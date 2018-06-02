02.06.2018 19:01  Выпуск OpenDUNE 0.9, открытого варианта игры Dune II

Состоялся релиз открытого проекта OpenDUNE, в рамках которой предпринята попытка воссоздать игру Dune II с использованием современных технологий. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска требуются оригинальные файлы с ресурсами от игры Dune2 1.07.

Официально заявлена поддержка платформ Linux, Windows, macOS, FreeBSD и Atari TOS, но так как из обязательных зависимостей упоминается только библиотека SDL/SDL2, потенциально можно использовать игру на любых платформах, поддерживаемых в SDL или SDL2. Для вывода звука в Linux может использоваться ALSA, OSS или PulseAudio.

В новом выпуске добавлена поддержка платформы FreeBSD и эмулятора Munt MT32, обеспечена возможность использования полноэкранного режима (ALT-ENTER / F11), проведена оптимизация перерисовки экрана, добавлена поддержка SDL и SDL2 на платформе WIN32, для вывода звука на PPC Mac задействованы CoreGraphics/CoreAudio, добавлены отладочные опции и утилиты для разбора файлов данных Dune II, по клавише F8 обеспечен показ FPS, добавлен порт для Watcom C (для создания сборок для DOS с DOS4GW).