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30.05.2018 20:24  Релиз динамического языка программирования Groovy 2.5

Представлен релиз языка программирования Groovy 2.5, который с 2015 года развивается под эгидой Фонда Apache. Язык Groovy заимствовал некоторые полезные качества Ruby, Haskell и Python, но создан для работы внутри виртуальной машины Java (JVM) и поддерживает тесную интеграцию с Java-приложениями. За годы существования Groovy вокруг данного языка сформировалась экосистема из связанных проектов, таких как MVC web-фреймворк Grails, swing-ориентированный фреймворк Griffon, системы сборки Gant и Gradle, инструментарий для интеграции с Google App Engine - Gaelyk, система параллельного программирования Gpars, тестовый комплект Spock, инструменты для контроля качества CodeNarc и GMetrics.

В новом выпуске исправлено более 300 ошибок и добавлено более 100 улучшений. Среди наиболее значительных новшеств поддержка макросов, в форме которых можно определять выражения, операторы, методы и классы. В выпуске также представлено 11 новых AST-преобразований (@AutoFinal, @AutoImplement, @NamedParam, @MapConstructor и т.п.) и обеспечена возможность использования повторяющихся аннотаций. В утилиты groovy и groovyConsole добавлена поддержка прямого запуска тестов jUnit 5. Переработан CliBuilder, в котором добавлена возможность задания определений в стиле аннотаций и обеспечена поддержка Commons CLI и Picocli. Повышены требования к JDK: для сборки теперь необходим JDK8+, а в качестве минимальной версии JRE заявлен JDK7.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/loggi...)
  2. OpenNews: Язык программирования Groovy передан в руки Фонда Apache
  3. OpenNews: Релиз динамического языка программирования Groovy 2.3
  4. OpenNews: Релиз динамического языка программирования Groovy 2.1
  5. OpenNews: Релиз динамического языка программирования Groovy 2.0
  6. OpenNews: Groovy++ станет полностью свободным проектом
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: groovy
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  • 1.3, Анонос, 21:04, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Кто работает с Groovy, пациент скорее жив или скорее мёртв? В смысле, начинает ли кто-нибудь новый проект на Groovy в 2018 году? Или хотя бы в 2017?
    Поделитесь, правда интересно.
     
     
  • 2.4, Аноним, 21:18, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Я на AWK небольшой скрипт написал в 2018 году, так что я думаю нормально, главно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Аднака, 21:26, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Начинать, может, и не надо, а вот поддерживать много где, бо много где встроен как скриптовой язык - тот же Gradle и т.д.
     
  • 2.6, Аноним, 21:30, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Groovy широко используется в Jenkins 2 CI для написания пайплайнов где-то с 20... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, Beholder, 22:52, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если устраивает JVM как платформа, то лучше на Kotlin
     
  • 1.7, Аноним, 22:43, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    У нас фильтры в log4j на груви Норм штука, жизнь упрощает Но вот их компилер н... весь текст скрыт [показать]
     

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