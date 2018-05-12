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12.05.2018 11:35  Улучшение sandbox-изоляции в Firefox

В недавно выпущенном релизе Firefox 60 была существенно улучшена sandbox-изоляция для платформы Linux, но к сожалению данное новшество не было отражено в официальном списке изменений. Процессы обработки контента, в которых осуществляется отрисовка web-страниц и выполнение JavaScript-кода, теперь лишены возможности прямой установки сетевых соединений и использования Unix-сокетов для обращения к локальным сервисам, таким как PulseAudio. Также теперь блокируются любые обращения к System V IPC (исключение сделано только для взаимодействия с fglrx и VirtualGL). В настройках about:config блокирование сетевого доступа ассоциировано с четвёртым уровнем изоляции в параметре security.sandbox.content.level.

Sandbox-изоляция значительно усложняет эксплуатацию уязвимостей в web-движке и вынуждает для проведения атаки на систему применять более сложные комбинации, охватывающие несколько уязвимостей в разных подсистемах. Блокирование сетевого доступа в процессах обработки контента позволяет исключить все нештатные пути отправки трафика, например, при включении работы через прокси в настройках доступ теперь возможен только через прокси, даже в случае эксплуатации уязвимости и попытки прямой установки соединения (особенно изменение актуально для защиты от атак по деанонимизации пользователей Tor Browser). Не менее важна блокировка доступа через unix-сокеты, так как эта возможность позволяет обратиться от имени пользователя к локальным сервисам, RPC-интерфейс которых допускает команды, в результате которых можно выполнить код в системе.

Блокировка реализована через запрет системных вызовов, таких как connect, и помещение процесса в отдельное пространство имён идентификаторов пользователя (user namespaces), по аналогии с тем как реализуется изоляция для контейнеров. Исключение сделано только для протокола X11, который применяется для отображения графики и приёма событий ввода (в будущих выпусках планируют реализовать защиту и для канала связи с X11).

Помимо ограничения сети в прошлых выпусках Firefox также была применена изоляция доступа к файловой системе (используется chroot в пустой каталог), ограничен доступ дочерних процессов Firefox к системным вызовам (используется Seccomp-bpf), ограничено взаимодействие со сторонними процессами, исключён доступ к разделяемой памяти и видеоподсистеме.

В обычных условиях для настройки sandbox в Firefox требуется предоставление полномочий CAP_SYS_ADMIN, CAP_SYS_CHROOT и CAP_SET(UG)ID, которых достаточно для получения полноценных прав пользователя root. Применение user namespaces позволяет получить необходимые права в отдельном окружении без поднятия привилегий основного процесса. Но из-за обилия уязвимостей, которые можно эксплуатировать только при включенном user namespaces, данную возможность часто отключают, например, по умолчанию user namespaces отключен в Debian и Red Hat Enterprise Linux, но активен в Ubuntu и Fedora.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.morbo.org/2018/05/...)
  2. OpenNews: Атака на системы с rTorrent для скрытого майнинга криптовалюты
  3. OpenNews: Уязвимость в BitTorrent-клиенте Transmission, позволяющая выполнить код
  4. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена начальная поддержка sandbox-изоляции
  5. OpenNews: Выпуск sandboxed-tor-browser, прослойки для изоляции Tor Browser
  6. OpenNews: Обновление web-браузера Tor Browser 7.0.7 с поддержкой sandbox для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: firefox, sandbox, limit
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  • 1.1, Аноним, 12:33, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Т е теперь не будет выявления критических уязвимостей каждый месяц, или ещё нет... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 12:37, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это плохо или хорошо?
     
     
  • 3.7, Аноним, 13:53, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И хорошо и плохо.
     
  • 1.3, Дурачком_расту, 12:44, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –17 +/
    Лол, будет сильная попкоболь у противников systemd и любителей sysV ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Дмитрий П., 12:58, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +23 +/
    Не путайте пожалуйста SysV IPC и SysV Init. На посмешище выставляете только себя.
     
  • 2.5, Аноним, 13:18, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Непонятно ты рад за тех у кого будет попкоболь или же ты завидуешь им.
     
  • 2.22, Аноним, 16:07, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ты прям иллюстрация стада фанбоев оргазмирующего от вяленого системдоса, заменив... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, Аноним, 16:43, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > стада

    +1

     
  • 1.6, Stax, 13:48, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > для платформы Linux, но к сожалению данное новшество не было отражено в официальном списке изменений

    Мда. Очередное свидетельство, насколько им положить на пользователей ОС, отличных от винды.

    > Также теперь блокируются любые обращения к System V IPC

    Так а что с POSIX IPC? Как бы SysV IPC уже давным-давно считается устаревшим, и хотя убирать его, конечно, никто не будет, всем приложениями настоятельно рекомендовано использовать POSIX вариант, в котором есть целый набор преимуществ (thread safety, разделяемая память более явная и удобнее управляется и т.п.). А технически он реализован совершенно независимо и через другие API.

    Несколько странно блокировать SysV и ничего не делать про POSIX вариант.

