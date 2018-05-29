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29.05.2018 22:20  Репозиторий NPM семь часов был недоступен через прокси

Изменения в настройках сервера репозитория NPM привели к неработоспособности сервиса. Проблему усложняло то, что столкнувшиеся с проблемой пользователи были введены в заблуждение странным сообщением об ошибке "ERR! 418 I'm a teapot", которое возвращалось в ответ на попытки обновления или установки пакетов. При этом страница status.npmjs.org показывала, что все подсистемы отвечают и работают в штатном режиме, а откат на прошлую версию NPM на стороне клиента не решал проблемы.

Разбор ситуации показал, что проблема затрагивает только пользователей, использующих прокси, как правило работающих из корпоративных сетей или с использованием виртуальных машин. Спустя семь часов проблема была исправлена. Далее выяснилось, что запросы с использованием HTTPS, отправленные через прокси, приходят с указанием номера порта в заголовке Host (registry.npmjs.org:443), в то время как разработчики NPM добавили строгие проверки и рассчитывали увидеть только registry.npmjs.org. Странный код ошибки 418 возвращался для проблем неопределённого характера и был составлен по мотивам шутки, опубликованной 1 апреля в RFC 2324.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выявлена попытка включения бэкдора в популярный NPM-пакет mailparser
  3. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 10 и пакетного менеджера NPM 6
  4. OpenNews: Критическая проблема в NPM 5.7, приводящая к смене прав доступа на системные каталоги
  5. OpenNews: Сбой антиспам-системы привёл к коллапсу в репозитории NPM
  6. OpenNews: Более половины npm-пакетов могли быть скомпрометированы из-за ненадёжных паролей доступа
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: npm
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  • 1.1, A.Stahl, 22:29, 29/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    >>>NPM
    >>ERR! 418 I'm a teapot
    >странным кодом и сообщением

    Ничего странного. Всё нормально. Что не так?

     
  • 1.2, Аноним, 23:26, 29/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    NPM та ещё шарага, жаль nodejs foundation им доверились когда-то.
     
  • 1.3, Аноним, 23:30, 29/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    NPM та ещё шарага, жаль nodejs foundation им доверились когда-то.
     
     
  • 2.5, Олег, 23:50, 29/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Они друг друга стоят..
     
  • 1.4, кверти, 23:42, 29/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А есть тут эксперты по этой хрени? Как, например, организовать свой репозиторий из ПУБЛИЧНЫХ пакетов? Это нужно для закрытого сегмента сети.
     
  • 1.6, Xasd, 00:05, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > запросы с использованием HTTPS, отправленные через прокси

    это что ещё за такой прокси -- для HTTPS ?

     

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