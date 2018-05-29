29.05.2018 19:08  Зафиксирована попытка использования BGP для захвата трафика IP 1.1.1.1

Сервис BGPMon зафиксировал попытку подстановки фиктивного BGP-маршрута для перенаправления трафика подсети 1.1.1.0/24, в которой находится созданный компанией Cloudflare общедоступный DNS-сервер с поддержкой "DNS over TLS". Трафик был направлен в автономную систему 58879, анонсировавшую префикс 1.1.1.0/24 для своей сети. Сеть принадлежит китайскому провайдеру AnchNet (Shanghai Anchang Network Security Technology Co.,Ltd.).

Судя по сведениям одного из клиентов AnchNet, данная компания прокомментировала инцидент ошибкой при тестировании оборудования - администраторы использовали 1.1.1.0/24 в качестве тестового префикса, не предполагая, что эта подсеть принадлежит CloudFlare и используется для одного из крупнейших публичных DNS-сервисов.

Некоторые участники обсуждения не верят подобному объяснению (маловероятно, чтобы администратор крупного ISP совершил столь грубую ошибку при выборе адреса для тестирования) и считают, что инцидент является следствием оплошности при попытке организации перехвата трафика 1.1.1.1 на территории Китая в рамках деятельности "Великого китайского файрвола".



