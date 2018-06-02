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02.06.2018 19:01  Выпуск OpenDUNE 0.9, открытого варианта игры Dune II

Состоялся релиз открытого проекта OpenDUNE, в рамках которой предпринята попытка воссоздать игру Dune II с использованием современных технологий. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска требуются оригинальные файлы с ресурсами от игры Dune2 1.07.

Официально заявлена поддержка платформ Linux, Windows, macOS, FreeBSD и Atari TOS, но так как из обязательных зависимостей упоминается только библиотека SDL/SDL2, потенциально можно использовать игру на любых платформах, поддерживаемых в SDL или SDL2. Для вывода звука в Linux может использоваться ALSA, OSS или PulseAudio.

В новом выпуске добавлена поддержка платформы FreeBSD и эмулятора Munt MT32, обеспечена возможность использования полноэкранного режима (ALT-ENTER / F11), проведена оптимизация перерисовки экрана, добавлена поддержка SDL и SDL2 на платформе WIN32, для вывода звука на PPC Mac задействованы CoreGraphics/CoreAudio, добавлены отладочные опции и утилиты для разбора файлов данных Dune II, по клавише F8 обеспечен показ FPS, добавлен порт для Watcom C (для создания сборок для DOS с DOS4GW).



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/OpenDUNE/Op...)
  2. OpenNews: Рождественский выпуск OpenRA, открытого движка для игр Red Alert и Dune 2000
  3. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 3.0
  4. OpenNews: Код игры System Shock открыт под лицензией GPL
  5. OpenNews: Опубликован метод обхода ограничений загрузчика игровой приставки Nintendo Switch
  6. OpenNews: Для Linux доступна игра Civilization V. Новый выпуск игры OpenRA
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: game
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  • 1.2, Аноним, 19:20, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Dune 2000
     
     
  • 2.13, Аноним, 21:08, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    OpenRA в помощь.
     
  • 1.3, Аноним, 19:29, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    > с использованием современных технологий

    виртуальная реальность?

     
  • 1.4, Аноним, 19:39, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    подожду мультиплеер :)
    если у них он есть в планах...
     
  • 1.5, KhabMan, 19:59, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Сеговская в разы удобнее по управлению
     
     
  • 2.9, ds, 20:31, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Dune, the battle for arrakis
     
  • 2.11, ананимас, 20:50, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Еще и музыка
     
  • 1.10, Аноним, 20:38, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Кукаретики сверху, что ж вы тогда делаете на этом сайте Сейчас бы в 2к18 критик... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 21:06, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    вроде, в openra есть поддержка дюны, не?
     

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