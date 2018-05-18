18.05.2018 19:52  Планы по развитию рабочего стола в Ubuntu 18.10

Уилл Кук (Will Cooke), менеджер по разработке десктоп-систем в компании Canonical, опубликовал предварительный план развития рабочего стола в осеннем выпуске Ubuntu 18.10. Среди планируемых новшеств отмечены: Задействование по умолчанию новой темы оформления Communitheme, разработанной совместными усилиями сообщества;

Ведётся работа над интеграцией поддержки DLNA-сервера, который позволит организовать потоковую передачу мультимедийного контента для просмотра на умных телевизорах, медиацентрах и прочих устройствах с поддержкой DLNA. Пользователь рабочего стола сможет сразу после установки дистрибутива предоставить необходимый для подобного вещания совместный доступ без необходимости установки и настройки дополнительных пакетов. Для устройств без поддержки DLNA в качестве запасного варианта рассматривается добавление функции для быстрой настройки SMB-разделов для совместного доступа к файлам;

Разработчики намереваются обеспечить интеграцию с Android-приложением KDE Connect и включить данную возможность по умолчанию для управления штатным рабочим столом GNOME. В качестве основного варианта для обеспечения подобной интеграции рассматривается включение в базовую поставку расширения GS Connect, в котором реализована поддержка протокола KDE Connect для GNOME Shell. Приложение KDE Connect обеспечивает бесшовную интеграцию со смартфоном, например, на рабочем столе отображаются поступающие SMS, выводятся уведомления о звонках и предупреждения о пропущенном вызове, появляется доступ к файлам на телефоне, предоставляются средства для управления воспроизведением музыки с телефона, отображается информация о заряде аккумулятора телефона, производится синхронизация буфера обмена;

Началась работа над новым инсталлятором, идею создания которого недавно высказал Марк Шаттлворт. В настоящее время проект находится на стадии анализа и проектирования, в том числе оценивается использование идей из серверных инсталляторов Сurtin и Subiquity (предложено использовать Сurtin в качестве бэкенда для выполнения операций установки и разбивки диска, а интерфейс вынести в отдельный фронтэнд с HTML5-интерфейсом);

Ожидается существенная доработка менеджера приложений, для чего в июне будет организована специальная встреча разработчиков, которые выработают решения по улучшению пользовательского интерфейса и представления информации о пакетах в GNOME Software. На встречу будут приглашены разработчики GNOME, которые совместно с командой дизайнеров и разработчиков Ubuntu обсудят имеющиеся идеи и выработают план по их реализации;

Будет существенно ускорен первый запуск приложений из snap-пакетов за счёт задействования новой возможности инструментария Snapcraft по переносу фазы настройки на стадию сборки;

Браузер Chromium планируется поставлять только в форме snap-пакета, что позволит избавиться от трудностей при формировании сборок с новыми версиями Chromium для старых релизов, в штатном C++ компиляторе которых отсутствуют некоторые необходимые для сборки возможности. Для Ubuntu 14.04 подготовка обновлений deb-пакетов с Chromium будет прекращена (вместо них будет предложен snap);

Планируется активировать несколько новых опций ядра, нацеленных на снижение энергопотребления за счёт переключения в энергосберегающие режимы устройств, таких как жесткие диски и USB-контроллеры. С учётом проблем, с которыми раньше пришлось столкнуться при включении дополнительных режимов энергосбережения, большое внимание будет уделено оценке возможного негативного влияния подобных настроек на стабильность;

Рассматривается возможность создания публично доступного сайта с отчётами, построенными на основе метрик, собранных в результате отправки пользователями статистки о работе системы;

Компоненты GNOME будут обновлены до свежей upstream-версии;

Помимо поставки в Ubuntu 18.10, для включения в Ubuntu 18.04.1 подготовлен ряд новшеств, которые не успели доделать к моменту релиза Ubuntu 18.04: поддержка разблокировки экрана через аутентификацию по отпечатку пальца, интеграция в GNOME Control Center настроек оборудования с интерфейсом Thunderbolt, поддержка порталов xdg-desktop-portal (XDG Portals) в snap для управляемого доступа к ресурсам вне контейнера.



