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10.05.2018 12:49  Доступен дистрибутив для создания сетевых хранилищ OpenMediaVault 4

После почти года разработки состоялся релиз дистрибутива OpenMediaVault 3, нацеленного на быстрое развёртывание сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage). Проект OpenMediaVault основан в 2009 году после раскола в стане разработчиков дистрибутива FreeNAS, в результате которого наряду с основанным на FreeBSD классическим FreeNAS было создано ответвление, разработчики которого поставили перед собой цель перевести дистрибутив на ядро Linux и пакетную базу Debian. Для загрузки подготовлены установочные образы OpenMediaVault для архитектуры x86_64 (488 Мб). Поддержка ветки OpenMediaVault 3 будет прекращена 30 июня.

Основные новшества:

  • Дистрибутив обновлён до пакетной базы Debian 9 (Stretch) и по умолчанию использует бэкпорты ядра и прошивок;
  • Web-интерфейс адаптирован для комфортной работы с мобильных устройств и сенсорных экранов;
  • Переработаны компоненты для генерации RRD-графиков. Добавлена утилита omv-mkrrdgraph для создания произвольных графиков;
  • Добавлена возможность доступа к совместным каталогам через точки монтирования /sharedfolders/имя;
  • Компоненты для поддержки SNMP вынесены в отдельный плагин;
  • Решены проблемы с настройкой email (OpenMediaVault теперь корректно работает с Gmail);
  • Сокращено время сбора информации о файловых системах. Устранено возникновение таймаутов при открытии в web-интерфейсе страницы с параметрами доступных файловых системам в случае большого числа ФС.

OpenMediaVault рассматривает в качестве приоритетных направлений разработки расширение поддержки встраиваемых устройств и создание гибкой системы установки дополнений, в то время как ключевым направлением развития FreeNAS является задействование возможностей файловой системы ZFS. По сравнению с FreeNAS достаточно сильно переработан механизм установки дополнений, вместо смены "прошивки" целиком для обновления OpenMediaVault используются штатные средства обновления отдельных пакетов и полноценный инсталлятор, позволяющий выбирать необходимые компоненты в процессе установки.

Управляющий web-интерфейс OpenMediaVault написан на PHP с использованием JavaScript-фреймворка ExtJS и отличается загрузкой данных по мере необходимости при помощи технологии Ajax без перезагрузки страниц (web-интерфейс FreeNAS написан на языке Python с использованием фреймворка Django). В интерфейсе присутствуют функции организации совместного доступа к данным и разделения привилегий (в том числе поддержка ACL). Для мониторинга можно использовать SNMP (v1/2c/3), кроме того присутствует встроенная система отправки уведомлений о проблемах на email (включая отслеживание состояния дисков через S.M.A.R.T. и контроль работы системы обеспечения бесперебойного питания).

Из связанных с организацией работы хранилища базовых сервисов можно отметить: SSH/SFTP, FTP, SMB/CIFS, клиент DAAP, RSync, клиент BitTorrent, NFS и TFTP. В качестве файловой системы можно использовать EXT3, EXT4, XFS и JFS. Так как дистрибутив OpenMediaVault изначально нацелен на расширение функциональности через подключение дополнений, отдельно развиваются плагины с реализацией поддержки AFP (Apple Filing Protocol), сервера BitTorrent, сервера iTunes/DAAP, LDAP, iSCSI target, UPS, LVM и антивируса (ClamAV). Поддерживается создание программных RAID (JBOD/0/1/5/6) с использованием mdadm.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.openmediavault.org...)
  2. OpenNews: Представлен OmniOS Community Edition, новый дистрибутив Illumos
  3. OpenNews: Инициатива по созданию свободного NAS GnuBee Personal Cloud 1
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива ZFSguru 0.3
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ Rockstor 3.9
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 11.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openmediavault, freenas
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  • 1.1, Аноним, 12:52, 10/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    А что случилось Очередной трансухе показалось, что её обидели ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Диносуслик, 13:18, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, тут походу вечная битва между BSD/Linux...
     
  • 1.2, Аноним, 13:00, 10/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хранилище без ZFS - это детский сад.
     
     
  • 2.3, Аноним, 13:07, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ZFS

    Модное нынче слово?

     
     
  • 3.8, Нанобот, 13:31, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    так ведь пацаны в классе уважать перестанут, если узнают, что нету ZFS!
     
  • 2.6, Аноним, 13:29, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    терабайтом оперативки больше, терабайтом меньше, ssd нинужно, мы же взрослые
     
  • 2.11, ryoken, 13:37, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Хранилище без ZFS - это детский сад.

    А нафига он сдался? В домашнем применении и без него вполне работает, в промышленном - бродит мнение, что туда OMV вряд ли потащат :D.

     
  • 1.4, Диносуслик, 13:10, 10/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На RPi 3 много места сожрет, памяти, проца? Сильно будет грузить систему?

    Стоит Raspbian

     
     
  • 2.7, Аноним, 13:30, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    RPi уже на x86_64?
     
     
  • 3.10, ryoken, 13:35, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > RPi уже на x86_64?

    Ваще ставить можно и по-нормальному, как в обычном Deb водится - прописывая репу в sources.list. Порылся наскоро по сайту - пакеты под arm64/armel/armhf у них вроде как есть :D. (И даже, страшно сказать, под PowerPC :D)

     
  • 1.9, ryoken, 13:33, 10/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > После почти года разработки состоялся (https://www.openmediavault.org/?p=2270) релиз
    > дистрибутива OpenMediaVault 3
    > Поддержка ветки OpenMediaVault 3 будет прекращена

    Так кто на ком стоял???
    (Собссно arrakis на домашнем файлохранилище с пол-года стоит, я, чо на тестинге это всё водрузил что ли..? O_o).

     

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