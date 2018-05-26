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25.05.2018 23:44  Выпуск Wine 3.9

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.9. С момента выпуска версии 3.8 было закрыто 33 отчёта об ошибках и внесено 230 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В Direct 3D включены по умолчанию базовые контексты OpenGL;
  • Началась работа по реализации Direct 3D 12 с использованием vkd3d;
  • Расширена поддержка планировщика запуска задач по расписанию (Task Scheduler);
  • Улучшены возможности панели задач (Task Dialog);
  • В GdiPlus улучшена поддержка стрелок;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: AMMYY Admin v3.0, WinLaunch 0.4.x, Photoshop Elements 11/12, iTunes 12, Visual Pinball 8.x, 9.x, 10.x, Arkanoid++ 0.2, UPlay, Visual C++ Build Tools 2015, Batman - The Telltale Series, Moorhuhn Kart 3, Ri-li 2.0.1, Micrografx Designer 7.1, Chessbase 11, Anno 2205, FrameMaker 7.2;


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.0 с реализацией Direct3D 12
  3. OpenNews: Выпуск Wine 3.8
  4. OpenNews: Выпуск Wine 3.7
  5. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 3.3
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1, Аноним, 01:53, 26/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Скажите, чому в ванильный вайн не принимают патчи из стейджа Например, для рабо... весь текст скрыт [показать]
     

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