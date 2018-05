21.05.2018 11:46  Второй бета-выпуск FreeBSD 11.2

11.36 , ХренГорыныч, 17:29, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / – >[оверквотинг удален]

> Притом, что "os level virtualization" и запуск имиджа в виртуалочке

> https://github.com/hyperhq/runv

>> Hypervisor

>> The current release of runV supports the following hypervisors:

>> KVM (QEMU 2.1 or later)

>> KVM (Kvmtool)

>> Xen (4.5 or later)

>> QEMU without KVM (NOT RECOMMENDED. QEMU 2.1 or later)

> кагбэ, две большие разницы. Да и не от хорошей жизни его к

> гипервизоруприкрутили. При чем тут две большие разницы, докер на родном runc умеет контейнеры (я не знаю что придумал контейнера называть ос левел виртуализацией, это немного не правильно), плюс, вы можете поменять ему рантайм, runv добавляет поддержку именно виртуализации посредством нескольких гипервизоров