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02.06.2018 10:23  Выпуск BlackArch 2018.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности

Подготовлены новые сборки BlackArch Linux, специализированного дистрибутива для исследований в области безопасности и изучения защищённости систем. Дистрибутив построен на пакетной базе Arch Linux и включает около 2000 связанных с безопасностью утилит. Поддерживаемый проектом репозиторий пакетов совместим с Arch Linux и может использоваться в обычных установках Arch Linux.

Сборки подготовлены в виде Live-образа, размером 7.6 Гб (x86_64), и сокращённого образа для установки по сети (570 Мб). В качестве графических окружений предлагаются на выбор оконные менеджеры dwm, fluxbox, openbox, awesome, wmii, i3 и spectrwm. Дистрибутив может работать в Live-режиме, но также развивает собственный инсталлятор с возможностями сборки из исходного кода. Кроме архитектуры x86_64, пакеты в репозитории также формируются для систем ARMv6, ARMv7 и Aarch64, и могут быть установлены из Arch Linux ARM.

Основные изменения:

  • В состав очередного выпуска включено 60 новых утилит, обновлены версии ранее поставляемых приложений и обновлены системные пакеты (в том числе ядро Linux 4.16.12).
  • Проведена оптимизация сетевого стека (sysctl + tuning.sh).
  • Добавлены файлы конфигурации со специфичными для BlackArch настройками оконного менеджера i3-wm.
  • В состав включен скрипт для проведения чистки пакетов в системе.
  • В качестве шрифта по умолчанию задействован terminus.
  • В качестве второго браузера вместо midori добавлен chromium.
  • Инсталлятор обновлён до версии 0.7, в которой реализована серия улучшений.
  • Возвращена поддержка multilib.


  1. Главная ссылка к новости (https://blackarch.org/blog.htm...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.0 с подборкой программ для проверки безопасности
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2018.2
  4. OpenNews: Вышел DEFT Zero, дистрибутив для расследования компьютерных преступлений
  5. OpenNews: Релиз CAINE 9.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  6. OpenNews: Выпуск Wifislax 4.12, дистрибутива для тестирования Wi-Fi
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: blackarch, arch, linux
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  • 1.3, Аноним, 12:07, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Раз terminus вставили, значит годный хаккерский дистрибутив.
     
     
  • 2.4, Аноним, 12:08, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    И обои нескучные
     
  • 2.5, A.Stahl, 12:10, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Да какой он хакерский если там в консоли шрифт жёлтый? Все знают, что шрифт должен быть зелёный. А те, кто постарше, могут согласиться и на янтарный. Но не жёлтый же. Тоже мне хакеры.
     
     
  • 3.6, Mamkin Xakep, 12:14, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Ты ничего не понимаешь. Желтый - это новый оттенок зеленого!
     
     
  • 4.7, осцилунограф, 12:27, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Хакиры собралися. Сначала разбросайте комплектуху по всей комнате мелким слоем, а потом уже хакирские линуксы устанавливайте.
     
     
  • 5.8, Аноним, 13:16, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Но ведь выводу комплектухи неприятно впиваются в ноги, а тапки я не ношу.
     
     
  • 6.9, A.Stahl, 13:29, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты кот? Нет? Тогда надень тапки.
     
     
  • 7.10, Аноним, 13:47, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ты кот? Нет? Тогда надень тапки.

    Мяу?


     
  • 1.11, С00LZ3R0, 13:54, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > 2018.06.01

    Очинь вовремя, как рас время появилось!
    > и включает около 2000 связанных с безопасностью утилит.

    Трипещи, опенет! Трипещити, ламаки! Your accs are belongs to us!

    Ой, мамка идет ... повизло вам!

     

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