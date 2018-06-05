05.06.2018 09:55  Доля Firefox опустилась ниже 10% по статистике сервиса Net Applications

По данным общемирового рейтинга Net Applications, доля Firefox за год снизилась с 12.63% в июне 2017 года до 9.92% в мае 2018 года. При этом продолжают укрепляться позиции Chrome, который за год повысил своё присутствие с 60.08% до 62.85%. Позиция Internet Explorer снизилась до 11.8%, но данное снижение компенсировал Microsoft Edge, который за год повысил свою долю с 0.50% до 4.26%. Похожая тенденция наблюдается и в рейтинге StatCounter: за год доля Firefox снизилась с 6.12 до 5.27%, а доля Chrome возросла c 54.14% до 58.09%, Internet Explorer и Edge занимают 2.59% и 1.91% рынка, соответственно. По рейтингу w3schools доля Firefox уменьшилась за год с 13.6% до 11.2%, Chrome увеличилась с 75.7% до 78.6%, суммарная доля IE и Edge снизилась с 4.6% до 3.9%. По статистике посещений Wikipedia позиция Firefox практически не изменилась, за год доля снизилась лишь с 13.4 до 13.1%, а доля Chrome возросла с 45.5% до 47.3% в основном за счёт IE.



