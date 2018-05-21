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21.05.2018 11:46  Второй бета-выпуск FreeBSD 11.2

Сформирован второй бета-выпуск FreeBSD 11.2. Выпуск FreeBSD 11.2-BETA2 доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, sparc64, aarch64 и armv6 (BEAGLEBONE, CUBIEBOARD, CUBIEBOARD2, CUBOX-HUMMINGBOARD, RPI-B, RPI2, PANDABOARD, WANDBOARD). Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Релиз FreeBSD 11.2 запланирован на 27 июня.

По сравнению с первым бета-выпуском во FreeBSD 11.2-BETA2 представлены следующие изменения:

  • Проведена работа над ошибками в коде, связанном с библиотекой iflib;
  • Устранён сбой при загрузке на платах Banana Pi;
  • Исправлена ошибка в функции soshutdown();
  • Проведена оптимизация производительности переключения контекста при использовании PTI (page table isolation);
  • В rc.conf для ARM Soc включен по умолчанию скрипт для запуска kldxref;
  • В msdosfs устранены регрессивные изменения в коде поддержки длинных имён файлов;
  • Устранена проблема в ng_uncallout(), которая могли приводить к краху ядра;
  • Внесена порция улучшений в реализацию DTrace;
  • Прошивка cxgbe обновлена до версии 1.19.1.0;
  • В ttys обеспечен запуск getty только при наличии необходимого файла-устройства;
  • Устранены проблемы со сборкой для ARM SoC GUMSTIX;
  • Для x86-систем в компоновщик ядра добавлена поддержка ifuncs;
  • Решены проблемы с загрузкой на SoC BEAGLEBONE, GUMSTIX и PANDABOARD;
  • Исправлено замусоривание дерева исходных текстов базовой системы при сборке для arm64/aarch64 (TARGET/TARGET_ARCH).
  • Устранена проблема с контроллерами eMMC в системах Intel Bay;
  • Устранён крах утилит uptime и w при использовании процессоров i386.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Началось бета-тестирование FreeBSD 11.2
  3. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за третий квартал 2017 года
  4. OpenNews: Релиз FreeBSD 10.4
  5. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freebsd
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  • 1.2, Ivan_83, 12:51, 21/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    soshutdown - это я на мозги капал чтоб починили, а то натворили звездец какой то.
     
  • 1.4, A.Stahl, 13:03, 21/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    А когда выйдет релиз-кандидат третьей беты?
     
     
  • 2.6, iZEN, 13:49, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Сразу после этой. Можешь обратиться к SVN с исходниками и пассивно поучаствовать в процессе подготовки.
     
  • 1.7, Аноним, 13:49, 21/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Скукота.
    Заносите сразу 12.0
     
     
  • 2.19, мимокрокодил_ноэтонеточно, 15:57, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Ну как скукота... Учитывая что в 11ю впилили бэкпорт drm-next из 12 (а это достаточно важное изменение) можно пока 11.2 потеребонькать, пока 12я тестируется и пилится (должна появиться ближе к концу года)
     
  • 1.8, Аноним, 13:50, 21/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    БЗДушеый(бездушный) монолит еще не готов для продакшена?
     
     
  • 2.10, Аноним, 13:57, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    с 2003 года использую в продакшене, ЧЯДНТ?
     
     
  • 3.11, Аноним, 13:58, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Docker уже запустил?
     
     
  • 4.12, Аноним, 14:03, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нэ трэба Но bhyve допилено до состояния, когда уже можно начинать пользоваться ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.13, ХренГорыныч, 15:13, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На улице 2018 год, в бзде только начинает появляться работающая виртуализация)
     
     
  • 6.14, Аноним, 15:19, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А пингвины в случае возникновения проблем решают их переходом на другой дистрибу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.15, Аноним, 15:31, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    У пингвина нет проблем

    linux != дистрибутив
    дистрибутив != linux

     
     
  • 8.16, Аноним, 15:34, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да пофиг :)
     
  • 7.17, ХренГорыныч, 15:50, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А пингвины в случае возникновения проблем решают их переходом на другой дистрибутив...

