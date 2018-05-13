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13.05.2018 09:39  В Ubuntu Snap Store и Chrome Web Store выявлены вредоносные пакеты

Пользователи Ubuntu обратили внимание на наличие в snap-пакете 2048buntu, распространяемом через Ubuntu Snap Store, встроенного кода для майнинга криптовалюты. Дальнейшее разбирательство показало, что аналогичный вредоносный код присутствует и в других пакетах автора Nicolas Tomb, в частности проблема присутствует в пакете hextris.

После поступления сообщения о проблеме вредоносные пакеты были удалены из репозитория. Инициировано проведение расследования инцидента, результаты которого и сделанные выводы пока не опубликованы. Ожидается, что случай с вредоносными пакетами заставит Canonical пересмотреть политику включения и рецензирования программ в Ubuntu Snap Store. Сейчас разместить пакет в каталоге может любой желающий.

Код майнинга был камуфлирован под процесс systemd и поставлялся как /snap/$name/current/systemd. На системах с более чем 4 ядрами CPU процесс майнинга запускался в 2 потока, на остальных системах в однопоточном режиме. Интересно, что пакет 2048buntu поставлялся как проприетарное ПО, в то время как распространяемая в нём игра 2048 распространяется под лицензией MIT (мошенник, создавший вредоносный пакт, не связан с разработчиками игры).

Тем временем в каталоге Chrome Web Store выявлено семь вредоносных дополнений к браузеру Chrome, общая пользовательская база которых превышает 100 тысяч установок. Для защиты от удаления с систем пользователя вредоносные дополнения автоматически закрывали вкладку со списком дополнений сразу после попытки её открытия и заносили в локальный чёрный список связанные с безопасностью утилиты и инструменты Facebook и Google для выявления вредоносной активности. Для распространения дополнений среди пользователей применялись методы социальной инжинерии - в Facebook распространялась ссылка на фиктивный ролик в YouTube, при клике на который запрашивалась установка дополнения.

После установки вредоносных дополнений системы пользователей подключались к ботнету. Интегрированный в дополнения вредоносный код позволял перехватывает параметры учётных записей в Facebook и Instagram, собирал конфеденциальные данных из Facebook, выполнял майнинг криптовалют, совершал подмену ссылок при кликах в YuoTube и рассылал друзьям в Facebook ссылки на фиктивные ролики, требующие установки вредоносных дополнений (создавалась цепочка для привлечения новых жертв). В ходе работы встроенного майнера злоумышленникам за неделю удалось заработать около $1000 (преимущественно применялась криптовалюта monero).

Проблемы присутствуют в дополнениях Alt-j, Nigelify, PwnerLike, Fix-case, Divinity 2 Original Sin: Wiki Skill Popup, Keeprivate и iHabno. Спустя несколько часов после их выявления компания Google удалила проблемные дополнения из каталога Chrome Web Store и инициировала процесс удаления с систем пользователей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: В четырёх популярных дополнениях к Chrome выявлен вредоносный код
  3. OpenNews: Выявлена скупка плагинов к WordPress для распространения вредоносного кода
  4. OpenNews: Фишинг-атака по захвату браузерных дополнений для встраивания в них вредоносного кода
  5. OpenNews: Chrome-дополнение Particle было выкуплено у автора и превращено во вредоносное ПО
  6. OpenNews: В рекламных сетях выявлено вредоносное ПО, скрытое в графических баннерах
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ubuntu, snap, chorme, mallware
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  • 1.1, Нанобот, 10:02, 13/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > вредоносные пакеты

    Эх, вот раньше вредоносные программы были - то биос затрут, то MBR...а это...от него и вреда то почти никакого, даже систему не тормозит, разве что аккумулятор быстрее разрядится

     
  • 1.2, Аноним, 10:08, 13/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Хаха, Линукс становится user-friendly!
     
  • 1.3, Anonim, 10:20, 13/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А как с этим делом в AUR борются?
    Там же тоже каждый встречный|поперечный может что угодно залить.
     
     
  • 2.4, JL2001, 10:28, 13/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > А как с этим делом в AUR борются?
    > Там же тоже каждый встречный|поперечный может что угодно залить.

    отсутствием популярности и большой красной надписью "аур - это свалка, подобраные на ней бомжы на вашей ответственности"

     
  • 1.5, Аноним, 10:31, 13/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Мало того, что они вредоносные - так они ещё и нелегальные CS бесплатно распрос... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 10:35, 13/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    у некоторых пользователей systemd маскируется под init и ест ресурсы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 10:43, 13/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А правда, а что если у юзера Devuan Как-то подозрительно будет выглядеть system... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, dhamp, 10:42, 13/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Chrome
    >Для защиты от удаления с систем пользователя вредоносные дополнения автоматически закрывали вкладку со списком дополнений сразу после попытки её открытия и заносили в локальный чёрный список связанные с безопасностью утилиты и инструменты Facebook и Google для выявления вредоносной активности.
    >It can: read and change all your data on the websites you visit

    "Это шедевр".

     
  • 1.8, Сергей, 10:42, 13/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Плохо что этот снаф сделали частью системы в последней Ubuntu, и поставляют часть софта через него.
    А толку от него все равно нет, софт там старый, не поддерживаемый, какая-то свалка  Аля windows store
     
     
  • 2.11, нурок, 10:54, 13/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    даже хуже чем виндоус стор, надо сказать..
     
  • 1.10, Аноним, 10:53, 13/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так вот для чего многоядерность процессоров Одно ядро пользователю, в лучшем сл... весь текст скрыт [показать]
     

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