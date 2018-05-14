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14.05.2018 09:18  Выпуск двухпанельного файлового менеджера Krusader 2.7

Представлен релиз двухпанельного файлового менеджера Кrusader 2.7.0, построенного с использованием Qt5, технологий KDE и библиотек KDE Frameworks 5. В Кrusader имеется поддержка архивов (ace, arj, bzip2, gzip, iso, lha, rar, rpm, tar, zip, 7zip), проверки контрольных сумм (md5, sha1, sha256-512, crc и т.п.), обращения к внешним ресурсам (FTP, SAMBA, SFTP, SCP) и функции массового переименования по маске. Присутствуют встроенные менеджер для монтирования разделов, эмулятор терминала, текстовый редактор и просмотрщик содержимого файлов. В интерфейсе поддерживаются вкладки, закладки, инструменты для сравнения и синхронизации содержимого каталогов.

Основные изменения:

  • В меню Bookmark добавлена опция для быстрого поиска закладок. Для поиска достаточно начать набор символов, находясь в меню. Если запросу соответствует только одна закладка, то на неё сразу будет осуществлён переход, а если несколько, то они будут подсвечены и первое совпадение выделено (для перехода достаточно нажать Enter). Постоянную видимость панели поиска можно настроить в конфигураторе;
  • Появилась возможность закрепления вкладок;
  • При наведении курсора на имя файла теперь выводится всплывающая подсказка со сводкой информации о файле;
  • Расширены возможности панели с древовидным обзором содержимого ФС (можно скрывать/показывать скрытые каталоги, выводить часть дерева относительно выбранного или текущего каталога);
  • Добавлена опция "-d" для формирования отладочного лога;
  • Улучшена обработка тем пиктограмм;
  • Устранено более 40 проблем.


  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Доступен новый двухпанельный файловый менеджер JumpFm
  3. OpenNews: Выпуск двухпанельного файлового менеджера GNOME Commander 1.6
  4. OpenNews: Вышел двухпанельный файловый менеджер Worker 3.4.1
  5. OpenNews: Выпуск двухпанельного файлового менеджера GNOME Commander 1.4
  6. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.20
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: krusader, kde
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  • 1, Аноним, 09:30, 14/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    насколько у людей атрофировался мозг, что цепляются за эту двухпанельность... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, фывфыв, 09:33, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А у вас больше двух рук? Или вы из одной папки копируете сразу в 3?
     

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