    Пиздеж, свистеж и провокация

     
     
  • 8.37, Аноним, 18:05, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну зачем так сразу Не раз читал советы бывалых - не работает XXX в YYY Выки... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.18, Аноним, 15:51, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    О, докер у нас уже виртуализация Небось еще и сикурная Докер у нас ведь про бе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.21, ХренГорыныч, 16:03, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> На улице 2018 год, в бзде только начинает появляться работающая виртуализация)
    > О, докер у нас уже виртуализация? Небось еще и сикурная? Докер у
    > нас ведь про бесопасТность, да?
    >> HISTORY
    >>     bhyve first appeared in FreeBSD 10.0 (2014)

    Да докер умеет в виртуализацию, если вы не знаете как, то это ваши проблемы

     
     
  • 8.25, Аноним, 16:28, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну если маркетологи говорят, что это теперь виртуализация, то значит так оно нав... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.32, ХренГорыныч, 16:51, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> Да докер умеет в виртуализацию,
    > Ну если маркетологи говорят, что это теперь виртуализация, то значит так оно

    При чем тут маркетологи, докер модульная система, и никто не мешает заменить рантайм, главное что бы он был oci совместимый

    https://github.com/hyperhq/runv

    Вылазим из анабиоза


     
     
  • 10.33, Аноним, 17:03, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Притом, что os level virtualization и запуск имиджа в виртуалочке https gith... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.36, ХренГорыныч, 17:29, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    > Притом, что "os level virtualization" и запуск имиджа в виртуалочке
    > https://github.com/hyperhq/runv
    >> Hypervisor
    >> The current release of runV supports the following hypervisors:
    >>    KVM (QEMU 2.1 or later)
    >>    KVM (Kvmtool)
    >>    Xen (4.5 or later)
    >>    QEMU without KVM (NOT RECOMMENDED. QEMU 2.1 or later)
    > кагбэ, две большие разницы. Да и не от хорошей жизни его к
    > гипервизоруприкрутили.

    При чем тут две большие разницы, докер на родном runc умеет контейнеры (я не знаю что придумал контейнера называть ос левел виртуализацией, это немного не правильно), плюс, вы можете поменять ему рантайм, runv добавляет поддержку именно виртуализации посредством нескольких гипервизоров

     
  • 7.22, Аноним, 16:26, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Докер обычно и запускают на хосте внутри kvm или другой проприетарной вещи.
     
     
  • 8.26, Аноним, 16:32, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Cамое оно для контейнеров - спецом ведь для этого и делали ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.38, Аноним, 18:06, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прекрати! :) Я уже живот надорвал.
     
  • 6.31, Аноним, 16:46, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    https www freshports org sysutils docker 06 Jul 2015 15 37 34 Лужа - Газ ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.20, мимокрокодил_ноэтонеточно, 15:57, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Docker уже запустил?

    Представьте себе, не везде docker нужен.

     
  • 1.9, Аноним, 13:51, 21/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё по графику
    https://www.freebsd.org/releases/11.2R/schedule.html
     
  • 1.24, Анонас, 16:27, 21/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И чем это лучше Убунту? Ну серьезно? Список преимуществ в студию плиз))
     
     
  • 2.27, Аноним, 16:39, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Всем Например тем, что это не убунта, из которой старательно пыатются делать ан... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.28, Аноним, 16:42, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Слабенько набрасываете Холивару Linux vs FreeBSD сто лет в обед, аргументы стор... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.29, Catwoolfii, 16:42, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    geom, netgraph, pf
     
     
  • 3.35, Аноним, 17:22, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    pf скорее недостаток с обвесом траф шейпинга
     
  • 1.34, Аноним, 17:20, 21/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Microsoft 💗 Ubuntu
    Microsoft 💗 FreeBSD
     

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