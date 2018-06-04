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04.06.2018 13:58  Microsoft согласовал условия сделки о покупке GitHub

По сведениям от издания Bloomberg компания Microsoft согласовала все основные вопросы, касающиеся сделки о покупке GitHub. Компании пока отказываются от комментариев, но публичные сведения о сделке планируется опубликовать в течение сегодняшнего дня.

После появления информации о продаже GitHub на конкурирующем сервисе GitLab, развиваемом в форме свободного проекта, наблюдается всплеск операций по импорту репозиториев - судя по всему началась массовая миграция пользователей на GitLab. Тем временем, старейший хостинг открытого кода SourceForge подготовил инструментарий для миграции проектов с GitHub на SourceForge. Аналогичный инструмент для переноса проектов с GitHub также представил сервис Bitbucket.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bloomberg.com/news...)
  2. OpenNews: Microsoft ведёт переговоры о покупке GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: microsoft, github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Клыкастый, 14:01, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Боже, пропал калабуховский дом!
     
     
  • 2.25, Иннокентий 2018, 14:35, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +8 +/
    LOL! Вот это эпичный 3.14****!

    M$ EEE продолжается полным ходом!

    Астрологи предсказывают РЕЗКИЙ скачок популярности GitLab за июнь.

     
  • 1.2, Аноним, 14:03, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Вот всегда чувтсвовал, что GitHub проект не хороший.
     
  • 1.3, edv, 14:04, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +13 +/
    А после этой новости GitLab ещё обнаружил на своих графиках системы мониторинга повышение нагрузки на систему мониторинга :)
     
     
  • 2.58, Andrey Mitrofanov, 15:53, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    > А после этой новости GitLab ещё обнаружил на своих графиках системы мониторинга
    > повышение

    Акции-то, акции -- как??!

     
  • 1.4, Виталик, 14:07, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня там много приватных реп (дали бесплатно как студенту, потом планировал платить им 7$, но в копилку m$ башлять конечно не буду). Есть где-то бесплатная или недорогая альтернатива чтоб перевести туда эти репы?
     
     
  • 2.7, Анонимный Анонимус, 14:07, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    BitBucket с бесплатными приватными репами
     
  • 2.9, anonimbl, 14:09, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    на гитлабе и битбакете анлимитные приватные репы для личного пользования
     
  • 2.12, Аноним, 14:16, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Gitlab же Всё основное там бесплатно, в том числе приватные репы https about... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.14, Григорий Федорович Конин, 14:19, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    vps 5$/m + gogs/gitlab
     
  • 2.30, Аноним, 14:48, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, на notabug.org есть беслпатные приватыне репы
     
  • 2.36, Виталик, 14:54, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Спасибо за советы, перейду на GitLab. Они конечно подмочили репутацию когда-то с базой, но битбакет не опенсорс я так понял, а при возможности выбора лучше выбрать свободное по ддаже на сервере.
     
     
  • 3.44, blackst0ne, 15:13, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Они после того инцидента на молоко дуют теперь.
     
     
  • 4.59, Andrey Mitrofanov, 15:56, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    #>>на GitLab. Они
    > Они после того инцидента на молоко дуют теперь.

    А Вы поддельный член Gitlab Core-Team, или "просто" о себе - втретьем лице?

     
     
  • 5.62, blackst0ne, 16:01, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > #>>на GitLab. Они
    >> Они после того инцидента на молоко дуют теперь.
    > А Вы поддельный член Gitlab Core-Team, или "просто" о себе - втретьем
    > лице?

    Я не сотрудник, а человек с сообщества с чуть более расширенным набором полномочий.  
    Решений не принимаю, продакшеном гитлаба не занимаюсь, в совещаниях и митингах участия не принимаю.  
    Поэтому в третьем лице.

     
  • 1.5, Анонимный Анонимус, 14:07, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +13 +/
    GitHub
    04.2008 - 08.2018
    RIP
     
  • 1.6, Аноним, 14:07, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Деньги не пахнут :-( Hotmail, Skype, Nokia... GitHub
     
  • 1.10, Аноним, 14:10, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    У GitHub есть единственная возможность сделать хорошую мину при плохой игре - до... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Клыкастый, 14:20, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    У кого плохая игра У GH отличная игра, практически 5 лярдов на карман За 10 ле... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.46, Аноним, 15:26, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А вот распиарить - вряд ли ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, eigrad, 14:23, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > открытие всего кода

    Кому он нужен если есть код gitlab'а?..

     
     
  • 3.67, Аноним, 16:08, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Гитлаб на не очень быстром языке Руби , из-за чего местами подтормаживает Но в ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Григорий Федорович Конин, 14:18, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > SourceForge подготовил инструментарий для миграции проектов с GitHub на SourceForge.

    ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!

     
     
  • 2.17, Клыкастый, 14:24, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    у них шанс )


     
     
  • 3.19, Аноним, 14:28, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Шанс, он не получка, не аванс.

    Ох щас гдето ладошки дымятся от потирания.

     
  • 3.20, Аноним, 14:29, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    там реально такая дичь творится подняли бы просто http интерфейс без вебморды -... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Аноним, 14:28, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    истеричные белки ну туда бы я мигрировал только если мне будут платить ежемес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, кверти, 14:34, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >ежемесячную компенсацию за моральный ущерб в размере от 100$

    дешевка

     
  • 2.33, iPony, 14:50, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > наблюдается всплеск операций по импорту репозиториев - судя по всему началась массовая миграция пользователей на GitLab

    Тут следует здраво оценивать ситуацию.

    1) радикальные фанатики скорее всего давно убежали

    https://www.linux.org.ru/news/gnu/12546092

    http://go2.pt/-yVFYc

    2) активность ба-баха в принципе не показывает практический результат. Само собой куча народу просто на всякий случай скопирует на другой сервис, и потыкает. Но это не показатель того, что реально убежали.

