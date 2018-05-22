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22.05.2018 17:32  Релиз фреймворка Qt 5.11

После полугода разработки представлен релиз кроссплатформенного фреймворка Qt 5.11. Исходные тексты компонентов Qt поставляются под лицензиями LGPLv3 и GPLv2, инструменты Qt для разработчиков, такие как Qt Creator и qmake, а также некоторые модули поставляются под лицензией GPLv3.

Основные новшества:

  • В движке QML отмечаются серьёзные внутренние изменения: полностью переписаны стадии парсинга и компиляции QML, что отразилось в увеличении производительности и удобства сопровождения. Новый компилятор теперь формирует на базе QML не привязанный к конкретной платформе байткод, который может кэшироваться в файлах qmlc.

    Байткод также можно компилировать отдельно при помощи qmlcompiler и включать в поставку продукта. Для выполнения байткода применяется новый интерпретатор, который на 80-90% опережает по производительности интерпретатор, применявшийся в прошлом выпуске. Поверх интерпретатора байткода применяется Hotspot JIT, во всех областях обгоняющий по производительности старый JIT;

  • В Qt Quick добавлена поддержка загрузки сжатых текстур, поставляемых в форматах ktx и pkm, что позволяет сократить потребление памяти и ускорить запуск приложения за счёт применения формата изображений, который напрямую может быть обработан GPU, без отдельных стадий распаковки изображений jpeg/png;
  • Представлена порция мелких улучшений в Qt Core, например, добавлены новые методы для более полной совместимости с STL. Классы QChar, QString, QTextBoundaryFinder, а также алгоритм обработки двунаправленного текста, приведены к полной совместимости со спецификацией Unicode 10;
  • В Qt Quick Controls 2 добавлено множество мелких новшеств и исправлений, таких как свойство auto-repeat для кнопок, улучшенное позиционирование для ScrollBars и более качественная настройка стилей для SpinBoxes;
  • Значительно переработан диалог вывода на печать для платформы Linux, расширена поддержка всех опций, предоставляемых системой печати CUPS;
  • В Qt Widgets проведена работа по устранению ошибок. В классе QLineEdit добавлена поддержка режима быстрого выделения текста мышью;
  • В Qt Location добавлена экспериментальная поддержка пошаговой навигации (turn-by-turn). Представлен API для создания картографических объектов, не привязанных к классу QQuickItems. Значительно увеличена производительность объектов MapPolyline, в которых также появилась поддержка слоёв в комбинации с элементами объекта Map. API Routing и Places доработаны для поддержки расширений, добавлен новый элемент WayPoint. В плагине MapBox появилась поддержка геокодирования и объектов Places;
  • Qt WebEngine обновлён до кодовой базы Chromium 65. Добвлена поддержка встроенных инструментов для web-разработчиков, не требующая запуска отдельного браузера;
  • В набор Qt for Device Creation, предназначенный для создания полноценных загрузочных мобильных систем с окружением на базе Qt и QML, добавлена возможность использования графических слоёв на базе оборудования, поддерживающего аппаратный композитинг (VSP2), что позволяет повысить производительность, снизить энергопотребление и реализовать такие возможности как вывод видео в нижележащем слое;
  • В классе SerialBus улучшена поддержка CAN Bus, а в Bluetooth поддержка BTLE. Обновлён модуль QtKNX с поддержкой одноимённого стандарта для управления домашней автоматизацией. Добавлен экспериментальный модуль с поддержкой промышленного коммуникационного стандарта OPC/UA;
  • В Qt Network для платформы iOS добавлена поддержка TLS-расширения ALPN, применяемого для установки защищённого соединения в HTTP/2. В QNetworkRequest добавлена операция Http2DirectAttribute для запуска сеанса HTTP/2 без первого согласования соединения;
  • Расширена поддержка средств для людей с ограниченными возможностями, предоставляемых на платформе Windows. Связанный с accessibility код полдностью переписан с использованием Microsoft UI Automation вместо старого фреймворка Microsoft Active Accessibility;
  • Проведена работа по улучшению стилей виджетов на платформе Windows, при использовании экранов с высокой плотностью пикселей (High-DPI);
  • Утилита qdoc переведена на libclang для разбора кода на C++
  • Удалена поддержка некоторых старых компиляторов и платформ, включая MSVC 2013, QNX 6.6 и macOS 10.10;
  • Представлена экспериментальная версия Qt для WebAssembly, которая позволяет компилировать графические приложения на базе Qt в виде модулей на WebAssembly, которые можно запускать непосредственно в web-браузере. Для компиляции применяется Emscripten. OpenGL транслируется в WebGL. Из поддерживаемых классов отмечаются QtBase, QtDeclarative, QtCharts, QtGraphicalEffects, QtQuickControls, QtQuickControls2, QtWebSockets, QtMqtt;
  • Проходит тестирование Qt for Python, набор модулей для создания графических приложений на языке Python с использованием Qt5. На текущем этапе содержимое Qt for Python полностью аналогично PySide2.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.qt.io/blog/2018/0...)
  2. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.10 и среды разработки Qt Creator 4.5.0
  3. OpenNews: Предварительный выпуск Qt для WebAssembly
  4. OpenNews: Представлен проект Qt for Python
  5. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.6.0
  6. OpenNews: Проект Qt представил новую платформу для автомобильных систем
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qt
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  • 1.2, Аноним, 18:44, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –8 +/
    Отличный повод для форка Пора разрабатывать свой собственный Российский графиче... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 19:01, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    но ведь отечественная ос парусрыба и так какой-то отечественный тулкит уже сод... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.7, anonymous, 19:23, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Отличный повод для форка! Пора разрабатывать свой собственный Российский графический тулкит!

