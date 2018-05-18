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18.05.2018 19:52  Планы по развитию рабочего стола в Ubuntu 18.10

Уилл Кук (Will Cooke), менеджер по разработке десктоп-систем в компании Canonical, опубликовал предварительный план развития рабочего стола в осеннем выпуске Ubuntu 18.10. Среди планируемых новшеств отмечены:

  • Задействование по умолчанию новой темы оформления Communitheme, разработанной совместными усилиями сообщества;
  • Ведётся работа над интеграцией поддержки DLNA-сервера, который позволит организовать потоковую передачу мультимедийного контента для просмотра на умных телевизорах, медиацентрах и прочих устройствах с поддержкой DLNA. Пользователь рабочего стола сможет сразу после установки дистрибутива предоставить необходимый для подобного вещания совместный доступ без необходимости установки и настройки дополнительных пакетов. Для устройств без поддержки DLNA в качестве запасного варианта рассматривается добавление функции для быстрой настройки SMB-разделов для совместного доступа к файлам;
  • Разработчики намереваются обеспечить интеграцию с Android-приложением KDE Connect и включить данную возможность по умолчанию для управления штатным рабочим столом GNOME. В качестве основного варианта для обеспечения подобной интеграции рассматривается включение в базовую поставку расширения GS Connect, в котором реализована поддержка протокола KDE Connect для GNOME Shell. Приложение KDE Connect обеспечивает бесшовную интеграцию со смартфоном, например, на рабочем столе отображаются поступающие SMS, выводятся уведомления о звонках и предупреждения о пропущенном вызове, появляется доступ к файлам на телефоне, предоставляются средства для управления воспроизведением музыки с телефона, отображается информация о заряде аккумулятора телефона, производится синхронизация буфера обмена;
  • Началась работа над новым инсталлятором, идею создания которого недавно высказал Марк Шаттлворт. В настоящее время проект находится на стадии анализа и проектирования, в том числе оценивается использование идей из серверных инсталляторов Сurtin и Subiquity (предложено использовать Сurtin в качестве бэкенда для выполнения операций установки и разбивки диска, а интерфейс вынести в отдельный фронтэнд с HTML5-интерфейсом);
  • Ожидается существенная доработка менеджера приложений, для чего в июне будет организована специальная встреча разработчиков, которые выработают решения по улучшению пользовательского интерфейса и представления информации о пакетах в GNOME Software. На встречу будут приглашены разработчики GNOME, которые совместно с командой дизайнеров и разработчиков Ubuntu обсудят имеющиеся идеи и выработают план по их реализации;
  • Будет существенно ускорен первый запуск приложений из snap-пакетов за счёт задействования новой возможности инструментария Snapcraft по переносу фазы настройки на стадию сборки;
  • Браузер Chromium планируется поставлять только в форме snap-пакета, что позволит избавиться от трудностей при формировании сборок с новыми версиями Chromium для старых релизов, в штатном C++ компиляторе которых отсутствуют некоторые необходимые для сборки возможности. Для Ubuntu 14.04 подготовка обновлений deb-пакетов с Chromium будет прекращена (вместо них будет предложен snap);
  • Планируется активировать несколько новых опций ядра, нацеленных на снижение энергопотребления за счёт переключения в энергосберегающие режимы устройств, таких как жесткие диски и USB-контроллеры. С учётом проблем, с которыми раньше пришлось столкнуться при включении дополнительных режимов энергосбережения, большое внимание будет уделено оценке возможного негативного влияния подобных настроек на стабильность;
  • Рассматривается возможность создания публично доступного сайта с отчётами, построенными на основе метрик, собранных в результате отправки пользователями статистки о работе системы;
  • Компоненты GNOME будут обновлены до свежей upstream-версии;
  • Помимо поставки в Ubuntu 18.10, для включения в Ubuntu 18.04.1 подготовлен ряд новшеств, которые не успели доделать к моменту релиза Ubuntu 18.04: поддержка разблокировки экрана через аутентификацию по отпечатку пальца, интеграция в GNOME Control Center настроек оборудования с интерфейсом Thunderbolt, поддержка порталов xdg-desktop-portal (XDG Portals) в snap для управляемого доступа к ресурсам вне контейнера.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ubuntu.com/2018/0...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 18.04 ожидается отправка сведений о системе и режим минимальной установки
  3. OpenNews: В Ubuntu 17.10 планируют использовать Wayland по умолчанию
  4. OpenNews: Концепт нового оформления рабочего стола Ubuntu
  5. OpenNews: Проект UBports адаптирует Ubuntu Touch для свободного смартфона Librem 5
  6. OpenNews: Установка Ubuntu 17.10 может привести к повреждению прошивок некоторых ноутбуков
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: ubuntu, gnome, desktop
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  • 1.1, Аноним, 19:57, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Неплохо!
     
  • 1.2, Аноним, 20:02, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Wayland?
     
  • 1.3, Аноним, 20:04, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    7 8 из этого делает Red Hat кроме инсталлятора и темы оформления Но кого это ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, КО, 20:06, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Разработчики намереваются обеспечить интеграцию с Android-приложением KDE Connect и включить данную возможность по умолчанию для управления штатным рабочим столом GNOME.

    Сначала выбирают Гном на Вяленном, после чего выясняют, что Вяленный им как бы не подходит и придется использовать Иксы. А затем выясняют, что нужные приложения он для KDE и пытаются их адаптировать под Гнома. Сразу видно, парни не ищут легких путей. :)

     
     
  • 2.5, КО, 20:09, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я не дочитал. Утилита разбивки диска в инсталляторе на Электроне это ПЯТЬ!
     
  • 1.6, Аноним, 20:10, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я понял предназначение этих инноваций Космонавт надеется прийти к финансовому... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Baz, 20:21, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    а можно что бы щель стала работать так же плавно как и в начале своего цикла жизни, а не тормозила?
     

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