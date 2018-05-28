28.05.2018 21:41  Huawei прекращает предоставление средств для разблокировки загрузчика Android-устройств

Компания Huawei прекратила предоставление кодов для разблокировки загрузчика для Android-устройств, выводимых на рынок после 25 мая. Для уже выпускаемых моделей коды разблокировки загрузчика будут выдаваться ещё в течение 60 дней, после чего работа сервиса будет остановлена. В качестве причины называется желание защитить пользователей от потенциальных проблем, возникающих из-за замены прошивок, таких как возникновение системных сбоев, снижение эффективности работы от аккумулятора и риски компрометации данных.



