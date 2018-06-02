02.06.2018 10:14  Девятый кандидат в релизы браузера Otter

Доступен девятый кандидат в релизы свободного web-браузера Otter, нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей кастомизации. Браузер написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt5 (без QML). Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3.

В новом выпуске представлена начальная версия встроенного интерфейса для чтения новостных лент, способного забирать информацию по RSS 2.0, выполнять разбивку по категориям и обеспечивать предпросмотр лент перед подпиской. В новом выпуске также добавлена возможность создания скриншотов содержимого страницы и внесены оптимизации производительности. В ближайшее время планируется перевести кодовую базу Otter на стадию заморозки перед релизом 1.0, при нахождении в которой будут приниматься только наиболее важные изменения, а остальное будет откладываться для включения в ветку 1.1.