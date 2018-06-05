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05.06.2018 09:55  Доля Firefox опустилась ниже 10% по статистике сервиса Net Applications

По данным общемирового рейтинга Net Applications, доля Firefox за год снизилась с 12.63% в июне 2017 года до 9.92% в мае 2018 года. При этом продолжают укрепляться позиции Chrome, который за год повысил своё присутствие с 60.08% до 62.85%. Позиция Internet Explorer снизилась до 11.8%, но данное снижение компенсировал Microsoft Edge, который за год повысил свою долю с 0.50% до 4.26%.

Похожая тенденция наблюдается и в рейтинге StatCounter: за год доля Firefox снизилась с 6.12 до 5.27%, а доля Chrome возросла c 54.14% до 58.09%, Internet Explorer и Edge занимают 2.59% и 1.91% рынка, соответственно. По рейтингу w3schools доля Firefox уменьшилась за год с 13.6% до 11.2%, Chrome увеличилась с 75.7% до 78.6%, суммарная доля IE и Edge снизилась с 4.6% до 3.9%. По статистике посещений Wikipedia позиция Firefox практически не изменилась, за год доля снизилась лишь с 13.4 до 13.1%, а доля Chrome возросла с 45.5% до 47.3% в основном за счёт IE.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2018/06...)
  2. OpenNews: По данным Net Applications доля Linux среди настольных систем достигла 6.88%
  3. OpenNews: Chrome обогнал Internet Explorer по данным сервиса Net Applications
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: firefox, stat
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  • 1.1, Аноним, 10:15, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +28 +/
    Потому что не надо всякую дичь творить вместо браузера
     
     
  • 2.24, Аноним, 10:58, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Тут ещё дело в том какими методами работает Chrome, его же пихают везде в установщики программ на винде, на сайтах гугла (ну тут понятно) везде появляется окно изпользуйте наш Chrome и т.д.
    Но я лично перешел на Firefox после 57 версии, паралельно был Chrome, но позже удалил его т.к. понял, что не захожу даже через него.
    p.s. https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
     
     
  • 3.56, Аноним, 11:58, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Может быть Вы Аноним анализирующий и думающий ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.58, dwfe, 12:02, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А Firefox за вас решит какая реклама вам нужна https blog mozilla org futurer... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.99, Аноним, 14:06, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Посмотрите:
    https://www.mozilla.org/ru/privacy/firefox/
     
  • 4.104, Аноним, 14:34, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Именно поэтому нужно пользоваться форками (т.е. IceCat) а не всякой дрянью.
     
  • 4.106, Аноним, 14:37, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Значит мы будем решать какой firefox нам нужен.
     
  • 3.72, Аноним, 12:50, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто мозилла не умеет в рыночек.
     
  • 3.78, Аноним, 13:04, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А вот и любители повоевать с захватчиками из планеты Нибиру подъехали ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.79, Michael Shigorin, 13:06, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >> его же пихают везде в установщики программ на винде
    > А вот и любители повоевать с захватчиками из планеты Нибиру подъехали.

    А вот и сторонники теорий заговора объявились со своими сказочками.

     
     
  • 5.108, Аноним, 14:39, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вижу Шигорина летящего на Нибиру на ракете какого-от И Маска строить коммунизм и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.97, Аноним, 14:04, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это как Чапеком придуманная партия умеренного прогресса в рамках законности ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.62, нона, 12:20, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Верно Поддержку SOCK5 с авторизацией пили столько лет Фичреквест с 12 года, еж... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.96, Аноним, 14:02, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Без дичи хром не смог занять такую большую долю. Может лучше творить?
     
     
  • 3.105, Аноним, 14:36, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    У хрома агресивная реклама и навзяывание У Фокса маркетологи плохо работают и п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 10:16, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Конечно Из Firefox сделали очередной клон Chrome, отключили старые плагины, смы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.107, Аноним, 14:38, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это не повод переходить на хром Есть множество форков, PaleMoon Basilisk, IceCa... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 10:20, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    И правильно, за год фокс стал совсем хламом ESR в принципе жить может, но хромо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.87, Аноним, 13:28, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Стал намного лучше, и к примеру, дома ESR а на работе текущий 66 но и win на... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.109, Аноним, 14:39, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И правда На смену покету пришла агрессивная реклама на главной Pocket - прошлы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 10:24, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хоспаде, а разговоров то было про перешёл с обставленного расширениями хрома на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.114, Аноним, 15:01, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А оно действительно стало быстро Я вот много-много лет сидел на хроме, лишь ино... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Онаним, 10:28, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +29 +/
    Нравится вам Firefox или нет, это в любом случае печально. Это даёт возможность одной корпорации безоговорочно диктовать свою волю всей Сети.
     
