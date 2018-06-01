02.06.2018 10:23  Выпуск BlackArch 2018.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности

Подготовлены новые сборки BlackArch Linux, специализированного дистрибутива для исследований в области безопасности и изучения защищённости систем. Дистрибутив построен на пакетной базе Arch Linux и включает около 2000 связанных с безопасностью утилит. Поддерживаемый проектом репозиторий пакетов совместим с Arch Linux и может использоваться в обычных установках Arch Linux. Сборки подготовлены в виде Live-образа, размером 7.6 Гб (x86_64), и сокращённого образа для установки по сети (570 Мб). В качестве графических окружений предлагаются на выбор оконные менеджеры dwm, fluxbox, openbox, awesome, wmii, i3 и spectrwm. Дистрибутив может работать в Live-режиме, но также развивает собственный инсталлятор с возможностями сборки из исходного кода. Кроме архитектуры x86_64, пакеты в репозитории также формируются для систем ARMv6, ARMv7 и Aarch64, и могут быть установлены из Arch Linux ARM. Основные изменения: В состав очередного выпуска включено 60 новых утилит, обновлены версии ранее поставляемых приложений и обновлены системные пакеты (в том числе ядро Linux 4.16.12).

Проведена оптимизация сетевого стека (sysctl + tuning.sh).

Добавлены файлы конфигурации со специфичными для BlackArch настройками оконного менеджера i3-wm.

В состав включен скрипт для проведения чистки пакетов в системе.

В качестве шрифта по умолчанию задействован terminus.

В качестве второго браузера вместо midori добавлен chromium.

Инсталлятор обновлён до версии 0.7, в которой реализована серия улучшений.

Возвращена поддержка multilib.



