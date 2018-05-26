25.05.2018 23:44  Выпуск Wine 3.9

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.9. С момента выпуска версии 3.8 было закрыто 33 отчёта об ошибках и внесено 230 изменений. Наиболее важные изменения: В Direct 3D включены по умолчанию базовые контексты OpenGL;

Началась работа по реализации Direct 3D 12 с использованием vkd3d;

Расширена поддержка планировщика запуска задач по расписанию (Task Scheduler);

Улучшены возможности панели задач (Task Dialog);

В GdiPlus улучшена поддержка стрелок;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: AMMYY Admin v3.0, WinLaunch 0.4.x, Photoshop Elements 11/12, iTunes 12, Visual Pinball 8.x, 9.x, 10.x, Arkanoid++ 0.2, UPlay, Visual C++ Build Tools 2015, Batman - The Telltale Series, Moorhuhn Kart 3, Ri-li 2.0.1, Micrografx Designer 7.1, Chessbase 11, Anno 2205, FrameMaker 7.2;



