17.05.2018 10:28  Релиз Proxmox VE 5.2, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

Доступен релиз Proxmox Virtual Environment 5.2, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix XenServer. Размер установочного iso-образа 611 Мб. Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса : поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication). В новом выпуске: Пакетная база обновлена до Debian Stretch 9.2, задействовано ядро Linux 4.15.17 (ранее было 4.13). Обновлены версии QEMU 2.11.1, LXC 3.0.0, Ceph 12.2.5, ZFS 0.7.8;

Добавлена поддержка Cloudinit, инструментов для начальной настройки виртуальных машин, первой загрузки и развёртывания типовых окружений в соответствии с заданным шаблоном;

Расширены возможности GUI: Появилась возможность создания и присоединения узлов кластера через GUI. Предоставлен интерфейс управления сертификатами Let´s Encrypt. Добавлен GUI для управления ролями. Предложена возможность переключения GUI между расширенным и базовым режимами;

Добавлен плагин для подключения хранилищ с использованием протокола SMB/CIFS (поддерживается размещение на таких внешних хранилищах резервных копий, системных образов, шаблонов, iso-образов и образов контейнеров);

Обеспечено отображение IP-адресов виртуальных машин (используется qemu-guest-agent);

В LXC добавлена поддержка шаблонов, операций клонирования окружений, перемещения разделов и дисков;

Добавлена возможность ограничения пропускной способности ввода/вывода для операций восстановления;

Переработана интеграция терминала в web-интерфейс (используется xterm.js)

В Proxmox VE Firewall добавлена поддержка ebtables (межсетевой экран для сетевых мостов).



