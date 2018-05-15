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15.05.2018 20:08  Удалённая root-уязвимость в DHCP-клиенте из состава RHEL и Fedora

В скрипте интеграции с NetworkManager, входящем в состав пакета dhcp-client, предлагаемого в Red Hat Enterprise Linux и Fedora, выявлена критическая уязвимость (CVE-2018-1111), которая позволяет удалённо выполнить код с правами root. Проблема может быть эксплуатирована при обработке специально оформленного DHCP-ответа в системах c NetworkManager, настроенных на получение конфигурации сети через протокол DHCP. Проблеме присвоен наивысший уровень опасности.

Для атаки злоумышленникам необходимо разместить в локальной сети собственный DHCP-сервер, получить контроль за штатным DHCP-сервером или выполнить спуфинг отправляемых клиенту DHCP-пакетов. Пользователь также может быть атакован при попытке подключения к незаслуживающей полного доверия беспроводной сети. Уязвимость присутствует в скрипте /etc/NetworkManager/dispatcher.d/11-dhclient (или 10-dhclient в RHEL 6), который вызывается при получении каждого ответа от DHCP-сервера. Через манипуляции с содержимым ответа можно выполнить с любую shell-команду с правами NetworkManager (root).

Наличие проблемы подтверждено в RHEL 6/7 и Fedora, для которых уже выпущены экстренные обновления (в Fedora исправления включены в пакеты dhcp-4.3.5-11.fc26, dhcp-4.3.6-10.fc27, dhcp-4.3.6-20.fc28 и dhcp-4.3.6-21.fc29). Другие дистрибутивы проблема не затрагивает, за исключением продуктов, производных от RHEL и Fedora. Патч сводится к замене "read opt" на "read -r opt", т.е. отключению возможности экранирования спецсимволов с использованием обратного слэша.

Код с уязвимостью: 


   eval "$(
   declare | LC_ALL=C grep '^DHCP4_[A-Z_]*=' | while read opt; do
       optname=${opt%%=*}
       optname=${optname,,}
       optname=new_${optname#dhcp4_}
       optvalue=${opt#*=}
       echo "export $optname=$optvalue"
   done
   )"


  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/pro...)
  2. OpenNews: Релиз ISC DHCP 4.4.0
  3. OpenNews: Уязвимости в Dnsmasq, позволяющие удалённо выполнить код атакующего
  4. OpenNews: В ISC BIND и DHCP исправлены уязвимости
  5. OpenNews: Консорциум ISC представил DHCP-сервер Kea 1.3
  6. OpenNews: Сайт консорциума ISC, развивающего BIND и DHCP, подвергся взлому
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: dhcp, rhel, fedora, redhat
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  • 1.1, anomymous, 20:14, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    От жеж лядство. Пользующимся DHCP для каждодневной конфигурации хостов - мой горячий привет.
     
     
  • 2.7, пох, 21:03, 15/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    пользующимся NetworkManager на чем-то кроме гостевого ноутбука - горячие приветы не нужны, они сами с приветом.

    Очередное "как в виндовс, только всем хуже". Для каких-либо "хостов" феерически бесполезное.

     
  • 1.3, Дим, 20:30, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Можете меня считать параноиком, но не похоже это на случайную дыру, больше смахивает на целенаправленно заложенную форточку.
     
  • 1.4, alex, 20:44, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ждем обновлений :)
     
     
  • 2.9, AnonYm, 21:18, 15/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Простите, а Вам где и кто запускал удаленно? У кого имеется такая возможность?
     
  • 1.5, vlad, 20:45, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда эта уязвимость в убунте была, нам принудительно apt-get upgrade удаленно запускали =)
    Эх, веселые времена.
     
  • 1.6, Аноним, 20:57, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://i.imgur.com/wsSXEz0.png
     
  • 1.8, Аноним, 21:06, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошо хоть init-скрипты больше никто (кроме маргиналов) не пишет на shell.
     

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