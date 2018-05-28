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28.05.2018 21:41  Huawei прекращает предоставление средств для разблокировки загрузчика Android-устройств

Компания Huawei прекратила предоставление кодов для разблокировки загрузчика для Android-устройств, выводимых на рынок после 25 мая. Для уже выпускаемых моделей коды разблокировки загрузчика будут выдаваться ещё в течение 60 дней, после чего работа сервиса будет остановлена. В качестве причины называется желание защитить пользователей от потенциальных проблем, возникающих из-за замены прошивок, таких как возникновение системных сбоев, снижение эффективности работы от аккумулятора и риски компрометации данных.

  1. Главная ссылка к новости (https://developers.slashdot.or...)
  2. OpenNews: Метод создания фиктивных отпечатков пальцев для разблокировки смартфонов
  3. OpenNews: В Конгрессе США рассмотрят законопроект о легализации разблокировки телефонов и обхода DRM
  4. OpenNews: В закон DMCA внесены исключения, разрешающие разблокирование телефонов, но недопускающие обход ограничений на планшетах и ПК
  5. OpenNews: Компания Motorola ввела в строй сайт для разблокировки прошивок
  6. OpenNews: HTC предоставил возможность разблокирования загрузчиков для смартфонов, привязанных к операторам связи
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: huawei, android
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  • 1.1, Аноним, 21:48, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    99.9% владельцев смартфонов Huawei данного изменения даже не заметят.
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 21:50, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Зато 99.9% из тех, кто заметит, будут сильно недовольны.
     
     
  • 3.8, VINRARUS, 22:04, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Значит 0,000001% будут довольны действиями ***вея.
     
     
  • 4.13, Аноним, 22:44, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    То ли у вас логика хромает, то ли арифметика, то ли и то, и другое.
     
     
  • 5.17, VINRARUS, 23:58, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > То ли у вас логика хромает, то ли арифметика, то ли и
    > то, и другое.

    Угу, единицы обратно в проценты не перевёл: 0,0001%

     
  • 1.3, Аноним, 21:51, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    не зря я в последний момент решил купить смарт другого производителя...
     
     
  • 2.19, Онаним, 01:32, 29/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А какие производители дают полноценного рута официально и при этом поддерживаются авторами альтернативных прошивок?
     
  • 1.4, Анонас, 21:54, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А полностью свободные, одобренные Его святейшеством Столлманом смартфоны, разрабатываються?
     
     
  • 2.6, Тот_Самый_Анонимус, 22:01, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Пусть сам и разрабатывает А потом разбирает чужую критику и подстраивается под ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.11, кверти, 22:19, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    А что это у тебя так подгорает? Пользуйся залочеными девайсами и сопи в тряпочку дальше.
     
  • 1.5, Аноним, 21:56, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    У корпораций есть минимальная квота по количеству заподлянок для продвинутых пол... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 22:50, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Значит хуявей вычёркиваем.
     
  • 1.15, Аноним, 22:50, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что-то понапридумывали всяких загрузчиков, FRP, говорят, что помогает от использ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Аноним, 22:53, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Где тут защитить пользователей Тут же ясно написано - избежать проблем Мож... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Карачун, 00:35, 29/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Фсё. Доколе? Делаю брутальную звонилку на SIM800, STM32 и пуш-баттонах. Ну, и может экран от Нокии.
     
  • 1.20, Аноним, 03:14, 29/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как владец хуавея, ничего хорошего про них не скажу Отличное железо, но наплева... весь текст скрыт [показать]
     

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