Свои темы рисовать и использовать интереснее и приятнее.

     
  • 2.12, th3m3, 21:03, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это неверные данные. Firefox начал активно блокировать следящие скрипты. Вот его доля якобы и начала "падать". Они просто не видят его.
     
     
  • 3.13, Аноним, 21:25, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Firefox блокирует чтение своего User Agent? Нет.
     
     
  • 4.36, paulus, 22:51, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю что он там делает, но на своем же сайте расширений вечно пердит что версия браузера старая и надо обновить. Жесть. В древние времена такого не было.
     
  • 1.4, Аноним, 20:52, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Так и до Norton Commander-а не далеко.
     
     
  • 2.10, Аноним, 20:56, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А там и до окон документов рукой подать
     
  • 1.6, Аноним, 20:53, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Смех смехом, а кроме Vivaldi из коробки никто этого нормально не предлагает.
     
     
  • 2.11, Аноним, 21:02, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А это и не для натива функционал, а для дополнений.
     
     
  • 3.19, Аноним, 21:52, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Опера Престо могла и безо всяких дополнений хоть 10 страниц рядом показывать Пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.34, Аноним, 22:36, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    открою страшную тайну - файрфокс может открывать больше одного окна Насколько ж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.38, paulus, 22:52, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А это и не для натива функционал, а для дополнений.

    Это они в тесте дополнения, а потом в базу запихнут и будут впаривать всем.


     
  • 2.16, wi1fu1, 21:45, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    В тайловых ВМ это всё работает просто вытаскиванием вкладок
     
  • 2.28, Аноним, 22:19, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Maxthon
     
  • 1.14, Аноним, 21:39, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    а два окна на разных мониторах уже не катит, и просто тему поставить выдумывают... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, пох, 22:02, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    что вы, это не по хипстерски, не по модному Даешь сперва миллиард вкладочек, в ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.17, justBob, 21:50, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Самый убогий браузер из ныне существующих. Даже IE последний и тот работает гораздо стабильней и быстрей.
     
     
  • 2.22, zzz, 22:03, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Напомни, когда появился такой термин, как "тормазилла"?
     
     
  • 3.26, пох, 22:06, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Напомни, когда появился такой термин, как "тормазилла"?

    с версией 1.0 ? Или там еще 0.9что-то было?

    это вы просто не застали netscape4. Как оно рендерило таблицы! (а другой верстки тогда не знали)
    Можно было и минут пять подождать, пока отрисует какой-нибудь развесистый веб-форум или технический документ сложной структуры.

     
  • 3.27, justBob, 22:07, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не знаю, но я раньше пользовался лисой, пока она была юзабельной. Я всё ей прощал, но когда они выкатили вот этого монстра...
     
     
  • 4.29, zzz, 22:28, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну т.е. ничего не тормозит, просто очередной хомячок негодуэ, что его любимые дополнения, нужные лишь двум с половиной анонимусам, выпилили.

    А я вот спокойно пользуюсь новой лисой. Равно как и миллионы других людей. Если бы они лет пять назад выкинули на помойку XUL, глядишь, у лисы был бы не ярлык "тормазилла", из-за которой люди обходят сейчас лису за версту, а 30%, а то и 40% рынка.

     
  • 1.20, Аноним, 21:57, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И тут возникает вопрос - а чего оценивать и тестировать, собственно Берите Viva... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, пох, 22:04, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > И тут возникает вопрос - а чего оценивать и тестировать, собственно? Берите

    пользователей. Будут правильные показания телеметрии - фича пойдет в продакшн. А, у вас телеметрия отключена, и эти-экскременты тоже? Ну тогда вы нерелевантное меньшинство, и на ваше мнение нам наплевать.

     
  • 1.31, Аноним, 22:34, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Аналог Side View был в станой opera, только более продвинутый, можно было вкладк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.37, Аноним, 22:52, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    До Firefox 57 https addons cdn mozilla net user-media previews full 180 180016... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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