12.05.2018 11:35  Улучшение sandbox-изоляции в Firefox

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|1.6, Stax, 13:48, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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> для платформы Linux, но к сожалению данное новшество не было отражено в официальном списке изменений
Мда. Очередное свидетельство, насколько им положить на пользователей ОС, отличных от винды.
> Также теперь блокируются любые обращения к System V IPC
Так а что с POSIX IPC? Как бы SysV IPC уже давным-давно считается устаревшим, и хотя убирать его, конечно, никто не будет, всем приложениями настоятельно рекомендовано использовать POSIX вариант, в котором есть целый набор преимуществ (thread safety, разделяемая память более явная и удобнее управляется и т.п.). А технически он реализован совершенно независимо и через другие API.
Несколько странно блокировать SysV и ничего не делать про POSIX вариант.
Автор новости может прокомментировать? А то даже ссылки на багтрекер нет, где собственно это изменение делали (
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|2.17, пох, 15:56, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Очередное свидетельство, насколько им положить на пользователей ОС, отличных от винды.
по-моему, ровно наоборот - вон сколько гoвнoкода, пригодного только для одного лишь линукса, нашлепали. Других юникс-систем с точки зрения манки-кодера ведь нету.
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|2.25, Kuromi, 16:52, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>> для платформы Linux, но к сожалению данное новшество не было отражено в официальном списке изменений
> Мда. Очередное свидетельство, насколько им положить на пользователей ОС, отличных от винды.
Как будто это нвовость. Не буду напоминать про отсутвие аппаратного декодирования видео, вялую разрабку аппаратного ускорения композинга и вывода на экран под Линуксом (притом что под Виндоус это все уже официально есть), так они даже свои WebExtentions под Линуксом в отдельном потоке не ерализовали. Было в Виндоус, кажется начиная с 60-ого есть и под Макинтошем, Линукс? "Может быть в 2018-ом".
И это при том, что есть пара непритяных багов с WebEXt которые решаются именно включением отдельного процесса, их, соотвественно, отдельно не исправляют - остается только ждать.
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|2.27, Kuromi, 17:15, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Автор новости может прокомментировать? А то даже ссылки на багтрекер нет, где
> собственно это изменение делали (
Вот ваша ссылочка в Багзиллу - https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1376910
Но боюсь искомого ответа ПОЧЕМУ там нет. Могу только предположить что 1) до POSIX IPC еще не дошли руки, все таки играничения наращиваются постепенно, да и разработчков там не бесконечное количество 2) блокируют все что возможно заблокировать, так как такая тенденция
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|3.14, A.Stahl, 14:51, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну что вы, это вы говорите про какой-то негодный Хром, существующий лишь в фантазиях хромоненавистников. Не слушайте их. Хром самый лучший браузер.
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|2.26, Kuromi, 16:56, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>>Применение user namespaces позволяет получить необходимые права в отдельном окружении без поднятия привилегий основного процесса. Но из-за обилия уязвимостей, которые можно эксплуатировать только при включенном user namespaces, данную возможность часто отключают, например, по умолчанию user namespaces отключен в Debian и Red Hat Enterprise Linux, но активен в Ubuntu и Fedora.
> Я поавильно понимаю, что в Debian и RedHat эта улучшенная sandbox-изоляция работать
> не будет?
Будет, если вручную включить user namespaces. Начиная с 7.2 в Рэд Хате оно есть, надо только включить - https://ru.scribd.com/document/357498357/User-Namespace-in-Red-Hat-Enterprise-
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|1.16, X4asd, 15:29, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> В обычных условиях для настройки sandbox в Firefox требуется предоставление полномочий CAP_SYS_ADMIN, CAP_SYS_CHROOT и CAP_SET(UG)ID, которых достаточно для получения полноценных прав пользователя root. Применение user namespaces позволяет получить необходимые права в отдельном окружении без поднятия привилегий основного процесса. Но из-за обилия уязвимостей, которые можно эксплуатировать только при включенном user namespaces, данную возможность часто отключают, например, по умолчанию user namespaces отключен в Debian и Red Hat Enterprise Linux, но активен в Ubuntu и Fedora.
а также (не включено) в Arch Linux и куче других линуксов.
проще было так и написать что "Ubuntu и Fedora" в качестве оскдючения разрешается делать user_namespaces, а все остальные линуксы этого избегают!
вообщем новость молодцы что ранее не осветили, так как толку от такой "изоляции" получается почти ни какого нет.
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