     
  • 2.8, Аноним, 10:34, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Если Одна Корпорация начнёт творить беду, то начнётся плавный переход на другие ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, нах, 10:46, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    куды ты денешься-то другие решения могут уже даже tcp-стек не дергать, а сраз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.57, Имя, 12:00, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот-вот, на ivi ru уже началось ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.61, ryoken, 12:20, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    > Вот-вот, на ivi.ru уже началось:

    А это что такое - ivi.ru ?

     
     
  • 6.111, Аноним, 14:41, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Проприетарный хлам, который требует ДеРьМо для запуска Не забивайте голову ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.82, Аноним, 13:15, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    DRM поддерживать для одного браузера сильно проще А его DRM использование ско... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.88, Аноним, 13:31, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да вроде нет у них DRM по крайней мере бесплатные мультфильмы нормально шли, а ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.101, Имя, 14:22, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    DRM, который требует ivi.ru, есть и в FF.
     
  • 5.110, Аноним, 14:40, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У вас что-то протекает. У меня отлично кажет в PaleMoon последнем.
     
  • 4.86, Аноним, 13:24, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Может, конечно, быть и такое Одно не понятно, зачем сайту ограничивать свою ауд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.89, Аноним, 13:32, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Потому-что те универсальные js скрипты на которых сайт разработаны часто МС и ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.98, Аноним, 14:05, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Куда начали переходить с десяточки Никуда Ваши предположения не работают ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.115, Аноним, 15:06, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    написать с 0 новый движок аналогичный webkit blink это сколько лет надо и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, no_name, 10:44, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Но пока до ситуации когда сайты делаются под хром не дошло Можно сидеть хоть на... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.60, GG, 12:15, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дошло уже, года два назад уже
     
  • 3.69, Аноним, 12:28, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Дошло Некоторые онлайн-банки корректно работают только через хром Видимо девел... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.90, Аноним, 13:33, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да некоторые мобильные сайты крупнейших банков вообще только под IOS нормально в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.91, Аноним, 13:35, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    p s Реально на встречах народ обсуждает как web-приложение будет выглядеть на i... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.116, economist, 15:18, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Верно, например банк из первой пятерки, 100% госкапитал - Россельхозбанк.

    Просто неверно настроен сертификат, а внести исключение - не всегда и не у всех получится в Лисе.  

     
  • 1.6, Аноним, 10:29, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +24 +/
    А я наоборот перешел на огнелис после внедрения квантума и очень доволен
     
  • 1.7, Аноним, 10:31, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Лол, стандартный бред в первых трёх комментариях Как и ожидалось Вы бы хоть пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, koblin, 10:45, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    да, это просто результат планомерной работы маркетологов мозилы за последние 7 л... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.45, нах, 11:36, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    да не маркетолухов Программистов Все эти альтернативно-мыслящие п-сы борющиеся... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 10:36, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Самое забавное в статье это то, что кто-то пользуется Edge
     
     
  • 2.20, Anonchik, 10:51, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Он мало того что дефолтный, так еще и при попытке сменить дефолтный браузер в ви... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.29, iPony, 11:05, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну с мультимедиа он справляется во многим лучше чем другие браузеры А так не дл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.49, нах, 11:42, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    какое тебе еще мельтемудие отдельное от ютрупа С ним должно справляться прилож... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.63, ryoken, 12:21, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    так там вроде флеш встроенный, не ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 10:41, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Огнелис сейчас единственный юзабельный браузер, который умеет древовидные вкладки сбоку
     
     
  • 2.14, Аноним, 10:45, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вот люто плюсую Вероятно если бы на Chrome Chromium сделали бы такие вкладки - ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, имя, 10:59, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    vivaldi умеет (по сути тот же Chrome).
     