    Автор новости может прокомментировать? А то даже ссылки на багтрекер нет, где собственно это изменение делали (

     
     
  • 2.10, Аноним, 14:21, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Вот когда дорастете на десктопе из своего 1 -штаны-на-лямках хотя бы до 10 MacO... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Аноним, 14:29, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Хромиум почему-то не кладет Как впрочем и игроделы А так прикольная джопаболь,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.28, Аноним, 17:25, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что всего 1 из тех лохов, которые не поставили себе uBlock Origin - нам же лучщ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, Аноним, 14:22, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это мозилла, они только и умеют что безопасные просмотрщики PDF на JS наворачи... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, Kuromi, 16:48, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А иного просмотрщика и не будет, проект Mortar (PDFium их Хрома) официально закрыт, наработки в мусорку.
     
  • 2.17, пох, 15:56, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Очередное свидетельство, насколько им положить на пользователей ОС, отличных от винды.

    по-моему, ровно наоборот - вон сколько гoвнoкода, пригодного только для одного лишь линукса, нашлепали. Других юникс-систем с точки зрения манки-кодера ведь нету.

     
     
  • 3.20, Аноним, 16:01, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потому что отличаются в деталях, а тестить разработчику среднего пошиба один чер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.25, Kuromi, 16:52, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> для платформы Linux, но к сожалению данное новшество не было отражено в официальном списке изменений
    > Мда. Очередное свидетельство, насколько им положить на пользователей ОС, отличных от винды.

    Как будто это нвовость. Не буду напоминать про отсутвие аппаратного декодирования видео, вялую разрабку аппаратного ускорения композинга и вывода на экран под Линуксом (притом что под Виндоус это все уже официально есть), так они даже свои WebExtentions под Линуксом в отдельном потоке не ерализовали. Было в Виндоус, кажется начиная с 60-ого есть и под Макинтошем, Линукс? "Может быть в 2018-ом".

    И это при том, что есть пара непритяных багов с WebEXt которые решаются именно включением отдельного процесса, их, соотвественно, отдельно не исправляют - остается только ждать.

     
  • 2.27, Kuromi, 17:15, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Автор новости может прокомментировать? А то даже ссылки на багтрекер нет, где
    > собственно это изменение делали (

    Вот ваша ссылочка в Багзиллу - https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1376910

    Но боюсь искомого ответа ПОЧЕМУ там нет. Могу только предположить что 1) до POSIX IPC еще не дошли руки, все таки играничения наращиваются постепенно, да и разработчков там не бесконечное количество 2) блокируют все что возможно заблокировать, так как такая тенденция

     
  • 1.8, Аноним, 13:56, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем эти возможности изначально?
     
  • 1.9, Аноним, 14:16, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Эти ламерозные скриптокидозники так до сих пор и не смогли в clone с отпиливан... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 14:24, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это тот хром который сканирует файлы?
     
     
  • 3.14, A.Stahl, 14:51, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну что вы, это вы говорите про какой-то негодный Хром, существующий лишь в фантазиях хромоненавистников. Не слушайте их. Хром самый лучший браузер.
     
     
  • 4.19, Аноним, 15:59, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Фу, стухл, теряешь хватку Такое примитивное паясничание непростительно даже для... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, Аноним, 15:58, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, это не тот хром Хром - это для юзеров маздая и прочих падальщиков А для ю... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 15:18, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я поавильно понимаю, что в Debian и RedHat эта улучшенная sandbox-изоляция работ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Kuromi, 16:56, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Применение user namespaces позволяет получить необходимые права в отдельном окружении без поднятия привилегий основного процесса. Но из-за обилия уязвимостей, которые можно эксплуатировать только при включенном user namespaces, данную возможность часто отключают, например, по умолчанию user namespaces отключен в Debian и Red Hat Enterprise Linux, но активен в Ubuntu и Fedora.
    > Я поавильно понимаю, что в Debian и RedHat эта улучшенная sandbox-изоляция работать
    > не будет?

    Будет, если вручную включить user namespaces. Начиная с 7.2 в Рэд Хате оно есть, надо только включить - https://ru.scribd.com/document/357498357/User-Namespace-in-Red-Hat-Enterprise-

     
  • 1.16, X4asd, 15:29, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В обычных условиях для настройки sandbox в Firefox требуется предоставление полномочий CAP_SYS_ADMIN, CAP_SYS_CHROOT и CAP_SET(UG)ID, которых достаточно для получения полноценных прав пользователя root. Применение user namespaces позволяет получить необходимые права в отдельном окружении без поднятия привилегий основного процесса. Но из-за обилия уязвимостей, которые можно эксплуатировать только при включенном user namespaces, данную возможность часто отключают, например, по умолчанию user namespaces отключен в Debian и Red Hat Enterprise Linux, но активен в Ubuntu и Fedora.

    а также (не включено) в Arch Linux и куче других линуксов.

    проще было так и написать что "Ubuntu и Fedora" в качестве оскдючения разрешается делать user_namespaces, а все остальные линуксы этого избегают!

    вообщем новость молодцы что ранее не осветили, так как толку от такой "изоляции" получается почти ни какого нет.

     
     
  • 2.21, Аноним, 16:06, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Еще дебиан и почти все его деривативы забыл Всего ничего А так что там осталос... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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