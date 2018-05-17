17.05.2018 22:24  В Chrome изменится индикация безопасных соединений

Компания Google сообщила о готовящихся в осенних выпусках Chrome изменениях индикации безопасности соединения. Так как общей целью является повсеместный переход на HTTPS, а начиная с Chrome 68, релиз которого ожидается в июле, все открытые по HTTP страницы будут снабжены индикатором, предупреждающим об установке небезопасного соединения, то теперь нет смысла отдельно помечать HTTPS индикатором безопасного соединения.

В сентябрьском выпуске Chrome 69 для HTTPS перестанет показываться зелёная надпись "Secure", а в октябрьском выпуске Chrome 70 будет убран и значок с изображением замка для HTTPS, а цвет надписи "Not Secure" для соединений HTTP будет заменён с серого на красный.

По статистике Google доля страниц, открытых по HTTPS, составляет от 65% до 85% в зависимости от платформы (ChromeOS - 85%, macOS - 81%, Windows - 73%, Android - 72%, Linux - 65%). По данным сервиса Firefox Telemetry доля запросов страниц по HTTPS составляет 69.8%.



