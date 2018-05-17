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17.05.2018 10:28  Релиз Proxmox VE 5.2, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

Доступен релиз Proxmox Virtual Environment 5.2, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix XenServer. Размер установочного iso-образа 611 Мб.

Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса : поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication).

В новом выпуске:

  • Пакетная база обновлена до Debian Stretch 9.2, задействовано ядро Linux 4.15.17 (ранее было 4.13). Обновлены версии QEMU 2.11.1, LXC 3.0.0, Ceph 12.2.5, ZFS 0.7.8;
  • Добавлена поддержка Cloudinit, инструментов для начальной настройки виртуальных машин, первой загрузки и развёртывания типовых окружений в соответствии с заданным шаблоном;
  • Расширены возможности GUI: Появилась возможность создания и присоединения узлов кластера через GUI. Предоставлен интерфейс управления сертификатами Let´s Encrypt. Добавлен GUI для управления ролями. Предложена возможность переключения GUI между расширенным и базовым режимами;
  • Добавлен плагин для подключения хранилищ с использованием протокола SMB/CIFS (поддерживается размещение на таких внешних хранилищах резервных копий, системных образов, шаблонов, iso-образов и образов контейнеров);
  • Обеспечено отображение IP-адресов виртуальных машин (используется qemu-guest-agent);
  • В LXC добавлена поддержка шаблонов, операций клонирования окружений, перемещения разделов и дисков;
  • Добавлена возможность ограничения пропускной способности ввода/вывода для операций восстановления;
  • Переработана интеграция терминала в web-интерфейс (используется xterm.js)
  • В Proxmox VE Firewall добавлена поддержка ebtables (межсетевой экран для сетевых мостов).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.proxmox.com/en/new...)
  2. OpenNews: Proxmox Mail Gateway 5 стал открытым продуктом
  3. OpenNews: Релиз Proxmox VE 5.1, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  4. OpenNews: Релиз Proxmox VE 5.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: proxmox, virtual
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  • 1.4, Catwoolfii, 10:54, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Cloudinit с гостем FreeBSD не работает
     
  • 1.5, DKG, 11:14, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Единственный адекватный бесплатный конкурент XCP-NG.
     
  • 1.6, Аноним, 11:17, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Поддержку mdadm в установщик включили?
     
     
  • 2.8, Turbid, 11:33, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Устанавливай пакетом поверх чистого Debian, предварительно размазанного по софтовому рейду.
     
     
  • 3.11, commiethebeastie, 12:14, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    И LVM можно по-человечески разметить.
     
  • 2.9, фтщтшь, 11:44, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да он вообщем, то и ненужен. Все равно установка через дебиан, не менее удобна и быстра (а может, кстати, и удобней).
     
  • 2.10, Минона, 12:11, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    для софтовых рейдов там есть zfs
     

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