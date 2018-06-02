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02.06.2018 10:14  Девятый кандидат в релизы браузера Otter

Доступен девятый кандидат в релизы свободного web-браузера Otter, нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей кастомизации. Браузер написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt5 (без QML). Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3.

В новом выпуске представлена начальная версия встроенного интерфейса для чтения новостных лент, способного забирать информацию по RSS 2.0, выполнять разбивку по категориям и обеспечивать предпросмотр лент перед подпиской. В новом выпуске также добавлена возможность создания скриншотов содержимого страницы и внесены оптимизации производительности. В ближайшее время планируется перевести кодовую базу Otter на стадию заморозки перед релизом 1.0, при нахождении в которой будут приниматься только наиболее важные изменения, а остальное будет откладываться для включения в ветку 1.1.



  1. Главная ссылка к новости (https://thedndsanctuary.eu/ind...)
  2. OpenNews: Шестой кандидат в релизы браузера Otter
  3. OpenNews: Пятый кандидат в релизы браузера Otter
  4. OpenNews: Четвёртый кандидат в релизы браузера Otter
  5. OpenNews: Браузер Otter перешёл на стадию кандидата в релизы
  6. OpenNews: Создатель JavaScript и бывший руководитель Mozilla представил новый браузер Brave
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: otter, opera
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  • 1.1, Аноним, 10:49, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –2 +/
    Поставил Такого глюкалова давно не видел Фиды добавляет, содержимое не отображ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:11, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ХЗ У меня все работает Некоторые сайты как-то коряво отрисовывает, но ни разу ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Anonymoustus, 11:32, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё ещё падает от каждого чиха?
     
  • 1.4, ELForcer, 11:40, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А чем плох Вивальди? Ведь он изначально позиционировался как возрождение 12-ой оперы?
     
     
  • 2.7, осцилунограф, 12:29, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничем. Но их нужно больше.
     
  • 2.8, Аноним, 13:07, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вивальди - это очередной Хром.
     
  • 2.10, Аноним, 13:14, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    OCHE TOLSTO.
     
     
  • 3.13, Аноним, 13:58, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > OCHE TOLSTO.

    Nu tak vyplun!


     
     
  • 4.14, Аноним, 14:04, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    NO U!
     
  • 1.5, Аноним, 11:45, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А eDonkey клиент встроен?
     
  • 1.6, Ph0zzy, 12:24, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    нативные древовидные вкладки есть?
     
  • 1.9, Дуплик, 13:11, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Падает от каждого чиха, жрёт килотонны RAM даже в сравнении с Firefox.
    Типичный софт на QT.
     
     
  • 2.11, Аноним, 13:20, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    О, а вот и Дуплик с подгорающей от культей дупой раздуплился.
     
     
  • 3.12, Аноним, 13:25, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Предлагаю его заплюсовать тщательно лелеемый фарм минусов не принесет своих пло... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.16, Айран, 14:44, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Он то честно свой опыт использования описал, а ты?
    и, кстати, я согласен и по потреблению памяти и по вылетанию.
     
  • 1.15, Gemorroj, 14:07, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    к сожалению, по интерфейсной части беда. по функционалу поляк молодец.
     
  • 1.17, Аноним, 15:36, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Афтор не осилил QML, но преподносит это как фичу?
     

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