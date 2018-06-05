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05.06.2018 12:26  Компания Siemens выпустила гипервизор Jailhouse 0.9

Компания Siemens представила выпуск свободного гипервизора Jailhouse 0.9, компоненты для гостевых систем которого уже включены в состав основного ядра Linux. Гипервизор поддерживает работу на системах x86_64 с расширениями VMX+EPT или SVM+NPT (AMD-V), а также на процессорах ARMv7 (Banana Pi, NVIDIA Jetson TK1, Versatile Express с Cortex-A15 или A7) и ARMv8/ARM64 (AMD Seattle, LeMaker HiKey, NVIDIA Jetson TX1, Xilinx ZCU102 ) с расширениями для виртуализации. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Гипервизор реализован в виде модуля для ядра Linux и обеспечивает виртуализацию на уровне ядра. Для управления изоляцией используются предоставляемые современными CPU аппаратные механизмы виртуализации. Отличительными особенностями Jailhouse являются легковесная реализация и ориентация на привязку виртуальных машин к фиксированному CPU, области ОЗУ и аппаратным устройствам. Такой подход позволяет на одном физическом многопроцессорном сервере обеспечить работу нескольких независимых виртуальных окружений, каждое из которых закреплено за своим процессорным ядром.

При жесткой привязке к CPU накладные расходы от работы гипервизора сводятся к минимуму и существенно упрощается его реализация, так как нет необходимости выполнения сложного планировщика распределения ресурсов - выделение отдельного ядра CPU позволяет гарантировать отсутствие выполнения на данном CPU других задач. Плюсом подобного подхода является возможность обеспечить гарантированный доступ к ресурсам и предсказуемую производительность, что делает Jailhouse отличным решением для создания решений виртуализации для задач режима реального времени. Минусом является ограниченная масштабируемость, упирающаяся в число ядер CPU.

В терминологии Jailhouse виртуальные окружения именуются ячейками. Внутри ячейки система выглядит как однопроцессорный сервер, показывающий производительность близкую к производительности выделенного ядра CPU. В ячейке может быть запущено окружение произвольной операционной системы, урезанные окружения для запуска одного приложения и специально подготовленные отдельные приложения, предназначенные для решения задач реального времени. Конфигурация задаётся в .cell-файлах, определяющих выделяемые окружению CPU, регионы памяти и порты ввода/вывода.

В новом выпуске

  • Добавлена поддержка платформ Emtrion emCON-RZ/G1H, NXP MCIMX8M-EVK и NVIDIA Jetson TX2;
  • Реализована инфраструктура для подключения модулей с реализацией расширенной функциональности на этапе сборки;
  • В демонстрационных окружениях (inmates) унифицировано размещение секции с командной строкой;
  • Команда для загрузки Linux улучшена в плане разделения обработки ядра и initramfs;
  • Для платформ ARM и ARM64 добавлена возможность запуска окружений с включением MMU и кэшированием, добавлена поддержка загрузки сжатых образов с Linux;
  • Для платформы x86 улучшена эмуляция инструкций MMIO. С целью повышения защищённости обеспечен перехват инструкций AMD SVM.

Из реализованных, но не вошедших в релиз новых возможностей отмечается система привязанных к CPU таблиц гипервизора (для защиты от атак Spectre), переработка демонстрационных окружений с поддержкой SMP для систем ARM/ARM64, новый биндинг на языке Python для доступа к управляющему интерфейсу, доведение до конца работы над интерфейсом на базе virtio для организации взаимодействия между ячейками.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2018/6/4...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.16 с интеграцией гипервизора Jailhouse
  3. OpenNews: Компания Siemens выпустила гипервизор Jailhouse 0.8
  4. OpenNews: Компания Siemens представила Jailhouse, новый открытый гипервизор для Linux
  5. OpenNews: Доступен новый экспериментальный гипервизор KSM
  6. OpenNews: Проект Xen представил Unikraft для выполнения приложений поверх гипервизора
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: jailhouse, virtual, hypervisor
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  • 1.1, Аноним, 12:45, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    На телефоне пойдёт?
     
     
  • 2.2, Аноним, 12:49, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Поползёт.
     
  • 2.3, Аноним, 13:43, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    На дисковом? Не уверен.
     
     
  • 3.4, Michael Shigorin, 13:49, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Зависит от сноровки и прилежности оператора.
     
  • 3.5, 1, 13:57, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Если вставишь в него SSD - легко !
     
  • 1.6, Аноним, 14:24, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    тыщу микроVPS на машинку не засунешь я так понял. жал
     
     
  • 2.7, Аноним, 14:34, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Жал да не дожал Мне тоже интересно, можно ли запустить больше виртуалок чем кол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, ryoken, 15:06, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Мне тоже интересно, можно ли запустить больше виртуалок
    > чем количество ядер в системе?

    Ну раз говорится, что привязка системы к ядру - то есть мнение что вряд ли. Вот интересно, а ко всяким HT\SMT машинку тоже миожно цеплять или к физическким ядрам только?

     
  • 1.8, Аноним, 14:36, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Можно подумать, что в задачах реального времени всё упирается в процессорные ядр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 15:09, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Использовать процессоры с раздельными кэшами ядер, делов-то NUMA же ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 15:12, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В переводе используется слово ячейка , хотя в свете названия проекта, должна бы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 15:13, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    А админ этого дела — вертухай
     

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