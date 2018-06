03.06.2018 23:50  Разработчики OpenBSD представили криптографическую библиотеку libcsi

Плотно всеже засело правило - не использовать goto. Хотя смысл правила в том, чтобы этот самый goto не использовать там, где это может запутать код. Специально посмотрел исходник - никакой запутанности: goto используется только для упрощения кода. Например - что проще, такой код без goto static int

csi_err_vset(struct csi_err *err, u_int code, int errnum, const char *fmt, va_list ap)

{

char *errmsg = NULL;

int rv = -1;

bool isError = false; csi_err_clear(err); err->code = code;

err->errnum = errnum; if (vasprintf(&errmsg, fmt, ap) == -1) {

errmsg = NULL;

isError = true;

} if ((errnum == -1) and (!isError)) {

err->msg = errmsg;

return (0);

} if ((asprintf(&err->msg, "%s: %s", errmsg, strerror(errnum)) == -1) and (!isError)) {

err->msg = NULL;

isError = true;

}

if (!isError){

rv = 0;

} free(errmsg); return (rv);

} или то, что мы видим в проекте? static int

csi_err_vset(struct csi_err *err, u_int code, int errnum, const char *fmt, va_list ap)

{

char *errmsg = NULL;

int rv = -1; csi_err_clear(err); err->code = code;

err->errnum = errnum; if (vasprintf(&errmsg, fmt, ap) == -1) {

errmsg = NULL;

goto err;

} if (errnum == -1) {

err->msg = errmsg;

return (0);

} if (asprintf(&err->msg, "%s: %s", errmsg, strerror(errnum)) == -1) {

err->msg = NULL;

goto err;

}

rv = 0; err:

free(errmsg); return (rv);

} В libcsi код с goto явно менее запутан, чем получился бы без него. Поэтому говорить фу, на всё без исключения goto, есть крайность как и его необдуманное использование, а крайности как известно - плохо.