  • 2.15, Michael Shigorin, 10:45, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В таких случаях полезно сразу имечко называть tree style tabs ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.21, Gemorroj, 10:52, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    vivaldi из хромов что-то могёт, но как-то меееедленно они развиваются.
     
  • 2.32, Аноним, 11:09, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Из коробки А аддоны вещь не постоянная, сегодня есть, завтра устарели и брошены... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.22, Ivan, 10:52, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Странно. Выходит, заменить интерфейс на абстралис, а через пару лет поломать все расширения и заставить юзеров перетряхивать конфиг браузера - недостаточно для повышения его популярности. Надо срочно придумать что-то еще.
     
  • 1.23, Аноним, 10:56, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И неудивительно У фокса нет ни одного явного преимущества перед хромом теперь ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.31, user, 11:07, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Pale Moon - всё тот же старый добрый ФФ ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.36, Аноним, 11:12, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    К сожалению крупные сайты при обновлении вызывают провисание всего браузера, на ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.41, user, 11:17, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > крупные сайты при обновлении вызывают провисание всего браузера

    WTF?

     
     
  • 5.43, Аноним, 11:20, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тред с 500-700 постами при обновлении стабильно подвешивает весь браузер на 3-4 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.54, нах, 11:50, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    и пользы от него ровно столько же, сколько от протухшей версии фф Даже меньше -... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.66, Аноним, 12:23, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Opennet и из links открывается и работает ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.46, athost, 11:37, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это не так У меня на одном компе Целерон вместо процессора Дак вот стримы 1080... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.53, Аноним, 11:48, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Категорически не согласен У огнелиса есть киллеpфича - скроллинг вкладок ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.64, J.L., 12:22, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    есть на 100500 прогруженных вкладках хромиум у меня выжирает 10-13 гигов 100 в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.68, GG, 12:24, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Никак, иначе ты перестанешь железо покупать регулярно Я вот планки памяти в сво... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.84, ryoken, 13:19, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > И неудивительно. У фокса нет ни одного явного преимущества перед хромом теперь.

    Шо, и стучит так же прям с момента установки?

     
  • 1.27, Andrew, 10:59, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Chrome - дефолтный, доступный из коробки браузер в Android. Это основная причина глобального доминирования Chrome. Я почти уверен, что если каким-то образом посчитать только браузеры на десктопах, то доля FF окажется куда существеннее.
     
     
  • 2.30, Аноним, 11:07, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Если поставить по дефолту мозилу, станет хуже, на Андроиде точно Вы не там ищет... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.73, Аноним, 12:53, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, не станет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.35, iPony, 11:12, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет. Это статистика по десктопам.
     
  • 1.33, iPony, 11:10, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > По рейтингу w3schools доля Firefox уменьшилась за год с 13.6% до 11.2%

    Это статистика посещений самого w3schools (мягко говоря далеко не самый посещаемый сайт в интернете, намного меньше чем Wikipedia). Поэтому так писать некорректно.

     
     
  • 2.51, нах, 11:44, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    зато его посещают понятно кто и понятно когда И у них уже почти не осталось фай... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.59, тоже Аноним, 12:08, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Понятно кто - это, в данном случае, веб-разработчики И понятно, почему у них Хр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.37, dimqua, 11:12, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    tl;dr Доля банальных зондов увеличилась, ничего нового.
     
  • 1.38, А, 11:14, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ушел с FF с трудом и сожалением. Печаль, но маркетологи загубили некогда хороший браузер.
     
     
  • 2.52, AH, 11:47, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зря, движок Quantum CSS просто шикарен :D
     
  • 1.40, Айран, 11:16, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    до сих пор не могут придумать, чтобы синхронизация работала в россии
     
     
  • 2.55, Коля васин брат, 11:55, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А что за проблемы?
     
  • 1.65, GG, 12:22, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто с каждой новой версией DoNotTrack работает всё лучше и лучше и блокировка вот таких-вот следилок включается по умолчанию у всё большего количества пользователей.

    Реальная ситуация прослеживается в таких аспектах как доход с реферральной рекламы от поисковиков.
    А там спада почему-то не наблюдается.