     
  • 1.22, Аноним, 14:34, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а gitlab на територии России хостится?
    вдруг РКН заплокирует.
     
     
  • 2.27, Аноним, 14:40, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Гитлаб можно и на своём сервере поднять.
     
  • 1.24, Аноняшка, 14:35, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А какая М$ прибыль? С чего они эти пять лярдов окупят?
     
     
  • 2.32, тот самый парень, 14:50, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    баннеры на глагне, партнерка яндекса.
     
  • 2.35, koblin, 14:53, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    первым делом вкрячат рекламу на бесплатных аккаунтах
     
     
  • 3.65, Andrey Mitrofanov, 16:06, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > первым делом вкрячат рекламу на бесплатных аккаунтах

    вторым делом скидки на азуре акаунты.
    третьим, когда уже всё выдоилось и не продаётся, начнут строить стены и не давать клонить извне...  и снова продавать акки.

    помучают-момучают год-другой-третий "благодарную" аудиторию, да и продадут каким "талантливым" китайцам типа сурфоржа отшлифованый ветрами скелет -- они так телефонки "сделали".

     
  • 1.26, Аноним, 14:39, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    gitlab - 500 Server Error
     
     
  • 2.28, Аноним, 14:41, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    через верх полезло
     
  • 1.29, Аноним, 14:45, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    notabug.org
     
  • 1.31, Аноним, 14:49, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    У меня такой вопрос, а что может произойти с гитхабом, когда им начнёт владеть М... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.37, Аноним, 14:54, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    GitHub потеряет статус независимой площадки Сейчас там очень много корпоративны... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.68, Аноним, 16:08, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    О наимудрейший, открой тайну сию - как можно потерять то, чего не имеешь ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.39, Аноним, 14:56, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    МС получит доступ к приватным репам организаций
     
  • 2.47, Алсет, 15:27, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    примерно тоже самое если бы Линус Торвальдс продал ядро Билу Гейтсу
     
  • 2.56, Нанобот, 15:46, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > а что может произойти с гитхабом, когда им начнёт владеть МС?

    очевидно же, начнут распинать программистов в трусиках, которые пишут не на c#

     
  • 1.34, Аноним, 14:51, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    По ссылке на твит sourceforge В случае необнаружения мы добавляем их автоматом ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.38, Аноним, 14:56, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Бейтесь, трусы!
     
     
  • 2.40, Клыкастый, 14:59, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    клонировать репы МС до исчерпания места?
     
  • 1.41, ГитХабФорева, 15:00, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    лол, прощай github
     
  • 1.42, Аноним, 15:10, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > SourceForge подготовил инструментарий ...

    :)

     
     
  • 2.43, koblin, 15:12, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    помыли руки и надели чистое нижнее бельё
     
  • 1.45, Аноним, 15:20, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А вот товарищи лихорадочно перетаскивающие свои манатки с одного репозитория в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.50, MPEG LA, 15:37, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Погодь неделю-две, сейчас они опробуют все ацкие тормоза гитлаба - будут обратно переливать.
     
  • 2.51, Аноним, 15:37, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В gitlab вливали бабло такие компашки как Khosla Ventures, August Capital - мног... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.48, Вася, 15:33, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    GitLab это там, где админ 300 Гбайтную базу грохнул?
     
     
  • 2.49, Аноним, 15:35, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    ага и вообще говоря нет оснований считать что с тех пор там что-то сильно пом... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.52, MPEG LA, 15:39, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > GitLab это там, где админ 300 Гбайтную базу грохнул?

    + fail с GitLab Pages тоже

     
  • 1.53, Нанобот, 15:42, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    предлагаю корпорации майкрософт, в рамках повышения качества кода, забанить все репозитарии, которые несовместимы с windows 10!
     
     
  • 2.60, ryoken, 15:58, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > предлагаю корпорации майкрософт, в рамках повышения качества кода, забанить все репозитарии,
    > которые несовместимы с windows 10!

    Предлагаю поменьше каркать. С этих станется.

     
  • 1.55, Аноним, 15:45, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не зря Роскомнадзор блокировал их, знал инсайдерскую информацию от старпера Билл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.66, anonymous, 16:06, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Если следовать этой логике, то и гитлабу с его украинскими авторами это тоже грозит.
     
  • 2.71, Andrey Mitrofanov, 16:18, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не зря Роскомнадзор блокировал их, знал инсайдерскую информацию от старпера Билли.

    Думаешь, разомнутся красненьким, да и microsoft.com "тормознут"? https://www.ixbt.com/news/2018/05/30/microsoft-mogut-poprosit-pokinut-rossiju-

    ...а не хранят ли они на microsoft.com перс.данные россиян?! проверка сразу после Скайпа! //ркн, взять-взять//

     
  • 1.57, Аноним, 15:51, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тут gitlab-овцы подсуетятся с федерацией - и можно закрывать эпоху хипстерского ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.61, Аноним, 16:01, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >gitlab-овцы

    Как-то двусмысленно получилось.

     
  • 2.63, Аноним, 16:02, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    gitlab не хипстерский, монструозный и тормознутый на ruby антиквариат приправлен... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.69, anonymous, 16:09, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > gitlab не хипстерский, монструозный и тормознутый на ruby антиквариат приправленный vue.js
    > и webpack.

    Это ты ещё битбакет не видел, школьник.

     
  • 1.64, Аноним, 16:04, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Джва года ждал.
     
  • 1.70, Аноним, 16:15, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Новость дня - M$ всего за 5 лярдов купил миллионы тонн качественного метана.
     

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