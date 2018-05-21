21.05.2018 11:46  Второй бета-выпуск FreeBSD 11.2

Сформирован второй бета-выпуск FreeBSD 11.2. Выпуск FreeBSD 11.2-BETA2 доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, sparc64, aarch64 и armv6 (BEAGLEBONE, CUBIEBOARD, CUBIEBOARD2, CUBOX-HUMMINGBOARD, RPI-B, RPI2, PANDABOARD, WANDBOARD). Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Релиз FreeBSD 11.2 запланирован на 27 июня. По сравнению с первым бета-выпуском во FreeBSD 11.2-BETA2 представлены следующие изменения: Проведена работа над ошибками в коде, связанном с библиотекой iflib;

Устранён сбой при загрузке на платах Banana Pi;

Исправлена ошибка в функции soshutdown();

Проведена оптимизация производительности переключения контекста при использовании PTI (page table isolation);

В rc.conf для ARM Soc включен по умолчанию скрипт для запуска kldxref;

В msdosfs устранены регрессивные изменения в коде поддержки длинных имён файлов;

Устранена проблема в ng_uncallout(), которая могли приводить к краху ядра;

Внесена порция улучшений в реализацию DTrace;

Прошивка cxgbe обновлена до версии 1.19.1.0;

В ttys обеспечен запуск getty только при наличии необходимого файла-устройства;

Устранены проблемы со сборкой для ARM SoC GUMSTIX;

Для x86-систем в компоновщик ядра добавлена поддержка ifuncs;

Решены проблемы с загрузкой на SoC BEAGLEBONE, GUMSTIX и PANDABOARD;

Исправлено замусоривание дерева исходных текстов базовой системы при сборке для arm64/aarch64 (TARGET/TARGET_ARCH).

Устранена проблема с контроллерами eMMC в системах Intel Bay;

Устранён крах утилит uptime и w при использовании процессоров i386.



