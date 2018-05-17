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17.05.2018 22:24  В Chrome изменится индикация безопасных соединений

Компания Google сообщила о готовящихся в осенних выпусках Chrome изменениях индикации безопасности соединения. Так как общей целью является повсеместный переход на HTTPS, а начиная с Chrome 68, релиз которого ожидается в июле, все открытые по HTTP страницы будут снабжены индикатором, предупреждающим об установке небезопасного соединения, то теперь нет смысла отдельно помечать HTTPS индикатором безопасного соединения.

В сентябрьском выпуске Chrome 69 для HTTPS перестанет показываться зелёная надпись "Secure", а в октябрьском выпуске Chrome 70 будет убран и значок с изображением замка для HTTPS, а цвет надписи "Not Secure" для соединений HTTP будет заменён с серого на красный.

По статистике Google доля страниц, открытых по HTTPS, составляет от 65% до 85% в зависимости от платформы (ChromeOS - 85%, macOS - 81%, Windows - 73%, Android - 72%, Linux - 65%). По данным сервиса Firefox Telemetry доля запросов страниц по HTTPS составляет 69.8%.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2018...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 64
  3. OpenNews: В Chrome появятся дополнительные предупреждения о небезопасности HTTP
  4. OpenNews: В Chrome планируется помечать соединение как небезопасное при открытии сайта по HTTP
  5. OpenNews: В Chrome будет принудительно включаться HTTPS для доменов .dev и .foo
  6. OpenNews: Chrome 68 начнёт помечать все HTTP-соединения небезопасными
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, https
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  • 1.1, Аноним, 22:38, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Вот это улучшение!
     
     
  • 2.8, Аноним, 23:15, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Достаточно важное кстати Много не-айтишников воспринимают зелёное защищено ка... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Andrew Snakes, 22:39, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +14 +/
    Хром сам по себе одна большая дыра в безопасности.
     
     
  • 2.3, cfhfd, 22:41, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    В приватности.
     
     
  • 3.6, Аноним, 23:03, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что почти одно и то же Кто не верит, может проверить выкладываете параметры па... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.13, Отражение луны, 00:47, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сомнительное утверждение, учитывая, что самые дегенеративные дыры находят где угодно, но только не в хроме.
     
  • 1.4, Android, 22:45, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    EV сертификаты как будут отображаться?
     
  • 1.5, Аноним, 23:01, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Надпись давно надо было убрать, она дезинформирующая для хомяков Там должно быт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, нурок, 23:05, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а вот это правильно сам по себе https не означает что оно secure, но то что http not secure это факт и это нужно сообщать.
     
  • 1.9, Аноним, 23:30, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Перешел с этого тормоза на Firefox Quantum и не жалею.
     
  • 1.10, Аноним, 00:02, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    я хоть и добавил https прокол для своих серверов, но отказываться от http принци... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 00:24, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Правильно, лучше подвергать пользователей ещё одной опасности в и так диком веб-... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, Аноним, 00:27, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Интересный ведь подход не отказываться от небезопасных соеденений чисто из вред... весь текст скрыт [показать]
     

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