04.06.2018 13:58  Microsoft согласовал условия сделки о покупке GitHub

По сведениям от издания Bloomberg компания Microsoft согласовала все основные вопросы, касающиеся сделки о покупке GitHub. Компании пока отказываются от комментариев, но публичные сведения о сделке планируется опубликовать в течение сегодняшнего дня.

После появления информации о продаже GitHub на конкурирующем сервисе GitLab, развиваемом в форме свободного проекта, наблюдается всплеск операций по импорту репозиториев - судя по всему началась массовая миграция пользователей на GitLab. Тем временем, старейший хостинг открытого кода SourceForge подготовил инструментарий для миграции проектов с GitHub на SourceForge. Аналогичный инструмент для переноса проектов с GitHub также представил сервис Bitbucket.



