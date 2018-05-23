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23.05.2018 22:06  Проект Wine выпустил Vkd3d 1.0 с реализацией Direct3D 12

Проект Wine представил первый релиз пакета vkd3d, предоставляющего реализацию Direct3D 12, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1.

Библиотека libvkd3d поддерживает существенную часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые подписи, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямая (indirect) отрисовка, методы Clear*() и Copy*().

В libvkd3d-shader реализована трансляция байткода 4 и 5 моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой подписи. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View).

На текущем этапе развития не все вызовы Direct3D 12 реализованы, а тестирование в основном осуществлялось на наборе демонстрационных приложений. В выпуск не вошли такие находящиеся в разработке возможности как поддержка тесселяционных и сложных геометрических шейдеров, а также ряд улучшений, связанных с шейдерами и базовыми методами Direct3D 12. Данные возможности будут предложены в одной из следующих версий.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз Wine 3.0
  3. OpenNews: Google открыл код SwiftShader, программной реализации OpenGL ES и Direct3D 9
  4. OpenNews: В рамках проекта SchaeferGL развивается реализация Direct3D 9, работающая поверх API Vulkan
  5. OpenNews: Переработка поддержки Direct3D в Wine позволила до двух раз увеличить производительность Windows-игр
  6. OpenNews: В Wine 1.7.50 началась реализация поддержки Direct3D 11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: direct3d, wine, vulkan
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  • 1, kiwinix, 22:10, 23/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Не очень понимаю зачем... Вулкан же выиграл битву dx12 vs vulkan
     
     
  • 2, sadasd, 22:15, 23/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Никто там ничего не выиграл. Дело в другом, что все что есть под DX12 (кроме наверное Battlefiled 1) портировано через задницу и работает медленее чем на DX11, что станет еще хуже при трансляции вызовов.
     
     
  • 3, AnonPlus, 22:27, 23/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Для тех, кому интересны технические подробности: https://3dnews.ru/968792
     
  • 4, Аноним, 22:40, 23/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это все круто, но у нас с процессорами какая-то #опа творится.
     
  • 5, Аноним, 22:42, 23/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Wine нездоровая и вредная штука, очень даже на руку M Кто бы чего не делал гла... весь текст скрыт [показать]
     

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