    Они даже поучаствовать нормально не могут. https://codereview.qt-project.org/ забанен по решению суда.

     
     
  • 3.10, Аноним, 19:49, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Вранье, все работает.
     
     
  • 4.16, anonymous, 20:36, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Блокировки обходишь? http://isitblockedinrussia.com/?host=codereview.qt-project.org
     
  • 4.19, АнОн, 20:38, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не вранье, Ростелеком продолжает по ip блокировать
     
  • 4.25, Аноним, 21:16, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Билайн. Ниxpeна не работает.
     
  • 2.26, Николай, 21:20, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Да-да... НацОС уже сделали... МСВС, Астра, Роса... сколько там их десятков болгеносов с модными обоями и клевыми значками? Вот и НацQt ща запилят, назовут своим "нанотулкитом нового поколения" для настоящих погромистов и тру АДминофф госструктур. Эх, печальные люди, глупые горделивые бестолочи. Вместо того чтобы объединиться и делать что-то хорошее, живут только ради вражды и разрушения. И так во всем - в политике, в экономике, в повседневной жизни. Человек, который не хочет созидать - воистину мертв и уже проиграл во всех делах своих.
     
  • 1.4, Anonymouss, 19:07, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И здесь байткоды :(
     
     
  • 2.6, anonymous, 19:22, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И не говори. Виджеты похоже выкинут скоро. Годы стагнации не пройдут даром.
     
  • 2.28, Аноним, 21:25, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем это плохо? Вроде же производительность выросла.
     
  • 1.9, M i M, 19:35, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если открыть скриншот со сравнением PNG vs. KTX, то видно, что KTX замылен и неприятен глазу.
     
     
  • 2.18, Аноним, 20:38, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ишь, чего учудили Только ламповый JPG ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.29, Аноним, 21:26, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так ты специслист по мылу получается?
     
  • 1.11, QuAzI, 20:15, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    5.9 LTS прочно занял свою нишу на ближайшую пятилетку вместе с Ubuntu 18.04 LTS на десктопе и все эти ноухау пролетают мимо.
    Гораздо интереснее когда всё-таки релизнут pyside2 и что там нынче с мобильной разработкой, кажется на неё забили
     
     
  • 2.22, Аноним, 20:42, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В Ubuntu ещё и snap полноценно появился, так что нет :)
     
  • 1.12, Аноним, 20:16, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    зачем вообще этот qml
     
     
  • 2.15, Аноним, 20:26, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Он шикарен, лаконичен.
    Попробуйте.
     
     
  • 3.17, anonymous, 20:37, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пробовал. Ни того, ни другого. Что-то на уровне php вперемешку с html


     
     
  • 4.21, Аноним, 20:41, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    HTML и рядом не стоял с QML, он отвратителен и совершенно не подходит для исполь... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.30, Аноним, 21:28, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чувак да ты просто дно пробил.
     
  • 1.13, Аноним, 20:22, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Новый компилятор теперь формирует на базе QML не привязанный к конкретной платфо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, anonymous, 20:38, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Хуже того, в этот "байткод" qtcreator не умеет.
     
  • 2.23, anonymous, 20:54, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Новый компилятор теперь формирует на базе QML не привязанный к конкретной платформе
    > байткод, который может кэшироваться в файлах qmlc.
    > зачем???  зачем в компилируемой на ц++ программе не привязанный к этой
    > платформе гуи??? ну зачем? нафига? какой в этом смысл?

    дофйxoa вapиaнтoв, от простых и до навороченных:
    - стильно, модно..
    - доставка гуя по том или иному тарифному плану
    - в "следующей перспективе", тарифицируются клики на контролах
    ...

     
  • 2.27, llolik, 21:23, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > зачем???

    В сущности, они пилят своё подобие Electron-а. ИМХО это было очевидно.

     
  • 2.31, Sinot, 21:34, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Те же виджеты, плагины, расширения от сторонних разработчиков не обремененных интересом поддерживать множество платформ. Ярким примером служит KDE. А сколько их было до QML не счесть.

    И вообще, почему нет? Вас кто-то заставляет этим пользоваться или как?

     
  • 1.24, Аноним, 21:15, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Hotspot JIT

    Из openjdk что ли взяли или просто имя такое же выбрали?

     

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