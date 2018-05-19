19.05.2018 08:51  Доступна двадцать третья альфа-версия открытой игры 0 A.D.

Представлен двадцать третий альфа-выпуск свободной игры 0 A.D., которая представляет собой стратегию реального времени с качественной 3D-графикой и игровым процессом во многом похожим на игры серии "Age of Empires". Исходные тексты игры были открыты компанией Wildfire Games под лицензией GPL после 9 лет разработки в качестве проприетарного продукта. Сборка игры доступна для Linux (Ubuntu, Gentoo, Debian, openSUSE, Fedora и Arch Linux), FreeBSD, OpenBSD, macOS и Windows. Текущая версия поддерживает сетевую игру и однопользовательскую игру с ботами на заранее смоделированных, либо динамически создаваемых картах. Игра охватывает более десяти цивилизаций, существовавших в диапазоне с 500 года до нашей эры до 500 года нашей эры. Не связанные с кодом компоненты игры, такие как графические и звуковые элементы, представлены под лицензией Creative Commons BY-SA, допускающей модификацию и задействование в коммерческих продуктах при условии указания авторства и распространения производных работ под аналогичной лицензией. Игровой движок 0 A.D. насчитывает около 150 тыс. строк кода на языке С++, для вывода 3D графики используется OpenGL, для работы со звуком — OpenAL, для организации сетевой игры — ENet. Из других открытых проектов по созданию стратегий реального времени можно отметить: Glest, ORTS, Warzone 2100 и Spring. Основные новшества (перевод примечания к выпуску): Добавлена новая цивилизация - царство Куш (существовало с IX — VIII до нашей эры по 350 г. н.э в северной части территории современного Судана);

Реализован загрузчик модов, позволяющий устанавливать моды с сайта mod.io непосредственно из основного игнового приложения (для установки доступны только моды, проверенные на безопасность, другие моды можно установить вручную);

Переработаны некоторые меши, юниты, анимационные эффекты, текстуры и материалы. Отдельное внимание было уделено оттачиванию качества шлемов, щитов и одежды. Добавлены новые модели, например, заменены все кавалерийские юниты, добавлены новые спартанские здания, представлено новое животное - зебра;

Реализована возможность комбинировать различные условия победы, такие как создание чуда, цареубийство и захват реликвии;

Добавлена визуализация зон доступности для атаки, позволяющая оценить оптимальность расстановки защитных сооружений;

Реализована возможность пометки границ состоящих в союзе игроков общим дипломатическим цветом, что позволяет более наглядно разделять союзников и врагов;

Повреждённые юниты теперь могут наносить разрушения окружающим юнитам, например, не до конца потопленный корабль может уничтожить находящиеся поблизости лодки;

Добавлен новый диалог с подробной информации об юните (вызывается кликом правой кнопкой мыши на юните);

Бот Petra AI теперь позволяет настраивать особенности поведения, например, выбрать когда применять агрессивную стратегию поведения, а когда нацеленную на защиту;

Добавлены новые карты: 7 случайных и 3 для проведения битв, шесть из этих карт воспроизводят территорию царства Куш. Переработан код для генерации случайных карт. Режим "Unknown Nomad" (изучение новой территории) теперь может применяться для любых автоматически генерируемых карт.



