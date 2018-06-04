04.06.2018 13:58  Microsoft согласовал условия сделки о покупке GitHub

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|1.3, edv, 14:04, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А после этой новости GitLab ещё обнаружил на своих графиках системы мониторинга повышение нагрузки на систему мониторинга :)
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|1.4, Виталик, 14:07, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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У меня там много приватных реп (дали бесплатно как студенту, потом планировал платить им 7$, но в копилку m$ башлять конечно не буду). Есть где-то бесплатная или недорогая альтернатива чтоб перевести туда эти репы?
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|5.62, blackst0ne, 16:01, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> #>>на GitLab. Они
>> Они после того инцидента на молоко дуют теперь.
> А Вы поддельный член Gitlab Core-Team, или "просто" о себе - втретьем
> лице?
Я не сотрудник, а человек с сообщества с чуть более расширенным набором полномочий.
Решений не принимаю, продакшеном гитлаба не занимаюсь, в совещаниях и митингах участия не принимаю.
Поэтому в третьем лице.
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|3.65, Andrey Mitrofanov, 16:06, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> первым делом вкрячат рекламу на бесплатных аккаунтах
вторым делом скидки на азуре акаунты.
третьим, когда уже всё выдоилось и не продаётся, начнут строить стены и не давать клонить извне... и снова продавать акки.
помучают-момучают год-другой-третий "благодарную" аудиторию, да и продадут каким "талантливым" китайцам типа сурфоржа отшлифованый ветрами скелет -- они так телефонки "сделали".
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