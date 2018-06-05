05.06.2018 09:55  Доля Firefox опустилась ниже 10% по статистике сервиса Net Applications

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|4.79, Michael Shigorin, 13:06, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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>> его же пихают везде в установщики программ на винде
> А вот и любители повоевать с захватчиками из планеты Нибиру подъехали.
А вот и сторонники теорий заговора объявились со своими сказочками.
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|1.5, Онаним, 10:28, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+29 +/–
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Нравится вам Firefox или нет, это в любом случае печально. Это даёт возможность одной корпорации безоговорочно диктовать свою волю всей Сети.
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|4.116, economist, 15:18, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Верно, например банк из первой пятерки, 100% госкапитал - Россельхозбанк.
Просто неверно настроен сертификат, а внести исключение - не всегда и не у всех получится в Лисе.
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|1.22, Ivan, 10:52, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+7 +/–
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Странно. Выходит, заменить интерфейс на абстралис, а через пару лет поломать все расширения и заставить юзеров перетряхивать конфиг браузера - недостаточно для повышения его популярности. Надо срочно придумать что-то еще.
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|1.27, Andrew, 10:59, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Chrome - дефолтный, доступный из коробки браузер в Android. Это основная причина глобального доминирования Chrome. Я почти уверен, что если каким-то образом посчитать только браузеры на десктопах, то доля FF окажется куда существеннее.
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|1.33, iPony, 11:10, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> По рейтингу w3schools доля Firefox уменьшилась за год с 13.6% до 11.2%
Это статистика посещений самого w3schools (мягко говоря далеко не самый посещаемый сайт в интернете, намного меньше чем Wikipedia). Поэтому так писать некорректно.
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|1.65, GG, 12:22, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Просто с каждой новой версией DoNotTrack работает всё лучше и лучше и блокировка вот таких-вот следилок включается по умолчанию у всё большего количества пользователей.
Реальная ситуация прослеживается в таких аспектах как доход с реферральной рекламы от поисковиков.
А там спада почему-то не наблюдается.
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|3.92, GG, 13:35, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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Годовые отчёты Мозилла публикует каждый год исправно, в том числе в новостях на Опеннете они дублируются переводами на местный язык.
Тебе надо — иди и прочитай.
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|4.95, Ю.Т., 13:58, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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> Годовые отчёты Мозилла публикует каждый год исправно, в том числе в новостях
> на Опеннете они дублируются переводами на местный язык.
> Тебе надо — иди и прочитай.
Меня интересует ссылка на конкретное озвученное мнение. Годовые отчёты? За какие годы?
Впрочем, не трудись. По тону ответа уже понятно.
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|1.70, Вадик, 12:46, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Каждый год я беру и устанавливаю свежи FF. Отличное железо, 2 операционки. Каждый год ситуация одна и та же. Он тормозит. Он лагает и глючит. 20 вкладок и стоит в какой-то начать грузить, как все остальные ведут себя так же. Да даже без грузящей вкладки появляются лаги и микро фризы. На Chrome я такого не наблюдаю.
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|1.74, Ю.Т., 12:54, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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-- Но разве вы не знали, что браузер больше не браузер? -- Да ты брешешь, как это может быть так, чтобы браузер был не браузер? -- А браузер теперь это виртуальная машина.
Делали супер-пупер рендер css, а подкрался обязательный js, а теперь ещё и webassembly.
Кстати, любой браузер с набором расширений это намного больше "DE", чем любая винда, гном или кеды (но, правда, для частного случая).
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|2.93, GG, 13:37, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> ишак популярнее жирнолиса? дожили
Ишак просто не блокирует пиписькомерки интернета.
А в Firefox DoNotTrack работает исправно и Tracking Protection во всё более агрессивном режиме включается с каждой новой версией.
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|1.94, Username, 13:50, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну а что они хотят? Всякие премудрости в браузере меня не волнуют, главное чтобы работал нормально и не падал, а Firefox при падении всё закрывает и затирает, несмотря на историю, которую не может сохранять корректно. Ещё с расширениями какой-то тихий ад происходит. А Chrome в самом плохом случае покажет сообщение о падении, а уже всё работает. Тут уж как говорится: вам шашечки или ехать.
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|1.103, vitalif, 14:33, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну хром шустрее и его гугл форсит. Другое дело что он не умеет того, что опера умела еще в 2000 году.
Расширения это oтстой... такие фичи как правка горячих клавиш в базовой поставке должны быть. Ну и это груз поддержки (особенно с XUL), который развитие тормозит.
LRU Ctrl-Tab кстати добавили в базовый комплект. Слава богу, не нужен теперь tab mix plus.
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