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29.05.2018 19:08  Зафиксирована попытка использования BGP для захвата трафика IP 1.1.1.1

Сервис BGPMon зафиксировал попытку подстановки фиктивного BGP-маршрута для перенаправления трафика подсети 1.1.1.0/24, в которой находится созданный компанией Cloudflare общедоступный DNS-сервер с поддержкой "DNS over TLS". Трафик был направлен в автономную систему 58879, анонсировавшую префикс 1.1.1.0/24 для своей сети. Сеть принадлежит китайскому провайдеру AnchNet (Shanghai Anchang Network Security Technology Co.,Ltd.).

Судя по сведениям одного из клиентов AnchNet, данная компания прокомментировала инцидент ошибкой при тестировании оборудования - администраторы использовали 1.1.1.0/24 в качестве тестового префикса, не предполагая, что эта подсеть принадлежит CloudFlare и используется для одного из крупнейших публичных DNS-сервисов.

Некоторые участники обсуждения не верят подобному объяснению (маловероятно, чтобы администратор крупного ISP совершил столь грубую ошибку при выборе адреса для тестирования) и считают, что инцидент является следствием оплошности при попытке организации перехвата трафика 1.1.1.1 на территории Китая в рамках деятельности "Великого китайского файрвола".

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Для атаки на MyEtherWallet использовался захват DNS-сервиса Amazon при помощи BGP
  3. OpenNews: BGPsec получил статус предложенного стандарта
  4. OpenNews: Выявлена техника MITM-атак, основанная на подстановке фиктивных BGP-маршрутов
  5. OpenNews: Проблемы в BGP названы одной из самых опасных уязвимостей Интернета
  6. OpenNews: Разбор причин нарушения работы сети Internet, вызванных некорректным BGP анонсом
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: bgp, traffic
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  • 1, Аноним, 19:17, 29/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Сделано в китайцами, или взроблено, версия с рукой тоже
     

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