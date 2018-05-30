30.05.2018 20:24  Релиз динамического языка программирования Groovy 2.5

Представлен релиз языка программирования Groovy 2.5, который с 2015 года развивается под эгидой Фонда Apache. Язык Groovy заимствовал некоторые полезные качества Ruby, Haskell и Python, но создан для работы внутри виртуальной машины Java (JVM) и поддерживает тесную интеграцию с Java-приложениями. За годы существования Groovy вокруг данного языка сформировалась экосистема из связанных проектов, таких как MVC web-фреймворк Grails, swing-ориентированный фреймворк Griffon, системы сборки Gant и Gradle, инструментарий для интеграции с Google App Engine - Gaelyk, система параллельного программирования Gpars, тестовый комплект Spock, инструменты для контроля качества CodeNarc и GMetrics.

В новом выпуске исправлено более 300 ошибок и добавлено более 100 улучшений. Среди наиболее значительных новшеств поддержка макросов, в форме которых можно определять выражения, операторы, методы и классы. В выпуске также представлено 11 новых AST-преобразований (@AutoFinal, @AutoImplement, @NamedParam, @MapConstructor и т.п.) и обеспечена возможность использования повторяющихся аннотаций. В утилиты groovy и groovyConsole добавлена поддержка прямого запуска тестов jUnit 5. Переработан CliBuilder, в котором добавлена возможность задания определений в стиле аннотаций и обеспечена поддержка Commons CLI и Picocli. Повышены требования к JDK: для сборки теперь необходим JDK8+, а в качестве минимальной версии JRE заявлен JDK7.



