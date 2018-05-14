14.05.2018 09:18  Выпуск двухпанельного файлового менеджера Krusader 2.7

Представлен релиз двухпанельного файлового менеджера Кrusader 2.7.0, построенного с использованием Qt5, технологий KDE и библиотек KDE Frameworks 5. В Кrusader имеется поддержка архивов (ace, arj, bzip2, gzip, iso, lha, rar, rpm, tar, zip, 7zip), проверки контрольных сумм (md5, sha1, sha256-512, crc и т.п.), обращения к внешним ресурсам (FTP, SAMBA, SFTP, SCP) и функции массового переименования по маске. Присутствуют встроенные менеджер для монтирования разделов, эмулятор терминала, текстовый редактор и просмотрщик содержимого файлов. В интерфейсе поддерживаются вкладки, закладки, инструменты для сравнения и синхронизации содержимого каталогов. Основные изменения: В меню Bookmark добавлена опция для быстрого поиска закладок. Для поиска достаточно начать набор символов, находясь в меню. Если запросу соответствует только одна закладка, то на неё сразу будет осуществлён переход, а если несколько, то они будут подсвечены и первое совпадение выделено (для перехода достаточно нажать Enter). Постоянную видимость панели поиска можно настроить в конфигураторе;

Появилась возможность закрепления вкладок;

При наведении курсора на имя файла теперь выводится всплывающая подсказка со сводкой информации о файле;

Расширены возможности панели с древовидным обзором содержимого ФС (можно скрывать/показывать скрытые каталоги, выводить часть дерева относительно выбранного или текущего каталога);

Добавлена опция "-d" для формирования отладочного лога;

Улучшена обработка тем пиктограмм;

Устранено более 40 проблем.



