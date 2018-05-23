23.05.2018 22:06  Проект Wine выпустил Vkd3d 1.0 с реализацией Direct3D 12

Проект Wine представил первый релиз пакета vkd3d, предоставляющего реализацию Direct3D 12, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1.

Библиотека libvkd3d поддерживает существенную часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые подписи, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямая (indirect) отрисовка, методы Clear*() и Copy*().

В libvkd3d-shader реализована трансляция байткода 4 и 5 моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой подписи. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View).

На текущем этапе развития не все вызовы Direct3D 12 реализованы, а тестирование в основном осуществлялось на наборе демонстрационных приложений. В выпуск не вошли такие находящиеся в разработке возможности как поддержка тесселяционных и сложных геометрических шейдеров, а также ряд улучшений, связанных с шейдерами и базовыми методами Direct3D 12. Данные возможности будут предложены в одной из следующих версий.