     
     
  • 2.71, Ю.Т., 12:50, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Было бы любопытно увидеть ссылочку на конкретный материал.
     
     
  • 3.92, GG, 13:35, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Годовые отчёты Мозилла публикует каждый год исправно, в том числе в новостях на Опеннете они дублируются переводами на местный язык.

    Тебе надо — иди и прочитай.

     
     
  • 4.95, Ю.Т., 13:58, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Годовые отчёты Мозилла публикует каждый год исправно, в том числе в новостях
    > на Опеннете они дублируются переводами на местный язык.
    > Тебе надо — иди и прочитай.

    Меня интересует ссылка на конкретное озвученное мнение. Годовые отчёты? За какие годы?
    Впрочем, не трудись. По тону ответа уже понятно.

     
  • 1.70, Вадик, 12:46, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Каждый год я беру и устанавливаю свежи FF. Отличное железо, 2 операционки. Каждый год ситуация одна и та же. Он тормозит. Он лагает и глючит. 20 вкладок и стоит в какой-то начать грузить, как все остальные ведут себя так же. Да даже без грузящей вкладки появляются лаги и микро фризы. На Chrome я такого не наблюдаю.
     
     
  • 2.83, zzz, 13:16, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Звиздеть-то не надо, имеется в хозяйстве очень слабое железо - ФФ работает нормально, хромоподобные еле ворочаются.
     
  • 1.74, Ю.Т., 12:54, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    -- Но разве вы не знали, что браузер больше не браузер? -- Да ты брешешь, как это может быть так, чтобы браузер был не браузер? -- А браузер теперь это виртуальная машина.
    Делали супер-пупер рендер css, а подкрался обязательный js, а теперь ещё и webassembly.
    Кстати, любой браузер с набором расширений это намного больше "DE", чем любая винда, гном или кеды (но, правда, для частного случая).
     
  • 1.75, Аноним, 12:55, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну что Вам сказать, Увагаемые Господе, поздравляю всех UzvERNAMov пользующихся... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.77, Аноним, 13:03, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Посмотрите, вендоюзер забеспокоился про телеметрию в хроме
     
  • 1.76, Аноним, 13:02, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А не надо было начинать копировать хром, когда есть два одинаковых браузера и од... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.80, Аноним, 13:10, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Толька выиграли!!1
     
  • 1.81, Аноним, 13:12, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Куда мир катится...
     
  • 1.85, Аноним, 13:20, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ишак популярнее жирнолиса? дожили
     
     
  • 2.93, GG, 13:37, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > ишак популярнее жирнолиса? дожили

    Ишак просто не блокирует пиписькомерки интернета.
    А в Firefox DoNotTrack работает исправно и Tracking Protection во всё более агрессивном режиме включается с каждой новой версией.

     
  • 1.94, Username, 13:50, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну а что они хотят? Всякие премудрости в браузере меня не волнуют, главное чтобы работал нормально и не падал, а Firefox при падении всё закрывает и затирает, несмотря на историю, которую не может сохранять корректно. Ещё с расширениями какой-то тихий ад происходит. А Chrome в самом плохом случае покажет сообщение о падении, а уже всё работает. Тут уж как говорится: вам шашечки или ехать.
     
     
  • 2.102, vitalif, 14:28, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Чего это он затирает? Шо за бред

    Другое дело что хром пока все равно быстрее, особенно на андроиде это заметно

     
  • 1.100, Аноним, 14:19, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    мозилло победило фаерфокс, цель всё ближе
     
  • 1.103, vitalif, 14:33, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну хром шустрее и его гугл форсит. Другое дело что он не умеет того, что опера умела еще в 2000 году.

    Расширения это oтстой... такие фичи как правка горячих клавиш в базовой поставке должны быть. Ну и это груз поддержки (особенно с XUL), который развитие тормозит.

    LRU Ctrl-Tab кстати добавили в базовый комплект. Слава богу, не нужен теперь tab mix plus.

     
     
  • 2.113, Аноним, 15:00, 05/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    вы прослушали монолог вантузного фанбоя-веруна, у которого указательный палец к ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.112, DmA, 14:49, 05/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем больше людей будет использовать uMatrix, тем больше будет доля Firefox на всяких там Statcounter!
     

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