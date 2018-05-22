22.05.2018 17:32  Релиз фреймворка Qt 5.11

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|2.26, Николай, 21:20, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Да-да... НацОС уже сделали... МСВС, Астра, Роса... сколько там их десятков болгеносов с модными обоями и клевыми значками? Вот и НацQt ща запилят, назовут своим "нанотулкитом нового поколения" для настоящих погромистов и тру АДминофф госструктур. Эх, печальные люди, глупые горделивые бестолочи. Вместо того чтобы объединиться и делать что-то хорошее, живут только ради вражды и разрушения. И так во всем - в политике, в экономике, в повседневной жизни. Человек, который не хочет созидать - воистину мертв и уже проиграл во всех делах своих.
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|1.11, QuAzI, 20:15, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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5.9 LTS прочно занял свою нишу на ближайшую пятилетку вместе с Ubuntu 18.04 LTS на десктопе и все эти ноухау пролетают мимо.
Гораздо интереснее когда всё-таки релизнут pyside2 и что там нынче с мобильной разработкой, кажется на неё забили
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|2.23, anonymous, 20:54, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Новый компилятор теперь формирует на базе QML не привязанный к конкретной платформе
> байткод, который может кэшироваться в файлах qmlc.
> зачем??? зачем в компилируемой на ц++ программе не привязанный к этой
> платформе гуи??? ну зачем? нафига? какой в этом смысл?
дофйxoa вapиaнтoв, от простых и до навороченных:
- стильно, модно..
- доставка гуя по том или иному тарифному плану
- в "следующей перспективе", тарифицируются клики на контролах
...
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|2.31, Sinot, 21:34, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Те же виджеты, плагины, расширения от сторонних разработчиков не обремененных интересом поддерживать множество платформ. Ярким примером служит KDE. А сколько их было до QML не счесть.
И вообще, почему нет? Вас кто-то заставляет этим пользоваться или как?
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