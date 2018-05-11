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11.05.2018 08:39  Релиз дистрибутива Scientific Linux 7.5

Официально представлен релиз дистрибутива Scientific Linux 7.5, построенного на пакетной базе Red Hat Enterprise Linux 7.5 и дополненного средствами, ориентированными на использование в научных учреждениях. Дистрибутив поставляется для архитектуры x86_64, в форме DVD-сборок (8.4 Гб и 7.2 Гб), сокращённого образа для установки по сети (451 Мб). Публикация Live-сборок задерживается. Формирование DVD-сборок размером 4.7 Гб прекращено, для записи образа на USB-накопитель предлагается использовать утилиту livecd-iso-to-disk.

Отличия от RHEL в основной массе сводятся к ребрендингу и чистке привязок к службам Red Hat. Специфичные для научного применения приложения, а также дополнительные драйверы, предлагаются для установки из внешних репозиториев, таких как EPEL и elrepo.org.

Основные особенности Scientific Linux 7.5:

  • Прекращено формирование пакетов с NetworkManager для архитектуры i686;
  • Решены проблемы с крахом инсталлятора Anaconda;
  • OpenAFS, открытая реализация распределенной ФС Andrew File System, обновлена до версии 1.6.22.3;
  • Компоненты (shim, grub2, ядро Linux), используемые при загрузке в режиме UEFI Secure Boot, подписаны ключом Scientific Linux, что при включении верифицированной загрузки требует выполнения ручных операций, так как ключ необходимо добавить в прошивку;
  • Добавлен пакет SL_gdm_no_user_list, отключающий отображение списка пользователей в GDM при необходимости соблюдения более строгой политики безопасности;
  • Добавлен пакет SL_enable_serialconsole для настройки консоли, работающей через последовательный порт;
  • Добавлен пакет SL_no_colorls, отключающий цветной вывод в ls;
  • Для автоматической установки обновлений задействована система yum-cron, вместо yum-autoupdate. По умолчанию обновления применяются автоматически с последующей отправкой уведомления пользователю. Для изменения поведения на этапе автоматизированной установки, подготовлены пакеты SL_yum-cron_no_automated_apply_updates (запрещает автоматическую установку обновлений) и SL_yum-cron_no_default_excludes (разрешает установку обновлений с ядром);
  • Файлы с конфигурацией внешних репозиториев (EPEL, ELRepo, SL-Extras, SL-SoftwareCollections, ZFSonLinux) перемещены в централизованное хранилище, так как данные репозитории не специфичны для конкретных выпусков и могут использоваться с любыми версиями Scientific Linux 7. Для загрузки данных о репозиториях следует выполнить "yum install yum-conf-repos", а затем настроить отдельные репозитории, например, "yum install yum-conf-epel yum-conf-zfsonlinux yum-conf-softwarecollections yum-conf-hc yum-conf-extras yum-conf-elrepo";
  • Внесены изменения в пакеты, в основном связанные с ребрендингом: anaconda, dhcp, grub2, httpd, ipa, kernel, libreport, PackageKit, pesign, plymouth, redhat-rpm-config, shim, yum, cockpit;
  • По сравнению с веткой Scientific Linux 6.x из базового состава исключены пакеты alpine, SL_desktop_tweaks, SL_password_for_singleuser, yum-autoupdate, yum-conf-adobe, thunderbird (доступен в репозитории EPEL7).


  1. Главная ссылка к новости (http://listserv.fnal.gov/scrip...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива CentOS 7.5
  3. OpenNews: Релиз Red Hat Enterprise Linux 7.5
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 7.5 и платформа Spacewalk 2.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: scientific, linux
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  • 1, Catwoolfii, 08:41, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Чем это отличается от CentOS?
     
     
  • 3, Аноним, 08:42, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Поповщиной.
     
  • 2, Дмитрий Марков, 08:42, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    а кто нибудь кроме raidix его юзает в Россиюшке?
     
     
  • 5, Виктор, 09:24, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Мы используем 6-ую... Решение принималось, когда 6-ой центос был в полной жопе по активности...
     
  • 4, anomymous, 09:02, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Одно из важных отличий было наличие SoftwareCollections, но после перехода под крыло RH CentOS тоже генерит сборки для таковых, поэтому можно в принципе уже и зaкапывать.
     

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